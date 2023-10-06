الإمارات تضيف ذهبية و3 برونزيات في الجوجيتسو

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- Akhbar Al Khaleej) أضافت الإمارات إلى رصيدها ذهبية وثلاث برونزيات أمس الجمعة ضمن منافسات الجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو بالصين، كما نال البحريني علي منفردي ميدالية فضية.
جاءت ذهبية أسماء الحوسني في وزن تحت 52 كلغ بعد تغلبها على الصينية جاي مياو، ونالت مواطنتها حصة الشامسي الميدالية البرونزية.
وأحرزت الإماراتية شمية العامري برونزية وزن تحت 57 كلغ بعد فوزها على الأردنية ياسمين العلمي، كما نال الإماراتي مهدي العولقي برونزية وزن تحت 77 كلغ بتغلبه على فرج العولقي.
وحصل البحريني علي منفردي على فضية وزن تحت 77 كلغ بعد خسارته في النهائي أمام الكوري الجنوبي بوتشيول كوو.
وكانت الإمارات قد بدأت منافسات الجوجيتسو الخميس بإحراز ذهبية عبر خالد الشحي في وزن تحت 62 كلغ، وثلاث فضيات عبر خالد البلوشي في وزن تحت 62 كلغ أيضا، ومحمد السويدي في وزن تحت 69 كلغ، وبلقيس عبدالله في وزن تحت 48 كلغ.
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