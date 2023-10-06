حكم قضائي بإزالة ثلاثة مبان آيلة للسقوط بالعدلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬قرار‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬هدم‭ ‬3‭ ‬عقارات‭ ‬آيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬بمنطقة‭ ‬العدلية‭ ‬ورفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬دعوى‭ ‬صاحب‭ ‬العقارات‭ ‬الذي‭ ‬طالب‭ ‬بإلغاء‭ ‬القرار‭ ‬ومنحه‭ ‬الترخيص‭ ‬المطلوب‭ ‬لإجراء‭ ‬الترميمات‭ ‬اللازمة‭ ‬للعقارات،‭ ‬وإلزامها‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬إصدار‭ ‬تلك‭ ‬التراخيص،‭ ‬حيث‭ ‬استندت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬تقارير‭ ‬فنية‭ ‬هندسية‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬وجميع‭ ‬التقارير‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المباني‭ ‬تمثل‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬الغير‭ ‬ويجب‭ ‬إزالتها‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬فيما‭ ‬رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬التقارير‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الدعوى‭ ‬لعدم‭ ‬اطمئنانها‭ ‬لتلك‭ ‬التقارير‭.‬

وقال‭ ‬المدعي‭ ‬إنه‭ ‬تقـدم‭ ‬إلـى‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بطلـب‭ ‬إصـدار‭ ‬ترخيص‭ ‬تـرميم‭ ‬للعقـارات،‭ ‬وبـعـد‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬فوجئ‭ ‬بوضع‭ ‬مخالفة‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬تحت‭ ‬بند‭ (‬عقار‭ ‬آيل‭ ‬للسقوط‭ ‬ – ‭ ‬مهجور‭ ‬ – ‭ ‬مخالف‭ ‬لاشتراطات‭ ‬السلامة‭)‬،‭ ‬وإصدار‭ ‬القرار‭ ‬بهدم‭ ‬المباني،‭ ‬فيما‭ ‬تمسكت‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬بهدم‭ ‬تلك‭ ‬المباني‭ ‬وذكرت‭ ‬أن‭ ‬المهندس‭ ‬المختص‭ ‬بالكشف‭ ‬على‭ ‬العقارات‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬تبين‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬العقارات‭ ‬المملوكة‭ ‬للمدعى‭ ‬عليه‭ ‬آيلة‭ ‬للسقوط،‭ ‬مقدما‭ ‬محضرا‭ ‬فنيا‭ ‬عن‭ ‬الحالة‭ ‬الإنشائية‭ ‬للمباني،‭ ‬خلص‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حالة‭ ‬المباني‭ ‬الإنشائية‭ ‬حرجة‭ ‬ومتهالكة‭ ‬لبعض‭ ‬اجزاء‭ ‬المباني‭ ‬لوجود‭ ‬تشققات‭ ‬طويلة‭ ‬وعرضية‭ ‬وميول‭ ‬في‭ ‬سور‭ ‬التحويط‭ ‬لها،‭ ‬كما‭ ‬يوجد‭ ‬تساقط‭ ‬لبعض‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬بلكونات‭ ‬تلك‭ ‬المباني‭ ‬وتشققات‭ ‬طويلة‭ ‬وعرضية،‭ ‬وأوصى‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تقريره‭ ‬بهدمها‭ ‬نظراً‭ ‬للخطورة‭ ‬الشديدة‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬قاطنيها‭ ‬والمارة‭.‬

ورغم‭ ‬رفض‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬لدعواه‭ ‬فإنه‭ ‬لجأ‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬بزعم‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬والفساد‭ ‬في‭ ‬الاستدلال‭ ‬والإخلال‭ ‬بحق‭ ‬الدفاع،‭ ‬وذلك‭ ‬لكون‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬استند‭ ‬إلى‭ ‬تقرير‭ ‬مفتش‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة،‭ ‬وتقرير‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬وتقرير‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬وإغفاله‭ ‬التارير‭ ‬الفنية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬ناحيته‭. ‬

أشارت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬المباني‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬تشييد‭ ‬بناء‭ ‬أو‭ ‬إقامة‭ ‬أعمال‭ ‬أو‭ ‬إضافة‭ ‬أي‭ ‬جزء‭ ‬إليها‭ ‬أو‭ ‬هدمها‭ ‬أو‭ ‬هدم‭ ‬أي‭ ‬قسم‭ ‬منها،‭ ‬أو‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬فيها‭ ‬بالتوسعة‭ ‬أو‭ ‬التعلية‭ ‬أو‭ ‬الدعم‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الشكل‭ ‬الخارجي‭ ‬للبناء‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬ترتيبه‭ ‬الداخلي،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬تغيير‭ ‬معالم‭ ‬أية‭ ‬أرض‭ ‬أو‭ ‬ردمها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬البلدية‭ ‬المختصة‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬البلديات‭ ‬قد‭ ‬منحت‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬كل‭ ‬بلدية‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬السكان‭ ‬وسلامتهم‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬اختصاصات‭ ‬البلدية‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬وعليه‭ ‬بوجه‭ ‬خاص‭ ‬القيام‭ ‬بمراقبة‭ ‬الأسواق‭ ‬ومتابعة‭ ‬التقيد‭ ‬بالأنظمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها،‭ ‬ومراقبة‭ ‬المحال‭ ‬العامة‭ ‬والمقلقة‭ ‬للراحة‭ ‬والمضرة‭ ‬بالصحة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬الشروط‭ ‬الصحية‭ ‬فيها‭ ‬وإصدار‭ ‬التراخيص‭ ‬البلدية‭ ‬بشأنها‭ ‬وسحب‭ ‬هذه‭ ‬التراخيص‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬السارية‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬اختصاص‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬المباني‭ ‬القديمة‭ ‬وإصدار‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬آيلا‭ ‬للسقوط‭ ‬منها‭ ‬أو‭ ‬ترميمها‭ ‬وإصلاحها‭ ‬طبقاً‭ ‬للقوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الدعوى‭ ‬ان‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬قامت‭ ‬بالتفتيش‭ ‬على‭ ‬العقار‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي‭ ‬وتبين‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقرير‭ ‬مهندس‭ ‬البلدية‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بمعاينة‭ ‬العقار‭ (‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬مباني‭) ‬أن‭ ‬الحالة‭ ‬الانشائية‭ ‬للمبنى‭ ‬حرجة‭ ‬ومتهالكة‭ ‬لبعض‭ ‬أجزاء‭ ‬العقارات،‭ ‬كما‭ ‬لاحظ‭ ‬وجود‭ ‬تشققات‭ ‬طويلة‭ ‬وعرضية‭ ‬وميول‭ ‬في‭ ‬سور‭ ‬التحويط‭ ‬للمبنى،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬تساقط‭ ‬بعض‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬بلكونات‭ ‬العقارات،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬انتهى‭ ‬قسم‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬في‭ ‬تقريره‭ ‬الفني‭ ‬إلى‭ ‬التوصية‭ ‬بهدم‭ ‬جميع‭ ‬المبنى‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬البين‭ ‬من‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬بإدارة‭ ‬الحماية‭ ‬والسلامة‭ ‬أن‭ ‬المبنى‭ ‬متصدع‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬والداخل،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬تشققات‭ ‬كبيرة‭ ‬وأن‭ ‬حالة‭ ‬المبنيين‭ ‬تشكل‭ ‬خطورة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬القاطنين،‭ ‬وأوصى‭ ‬التقرير‭ ‬بالإخلاء‭ ‬الفوري‭ ‬لتلك‭ ‬المباني‭ ‬من‭ ‬القاطنين‭ ‬تجنباً‭ ‬لحدوث‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يحمد‭ ‬عقباه،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬البين‭ ‬من‭ ‬التقرير‭ ‬الفني‭ ‬عن‭ ‬الحالة‭ ‬الإنشائية‭ ‬للعقارات‭ ‬والصادر‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬أنه‭ ‬انتهى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المباني‭ ‬متهالكة‭ ‬آيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬انهيارات‭ ‬جزئية‭ ‬تعرض‭ ‬حياة‭ ‬القاطنين‭ ‬فيها‭ ‬والمارة‭ ‬للخطر‭ ‬مما‭ ‬يستدعي‭ ‬هدمها‭. ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالهدم‭. ‬ولما‭ ‬كانت‭ ‬المحكمة‭ ‬تطمئن‭ ‬إلى‭ ‬التقرير‭ ‬الفني‭ ‬لقسم‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬لدى‭ ‬المستأنف‭ ‬ضده،‭ ‬وكذا‭ ‬تقرير‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬وكذلك‭ ‬التقرير‭ ‬الفني‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإشغال‭ ‬وتأخذ‭ ‬بما‭ ‬انتهوا‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬نتيجة‭ ‬محمولاً‭ ‬على‭ ‬أسبابها‭ ‬لقيامهم‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬فنية‭ ‬سليمة‭ ‬وتعتبرهم‭ ‬مكملين‭ ‬لأسباب‭ ‬حكمها،‭ ‬مما‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬قائماً‭ ‬على‭ ‬السبب‭ ‬المبرر‭ ‬له‭ ‬متفقاً‭ ‬وصحيح‭ ‬حكم‭ ‬القانون‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬الإلغاء‭ ‬عند‭ ‬الطعن‭ ‬عليه،‭ ‬بما‭ ‬تضحي‭ ‬معه‭ ‬دعوى‭ ‬المستأنف‭ ‬غير‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سليم‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون‭ ‬جديرة‭ ‬بالرفض،‭ ‬ولا‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬استناد‭ ‬المستأنف‭ ‬إلى‭ ‬تقرير‭ ‬الفنيين‭ ‬المقدم‭ ‬منه‭ ‬لكون‭ ‬المحكمة‭ ‬لا‭ ‬تطمئن‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬انتهى‭ ‬إليه‭ ‬كل‭ ‬منهما،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلاً‭ ‬ورفضه‭ ‬موضوعاً‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف،‭ ‬وألزمت‭ ‬المستأنف‭ ‬المصروفات‭.‬