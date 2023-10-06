ســــلــة الفلـــبـين تحــــرم الأردن مــن الـذهـــب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واحتل‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬سابقًا‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬مرتين،‭ ‬في‭ ‬نسختي‭ ‬عامي‭ ‬1986‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬و2006‭ ‬بالدوحة،‭ ‬وكان‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬ظهوره‭ ‬المخيب‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مباراتين‭ ‬أخريين‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬الأردن‭ ‬وسام‭ ‬الصوص‭ ‬‮«‬قدّمنا‭ ‬اسوأ‭ ‬مباراة‭ ‬هجومية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬لكن‭ ‬انا‭ ‬فخور‭ ‬باللاعبين،‭ ‬نحن‭ ‬اول‭ ‬منتخب‭ ‬جماعي‭ ‬يحقق‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية،‭ ‬كنا‭ ‬نود‭ ‬الفوز‭ ‬بميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬لكن‭ ‬للأسف‭ ‬لم‭ ‬نوفق،‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬في‭ ‬يومنا‭. ‬انا‭ ‬فخور‭ ‬باللاعبين‭ ‬واشكرهم‭ ‬على‭ ‬تضحياتهم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬فريدي‭ ‬ابراهيم‭ ‬لاعب‭ ‬الاردن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬بدا‭ ‬واضحًا‭ ‬ان‭ ‬المنتخب‭ ‬الفيليبيني‭ ‬أدخل‭ ‬بعد‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬خططه،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬مباراتنا‭ ‬اليوم‭ ‬مختلفة‭ ‬تمامًا‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة‭. ‬اضعنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التسديدات‭ ‬التي‭ ‬نسجلها‭ ‬عادة‮»‬‭. ‬تابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬اعلم‭ ‬لماذا‭ ‬ولم‭ ‬على‭ ‬الجمهور‭ ‬الاردني‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬مستاء،‭ ‬نحن‭ ‬نقوم‭ ‬بنتائج‭ ‬لم‭ ‬يحققها‭ ‬اي‭ ‬منتخب‭ ‬أردني‭ ‬آخر،‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكونوا‭ ‬سعداء‭ ‬وفخورون‭ ‬بنا‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬انجيلو‭ ‬كوامي‭ ‬لاعب‭ ‬الفيليبين‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬‮«‬ضحّينا‭ ‬كثيرا‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬هنا،‭ ‬انا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬بهذا‭ ‬الانجاز‭. ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬قاسية‭ ‬جدا‭ ‬فالمنتخب‭ ‬الاردني‭ ‬تجاوز‭ ‬الجميع‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‮»‬‭. ‬أضاف‭ ‬‮«‬نجح‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬ادخال‭ ‬تعديلات‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬وحاولنا‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬الاخطاء‭ ‬قدر‭ ‬الامكان‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬فوزنا‭ ‬في‭ ‬النهاية‮»‬‭.‬

استهل‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلبيني‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬بقوّة‭ ‬عبر‭ ‬صانع‭ ‬ألعابه‭ ‬كريس‭ ‬نيوسوم‭ (‬13‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬ومجنّسه‭ ‬جاستن‭ ‬براونلي‭ (‬20‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭ ‬و5‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭) ‬الذي‭ ‬صنع‭ ‬الفارق‭ ‬فارضًا‭ ‬التقدم‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ (‬17-12‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬عاند‭ ‬التوفيق‭ ‬معظم‭ ‬لاعبي‭ ‬الأردن‭ ‬وتحديدًا‭ ‬مجنسه‭ ‬رونداي‭ ‬جيفرسون‭ ‬الذي‭ ‬اكتفى‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭.‬

ومع‭ ‬بداية‭ ‬الربع‭ ‬الثاني،‭ ‬وسع‭ ‬المنتخب‭ ‬الفليبيني‭ ‬الفارق،‭ ‬بفضل‭ ‬براونلي‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬بالتسجيل‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المسافات،‭ ‬فوصل‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ (‬28‭ -‬15‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتفض‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬وسام‭ ‬الصوص‭ ‬عبر‭ ‬جيفرسون‭ ‬وفريدي‭ ‬ابراهيم‭ ‬بثلاثيتين‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ (‬28-21‭)‬،‭ ‬تبعها‭ ‬ثنائية‭ ‬وثلاثية‭ ‬لجيفرسون‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ (‬28-26‭)‬،‭ ‬ليتحول‭ ‬التقدم‭ ‬سجالاً‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬حتى‭ ‬ينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالتعادل‭ (‬31-31‭) .‬

بادر‭ ‬جيفرسون‭ ‬الى‭ ‬منح‭ ‬الأردن‭ ‬التقدم‭ (‬31-33‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬المنتخب‭ ‬الفيليبيني‭ ‬عاد‭ ‬وفرض‭ ‬إيقاعه‭ ‬بقوة‭ ‬متحكماً‭ ‬بالمجريات‭ ‬ومستفيدًا‭ ‬من‭ ‬تسديدات‭ ‬سكوتي‭ ‬تومسون،‭ ‬واختراقات‭ ‬براونلي،‭ ‬الذي‭ ‬اختتم‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬مسجلاً‭ ‬18‭ ‬نقطة‭.‬

بالمقابل،‭ ‬لم‭ ‬تفلح‭ ‬تبديلات‭ ‬وسام‭ ‬الصوص‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق،‭ ‬حيث‭ ‬عاند‭ ‬التوفيق‭ ‬عملاقه‭ ‬أحمد‭ ‬الدويري‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬تحت‭ ‬السلة‭ ‬لينتهي‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬فلبينيًا‭

(‬51-41‭).‬

ولم‭ ‬يختلف‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬كثيرًا،‭ ‬إذ‭ ‬واصل‭ ‬المنتخب‭ ‬الفيليبيني‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬وسط‭ ‬حالة‭ ‬ضياع‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الاردن،‭ ‬حيث‭ ‬ذهبت‭ ‬محاولات‭ ‬لاعبه‭ ‬جيفرسون‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بـ‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬و12‭ ‬متابعة،‭ ‬أدراج‭ ‬الرياح،‭ ‬لتنتهي‭ ‬المباراة‭ ‬بفارق‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ (‬70-60‭) . ‬ونال‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني،‭ ‬صحاب‭ ‬الضيافة،‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬101‭-‬73‭.‬