مكافآت مالية ومنازل وسيارات لأبطال الآسياد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولكن‭ ‬بخلاف‭ ‬الشائع،‭ ‬يؤكّد‭ ‬الرياضيون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الـ19‭ ‬من‭ ‬الالعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬تختتم‭ ‬الأحد،‭ ‬ان‭ ‬الحافز‭ ‬الذي‭ ‬يحرّكهم‭ ‬هو‭ ‬لمس‭ ‬المجد‭ ‬الرياضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬المالية‭. ‬يُترجم‭ ‬حلم‭ ‬الفوز‭ ‬بالميداليات،‭ ‬وخاصة‭ ‬المعدن‭ ‬الأصفر،‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬بحوافز‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تغيّر‭ ‬حياة‭ ‬الرياضيين‭ ‬وحالة‭ ‬أسرهم،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬الهواة‭ ‬منهم‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يسلكون‭ ‬طريق‭ ‬احتراف‭ ‬يدرّ‭ ‬المال‭ ‬عليهم‭.‬

تقدّم‭ ‬الهند‭ ‬مبلغ‭ ‬36‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬مقابل‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وهي‭ ‬ثروة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يعيش‭ ‬فيه‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬تحت‭ ‬خط‭ ‬الفقر‭ ‬ويبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬الدخل‭ ‬السنوي‭ ‬2380‭ ‬دولاراً‭.‬

ولكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬لبعض‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬فإن‭ ‬الجائزة‭ ‬الأكبر‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تخصيص‭ ‬راتب‭ ‬ثابت،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للحائزين‭ ‬على‭ ‬الميداليات‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬والآسيوية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬حكومية‭ ‬إذا‭ ‬أرادوا‭ ‬ذلك‭.‬

رُقّيت‭ ‬المصارِعة‭ ‬فينيش‭ ‬بوغات‭ ‬إلى‭ ‬رتبة‭ ‬مسؤولة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بذهبية‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬جاكرتا‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬لتنضم‭ ‬إلى‭ ‬زميليها‭ ‬المصارعين‭ ‬باجرانغ‭ ‬بونيا‭ ‬وساكشي‭ ‬ماليك‭.‬

من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬تمنح‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬جائزة‭ ‬قدرها‭ ‬146‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬للرياضيين‭ ‬الذين‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬فئة‭ ‬الفردي،‭ ‬وهو‭ ‬مبلغ‭ ‬ضخم‭ ‬لكنه‭ ‬بالكاد‭ ‬يكفي‭ ‬لشراء‭ ‬شقة‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الثرية‭. ‬وستعمد‭ ‬إندونيسيا‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬منازل‭ ‬لأي‭ ‬حائز‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬يؤمّن‭ ‬صاحب‭ ‬الميدالية‭ ‬الأرض‭.‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬الاندونيسية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬للألعاب‭ ‬باسوكي‭ ‬هادمولجونو‭ ‬لوسائل‭ ‬اعلام‭ ‬محلية‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬أرض،‭ ‬سنبني‭ ‬منازل‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قال‭ ‬أحدهم‭ ‬ضاحكاً‭ ‬انه‭ ‬بات‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬الرامي‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالله‭ ‬الرشيدي‭ ‬ومواطنه‭ ‬العداء‭ ‬يعقوب‭ ‬اليوحة‭ ‬تعلم‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يفعلا،‭ ‬لأن‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬كويتياً‭ ‬عرض‭ ‬منح‭ ‬سيارة‭ ‬لمن‭ ‬يفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭. ‬سيحصل‭ ‬الرامي‭ ‬الرشيدي‭ ‬البالغ‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬والمتوج‭ ‬بذهبية‭ ‬فردي‭ ‬الرماية‭ ‬في‭ ‬السكيت‭ ‬بإنجاز‭ ‬قياسي‭ ‬بعدما‭ ‬أصاب‭ ‬60‭ ‬طبقاً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬60،‭ ‬واليوحة‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬عنقه‭ ‬بالمعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬110‭ ‬أمتار‭ ‬حواجز،‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬فولفو‭.‬

وفي‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬يكافأ‭ ‬الرياضيون‭ ‬الذكور‭ ‬الذين‭ ‬يفوزون‭ ‬بالذهب‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬بالإعفاء‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬لمدة‭ ‬18‭ ‬شهراً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

ويثير‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬جدلاً‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬حيث‭ ‬رفض‭ ‬أحد‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الادلاء‭ ‬بتصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عندما‭ ‬سُئل‭ ‬عن‭ ‬حافز‭ ‬الاعفاء‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭.‬

‮«‬ارتياح‮»‬

وفي‭ ‬معظم‭ ‬الحالات،‭ ‬تكون‭ ‬المكافآت‭ ‬نقدية‭. ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬سُئلوا‭ ‬عما‭ ‬يعنيه‭ ‬ذلك‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم،‭ ‬أجاب‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغجو‭ ‬بأن‭ ‬الحافز‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬أهداف‭ ‬اسمى‭ ‬وأعلى‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬المكافأة‭ ‬المادية‭. ‬فكلمة‭ ‬الفخر‭ ‬الوطني‭ ‬هي‭ ‬العبارة‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعاً،‭ ‬بينما‭ ‬يكافح‭ ‬أسطورة‭ ‬الملاكمة‭ ‬الفلبينية‭ ‬فيليكس‭ ‬مارسيال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جعل‭ ‬عائلته‭ ‬فخورة‭ ‬به‭. ‬قال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بنزاله‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬من‭ ‬أجلي‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬زوجتي‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬بلدي،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬والدي‭ ‬لأن‭ ‬سبب‭ ‬تواجدي‭ ‬هنا‭ ‬هو‭ ‬والدي‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬الشعور‭ ‬بالفخر،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحافز‭ ‬المالي‭ ‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يقلب‭ ‬حياة‭ ‬بعض‭ ‬الرياضيين‭ ‬رأسا‭ ‬على‭ ‬عقب،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬الفقراء‭ ‬منهم،‭ ‬وأبرز‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬نيراج‭ ‬شوبرا،‭ ‬بطل‭ ‬عالمي‭ ‬وأولمبي‭ ‬وآسيوي‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬الرمح،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬حياته‭ ‬قبل‭ ‬التكريس‭ ‬الرياضي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬دائما‭ ‬مفروشة‭ ‬بالورود‭ ‬أو‭ ‬ذهبية‭.‬

بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬الرمز‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬عليه‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬كان‭ ‬شوبرا‭ ‬ضابطا‭ ‬في‭ ‬الجيش‭. ‬قال‭ ‬شوبرا‭ ‬بعد‭ ‬التحاقه‭ ‬بالجيش‭: ‬‮«‬والدي‭ ‬مزارع‭ ‬وأمي‭ ‬ربّة‭ ‬منزل‭... ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬عائلتي‭ ‬لديه‭ ‬وظيفة‭ ‬حكومية،‭ ‬لذلك‭ ‬الجميع‭ ‬سعداء‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬هو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬لأنني‭ ‬الآن‭ ‬بت‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬عائلتي‭ ‬ماليا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواصلة‭ ‬تدريباتي‮»‬‭.‬