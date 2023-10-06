ســــلــة الفلـــبـين تحــــرم الأردن مــن الـذهـــب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) هانغجو
– (أ ف ب): اكتفى المنتخب الأردني لكرة السلة بإحراز الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو الصينية، بعد خسارته النهائي أمام نظيره الفيليبيني 60-70. ورفعت الفيلبين، التي ثأرت من الخسارة في الدور الأول أمام النشامى (62-87)، رصيدها من الذهبيات إلى أربع، مع فضيتين و12 برونزية، فيما بقي سجل الأردن خالياً من الذهب، وبرصيده أربع فضيات وبرونزيتين.
واحتل المنتخب الأردني سابقًا المركز الرابع، مرتين، في نسختي عامي 1986 في سيول و2006 بالدوحة، وكان يسعى إلى تعويض ظهوره المخيب في المونديال الشهر الماضي، حين خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات، إضافة إلى مباراتين أخريين في التصنيف.
وقال مدرب الأردن وسام الصوص «قدّمنا اسوأ مباراة هجومية في هذه البطولة لكن انا فخور باللاعبين، نحن اول منتخب جماعي يحقق الميدالية الفضية، كنا نود الفوز بميدالية ذهبية لكن للأسف لم نوفق، لم نكن في يومنا. انا فخور باللاعبين واشكرهم على تضحياتهم».
وقال فريدي ابراهيم لاعب الاردن لفرانس برس «لقد بدا واضحًا ان المنتخب الفيليبيني أدخل بعد التعديلات على خططه، مما جعل مباراتنا اليوم مختلفة تمامًا عن المباراة السابقة. اضعنا العديد من التسديدات التي نسجلها عادة». تابع «لا اعلم لماذا ولم على الجمهور الاردني ان يكون مستاء، نحن نقوم بنتائج لم يحققها اي منتخب أردني آخر، يجب ان يكونوا سعداء وفخورون بنا».
بدوره، قال انجيلو كوامي لاعب الفيليبين الذي سجّل 14 نقطة «ضحّينا كثيرا للوصول الى هنا، انا سعيد جدا بهذا الانجاز. المباراة كانت قاسية جدا فالمنتخب الاردني تجاوز الجميع بمن فيهم نحن في الدور الأول». أضاف «نجح المدرب في ادخال تعديلات عدة على الخطط وحاولنا التقليل من الاخطاء قدر الامكان وهذا ما ادى الى فوزنا في النهاية».
استهل المنتخب الفلبيني الربع الأول بقوّة عبر صانع ألعابه كريس نيوسوم (13 نقطة)، ومجنّسه جاستن براونلي (20 نقطة و10 متابعات و5 تمريرات حاسمة) الذي صنع الفارق فارضًا التقدم بفارق خمس نقاط (17-12)، فيما عاند التوفيق معظم لاعبي الأردن وتحديدًا مجنسه رونداي جيفرسون الذي اكتفى بثلاث نقاط فقط.
ومع بداية الربع الثاني، وسع المنتخب الفليبيني الفارق، بفضل براونلي الذي نجح بالتسجيل من مختلف المسافات، فوصل الفارق إلى 13 نقطة (28 -15)، قبل أن ينتفض رجال المدرب وسام الصوص عبر جيفرسون وفريدي ابراهيم بثلاثيتين على التوالي (28-21)، تبعها ثنائية وثلاثية لجيفرسون مرة أخرى (28-26)، ليتحول التقدم سجالاً بين المنتخبين حتى ينتهي الشوط الأول بالتعادل (31-31) .
بادر جيفرسون الى منح الأردن التقدم (31-33)، لكن المنتخب الفيليبيني عاد وفرض إيقاعه بقوة متحكماً بالمجريات ومستفيدًا من تسديدات سكوتي تومسون، واختراقات براونلي، الذي اختتم الربع الثالث مسجلاً 18 نقطة.
بالمقابل، لم تفلح تبديلات وسام الصوص في تقليص الفارق، حيث عاند التوفيق عملاقه أحمد الدويري أكثر من مرة تحت السلة لينتهي الربع الثالث فلبينيًا
(51-41).
ولم يختلف الربع الأخير كثيرًا، إذ واصل المنتخب الفيليبيني سيطرته على المباراة وسط حالة ضياع من لاعبي الاردن، حيث ذهبت محاولات لاعبه جيفرسون أفضل مسجل في المباراة بـ 24 نقطة و12 متابعة، أدراج الرياح، لتنتهي المباراة بفارق 10 نقاط (70-60) . ونال المنتخب الصيني، صحاب الضيافة، الميدالية البرونزية بعد تغلبه على الصين تايبيه 101-73.
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