إلزام شركة مقاولات سداد 71 ألف دينار ثمن بضاعة اشترتها ولم تسدد قيمتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬الخرسانة‭ ‬المدعية‭ ‬رفعت‭ ‬الدعوى‭ ‬وأشارت‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬مدينة‭ ‬لها‭ ‬بالمبلغ‭ ‬محل‭ ‬المطالبة‭ ‬والمستحق‭ ‬بعد‭ ‬تزويدها‭ ‬ببضائع‭ ‬تسلمتها‭ ‬بموجب‭ ‬فواتير‭ ‬وإيصالات‭ ‬استلام‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬امتنعت‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬قيمتها‭ ‬رغم‭ ‬تكليفها‭ ‬قانوناً‭ ‬بذلك،‭ ‬ما‭ ‬حدا‭ ‬بالمدعية‭ ‬إقامة‭ ‬دعواها‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬لها‭ ‬مبلغ‭ ‬المطالبة‭ ‬والفائدة‭ ‬القانونية‭ ‬بواقع‭ ‬10‭% ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الاستحقاق‭ ‬وحتى‭ ‬تمام‭ ‬السداد‭ ‬وإلزامها‭ ‬بالأتعاب‭ ‬والمصاريف،‭ ‬واحتياطياً‭ ‬بإحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬للتحقيق‭ ‬لتثبت‭ ‬المدعية‭ ‬عناصرها،‭ ‬وقدمت‭ ‬الشركة‭ ‬سنداً‭ ‬لدعواها‭ ‬فواتير‭ ‬وإيصالات‭ ‬استلام‭ ‬بضائع‭ ‬على‭ ‬مطبوعات‭ ‬المدعية‭ ‬وكشف‭ ‬حساب‭. ‬

وباشرت‭ ‬المحكمة‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقيق‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬شاهدي‭ ‬إثبات‭ ‬المدعية‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬الأول‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬مشرفاً‭ ‬على‭ ‬العمال‭ ‬بالشركة‭ ‬المدعية‭ ‬وأن‭ ‬الأخيرة‭ ‬قامت‭ ‬بتوريد‭ ‬وتركيب‭ ‬حوائط‭ ‬أسمنتية‭ ‬وفايبر‭ ‬للمدعى‭ ‬عليها،‭ ‬وأن‭ ‬العلاقة‭ ‬وكانت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬ملتزمة‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬الفواتير‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ ‬بينهما‭ ‬توقفت‭ ‬بسبب‭ ‬توقفها‭ ‬عن‭ ‬السداد،‭ ‬وأن‭ ‬ذمتها‭ ‬مشغولة‭ ‬بقيمة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬توريده‭ ‬إليها‭ ‬بمبلغ‭ ‬71000‭ ‬دينار،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬مدير‭ ‬مبيعات‭ ‬بالمدعية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1983‭ ‬بمضمون‭ ‬ما‭ ‬شهد‭ ‬به‭ ‬الأول‭ ‬وغايره‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المبلغ‭ ‬المستحق‭ ‬للمدعية‭ ‬قدره‭ ‬71890‭ ‬ديناراً‭. ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إنها‭ ‬استجابت‭ ‬لطلب‭ ‬المدعية‭ ‬وأحالت‭ ‬الدعوى‭ ‬للتحقيق‭ ‬واستمعت‭ ‬لشاهدي‭ ‬إثبات‭ ‬المدعية‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬مثبتة‭ ‬للعلاقة‭ ‬التعاقدية‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬التداعي،‭ ‬وأنها‭ ‬تطمئن‭ ‬لشهادتهما‭ ‬كدليل‭ ‬في‭ ‬ثبوت‭ ‬انشغال‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بذلك‭ ‬المبلغ‭ ‬والسابق‭ ‬تكليفها‭ ‬بسداده،‭ ‬وكانت‭ ‬الأخيرة‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬سدادها‭ ‬تلك‭ ‬المديونية‭ ‬أو‭ ‬جزءاً‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬تلتزم‭ ‬بأدائها‭ ‬للمدعية،‭ ‬وحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعية‭ ‬مبلغاً‭ ‬قدره‭ ‬71890‭ ‬ديناراً‭ ‬والفائدة‭ ‬القانونية‭ ‬بواقع‭ ‬4‭% ‬سنوياً‭ ‬وألزمتها‭ ‬بالمصاريف‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬