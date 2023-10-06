قتيلان في غارة روسية جديدة على أوكرانيا غداة مجزرة أودت بحياة العشرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) موسكو، خاركيف (أوكرانيا): قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا نفذت ضربات جوية جديدة على البلاد في وقت مبكر أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 10 أعوام وجدته في مدينة خاركيف وألحق أضرارا بالبنية التحتية لصوامع الحبوب وميناء في منطقة أوديسا في جنوب البلاد. وقال الحاكم الإقليمي أوليه كيبر إن الطفل وجدته قتلا عندما قصفت روسيا ثاني أكبر المدن الأوكرانية بصاروخين باليستيين من طراز إسكندر. وأضاف أن 28 آخرين أصيبوا منهم رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا.
ودمر الهجوم الصاروخي جزءا كبيرا من مبنى سكني، حيث كان عمال الإنقاذ يعملون بين أنقاض ملتوية وقطع الخشب. وجاءت الهجمات في أعقاب هجوم صاروخي نفذته روسيا الخميس قال مسؤولون أوكرانيون إنه أسفر عن مقتل العشرات في قرية هروزا في شمال شرق البلاد أثناء تجمع لتأبين جندي أوكراني. والهجوم الذي استهدف القرية هو أحد أسوأ الهجمات الفردية من حيث عدد الضحايا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. وأودت الغارة الروسية الخميس بحياة ما لا يقل عن 51 شخصا في قرية غروزا شرقي أوكرانيا، ما أثار استنكارا غربيا واسعا. وشيعت أوكرانيا الجمعة 52 شخصاً بينهم طفل، قضوا في اليوم السابق في قصف على قرية صغيرة في شرق البلاد حيث تجمّعوا لحضور مراسم تأبين جندي، في واحدة من أكثر الهجمات دموية على المدنيين. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرد على ما وصفه بأنه «إرهاب روسي» يتعين أن يكون صمود أوكرانيا «وتحركاتنا والخسائر اليومية للمحتلين». وقالت القوات الجوية في بيان إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت في أحدث ضربات خلال الليل 25 من 33 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا من شبه جزيرة القرم. وذكر الحاكم الإقليمي كيبر أن هجوما بطائرات مسيرة دمر صومعة حبوب في منطقة إسماعيل في أوديسا. وأضاف أن النيران شبت في تسع شاحنات في المكان لكن تم إخمادها على نحو سريع.
وتابع «الإنذار الجوي في أوديسا استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة. استهدف العدو مجددا الحدود والبنية التحتية لميناء منطقة إسماعيل». وأعلن الجيش الأوكراني أنه تم تعليق العمليات عند نقطة أورليفكا لتفتيش العبارات الدولية على الحدود مع رومانيا وجرى تغيير مسار السيارات في أعقاب هجمات الطائرات المسيرة.
وكثفت روسيا هجماتها على جنوب أوكرانيا، حيث الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود والموانئ النهرية، منذ انسحاب موسكو من اتفاق في يوليو كان يهدف لتأمين المرور الآمن لشحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود للمساهمة في تخفيف أزمة غذاء عالمية. وفي موسكو، دعا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أمس الجمعة إلى إنتاج مزيد من الطائرات المقاتلة من طراز سو-34 فيما تواصل موسكو هجومها على أوكرانيا. وكان الكرملين قد أعلن زيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير بما يلبّي احتياجاته العسكرية في أوكرانيا مع اقتراب الهجوم الواسع النطاق من إنهاء عامه الثاني. وقال شويجو خلال زيارة لقاعدة تصنيع لسلاح الطيران في نوفوسيبيرسك في سيبيريا إن «هذه الطائرات تؤدي أعمالا شاقة. يمكنها القيام بأربع إلى خمس طلعات يوميا». وأضاف «لهذا السبب نحتاج إلى تكثيف وتسريع» إنتاجها.
وأعلنت موسكو أنها أسقطت ثماني مسيّرات أوكرانية في غرب روسيا مساء الخميس، من دون الإشارة إلى أي أضرار أو إصابات محتملة، وذلك غداة ضربة روسية دامية استهدفت قرية غروزا الأوكرانية.
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