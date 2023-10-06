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الميدالية ((المائة))

10/6/2023 7:11:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أحرزت مملكة البحرين الميدالية الملونة رقم «100» بتاريخ مشاركاتها بدورة الألعاب الآسيوية، منذ أول ميدالية برونزية أحرزها أحمد حمادة بآسياد نيودلهي 1982 في ألعاب القوى، فيما سجل علي منفردي بتحقيقه فضية الجوجيتسو أمس (الميدالية المائة) لسجل البحرين الحافل بالإنجازات.

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