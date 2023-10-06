قتيلان في غارة روسية جديدة على أوكرانيا غداة مجزرة أودت بحياة العشرات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ودمر‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬سكني،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬عمال‭ ‬الإنقاذ‭ ‬يعملون‭ ‬بين‭ ‬أنقاض‭ ‬ملتوية‭ ‬وقطع‭ ‬الخشب‭. ‬وجاءت‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬نفذته‭ ‬روسيا‭ ‬الخميس‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬أوكرانيون‭ ‬إنه‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬هروزا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬أثناء‭ ‬تجمع‭ ‬لتأبين‭ ‬جندي‭ ‬أوكراني‭. ‬والهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬القرية‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أسوأ‭ ‬الهجمات‭ ‬الفردية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وأودت‭ ‬الغارة‭ ‬الروسية‭ ‬الخميس‭ ‬بحياة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬51‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬غروزا‭ ‬شرقي‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬استنكارا‭ ‬غربيا‭ ‬واسعا‭. ‬وشيعت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الجمعة‭ ‬52‭ ‬شخصاً‭ ‬بينهم‭ ‬طفل،‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬تجمّعوا‭ ‬لحضور‭ ‬مراسم‭ ‬تأبين‭ ‬جندي،‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الهجمات‭ ‬دموية‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إن‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬إرهاب‭ ‬روسي‮»‬‭ ‬يتعين‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬صمود‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬وتحركاتنا‭ ‬والخسائر‭ ‬اليومية‭ ‬للمحتلين‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أسقطت‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬ضربات‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬أطلقتها‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭. ‬وذكر‭ ‬الحاكم‭ ‬الإقليمي‭ ‬كيبر‭ ‬أن‭ ‬هجوما‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬دمر‭ ‬صومعة‭ ‬حبوب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إسماعيل‭ ‬في‭ ‬أوديسا‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬النيران‭ ‬شبت‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬شاحنات‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬إخمادها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬سريع‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الإنذار‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬أوديسا‭ ‬استمر‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة‭. ‬استهدف‭ ‬العدو‭ ‬مجددا‭ ‬الحدود‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬لميناء‭ ‬منطقة‭ ‬إسماعيل‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تعليق‭ ‬العمليات‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬أورليفكا‭ ‬لتفتيش‭ ‬العبارات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬رومانيا‭ ‬وجرى‭ ‬تغيير‭ ‬مسار‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬هجمات‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭.‬

وكثفت‭ ‬روسيا‭ ‬هجماتها‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬حيث‭ ‬الموانئ‭ ‬الأوكرانية‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬والموانئ‭ ‬النهرية،‭ ‬منذ‭ ‬انسحاب‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬كان‭ ‬يهدف‭ ‬لتأمين‭ ‬المرور‭ ‬الآمن‭ ‬لشحنات‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬أزمة‭ ‬غذاء‭ ‬عالمية‭. ‬وفي‭ ‬موسكو،‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬شويجو‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬المقاتلة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬سو‭-‬34‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬موسكو‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وكان‭ ‬الكرملين‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬زيادة‭ ‬الإنفاق‭ ‬العسكري‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بما‭ ‬يلبّي‭ ‬احتياجاته‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الهجوم‭ ‬الواسع‭ ‬النطاق‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬عامه‭ ‬الثاني‭. ‬وقال‭ ‬شويجو‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لقاعدة‭ ‬تصنيع‭ ‬لسلاح‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬نوفوسيبيرسك‭ ‬في‭ ‬سيبيريا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬تؤدي‭ ‬أعمالا‭ ‬شاقة‭. ‬يمكنها‭ ‬القيام‭ ‬بأربع‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬طلعات‭ ‬يوميا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬وتسريع‮»‬‭ ‬إنتاجها‭. ‬

وأعلنت‭ ‬موسكو‭ ‬أنها‭ ‬أسقطت‭ ‬ثماني‭ ‬مسيّرات‭ ‬أوكرانية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬روسيا‭ ‬مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬أضرار‭ ‬أو‭ ‬إصابات‭ ‬محتملة،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬ضربة‭ ‬روسية‭ ‬دامية‭ ‬استهدفت‭ ‬قرية‭ ‬غروزا‭ ‬الأوكرانية‭.

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