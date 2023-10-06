الميدالية ((المائة))

الميدالية ((المائة))
التاريخ
10/6/2023 7:11:09 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أحرزت مملكة البحرين الميدالية الملونة رقم «100» بتاريخ مشاركاتها بدورة الألعاب الآسيوية، منذ أول ميدالية برونزية أحرزها أحمد حمادة بآسياد نيودلهي 1982 في ألعاب القوى، فيما سجل علي منفردي بتحقيقه فضية الجوجيتسو أمس (الميدالية المائة) لسجل البحرين الحافل بالإنجازات.
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