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الإمارات تضيف ذهبية و3 برونزيات في الجوجيتسو

10/6/2023 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أضافت‭ ‬الإمارات‭ ‬إلى‭ ‬رصيدها‭ ‬ذهبية‭ ‬وثلاث‭ ‬برونزيات‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬هانغتشو‭ ‬بالصين،‭ ‬كما‭ ‬نال‭ ‬البحريني‭ ‬علي‭ ‬منفردي‭ ‬ميدالية‭ ‬فضية‭.‬

جاءت‭ ‬ذهبية‭ ‬أسماء‭ ‬الحوسني‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬52‭ ‬كلغ‭ ‬بعد‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬الصينية‭ ‬جاي‭ ‬مياو،‭ ‬ونالت‭ ‬مواطنتها‭ ‬حصة‭ ‬الشامسي‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭.‬

وأحرزت‭ ‬الإماراتية‭ ‬شمية‭ ‬العامري‭ ‬برونزية‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬57‭ ‬كلغ‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬الأردنية‭ ‬ياسمين‭ ‬العلمي،‭ ‬كما‭ ‬نال‭ ‬الإماراتي‭ ‬مهدي‭ ‬العولقي‭ ‬برونزية‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬77‭ ‬كلغ‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬فرج‭ ‬العولقي‭.‬

وحصل‭ ‬البحريني‭ ‬علي‭ ‬منفردي‭ ‬على‭ ‬فضية‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬77‭ ‬كلغ‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬بوتشيول‭ ‬كوو‭.‬

وكانت‭ ‬الإمارات‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬منافسات‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬الخميس‭ ‬بإحراز‭ ‬ذهبية‭ ‬عبر‭ ‬خالد‭ ‬الشحي‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬62‭ ‬كلغ،‭ ‬وثلاث‭ ‬فضيات‭ ‬عبر‭ ‬خالد‭ ‬البلوشي‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬62‭ ‬كلغ‭ ‬أيضا،‭ ‬ومحمد‭ ‬السويدي‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬69‭ ‬كلغ،‭ ‬وبلقيس‭ ‬عبدالله‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬48‭ ‬كلغ‭.‬

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