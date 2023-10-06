Saturday, 07 October 2023 05:52 GMT

بولندا والمجر تعارضان بقوة إصلاح نظام الهجرة الأوروبي

10/6/2023 7:11:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غرناطة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬عبرت‭ ‬بولندا‭ ‬والمجر‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬عن‭ ‬معارضتهما‭ ‬القوية‭ ‬لإصلاح‭ ‬نظام‭ ‬الهجرة‭ ‬الأوروبي،‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يعد‭ ‬أساسيًا‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭.

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البولندي‭ ‬ماتيوش‭ ‬مورافيتسكي‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬غير‭ ‬الرسمية‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬غرناطة‭ ‬‮«‬لسنا‭ ‬خائفين‭ ‬من‭ ‬الإملاءات‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬بروكسل‭ ‬وبرلين‮»‬‭.

وكرر‭ ‬رفضه‭ ‬فرض‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬لتوزيع‭ ‬المهاجرين‭ ‬غير‭ ‬الشرعيين‮»‬‭ ‬على‭ ‬بلاده،‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬بولندا‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬منافسة‭ ‬حادة‭. ‬

وذهب‭ ‬نظيره‭ ‬المجري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوربان‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬انتقاداته‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬تم‭ ‬انتهاكك‭ ‬باسم‭ ‬القانون،‭ ‬وأرغمت‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬شيء‭ ‬لا‭ ‬يعجبك،‭ ‬فكيف‭ ‬يمكن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬أو‭ ‬اتفاق؟‭ ‬هذا‭ ‬مستحيل‮»‬‭.

للتعبير‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬رضاهما،‭ ‬منعت‭ ‬الدولتان‭ ‬تبني‭ ‬إعلان‭ ‬مشترك‭ ‬حول‭ ‬الهجرة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬القمة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬رمزية‭ ‬تعكس‭ ‬انقسامًا‭ ‬داخل‭ ‬التكتّل‭. ‬

أُدرج‭ ‬موضوع‭ ‬الهجرة،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬المواضيع‭ ‬الشائكة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬والعشرين،‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬التدفق‭ ‬الأخير‭ ‬للمهاجرين‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬لامبيدوسا‭ ‬الإيطالية‭ ‬الصغيرة‭ ‬ليذكّر‭ ‬بالحاجة‭ ‬الملحّة‭ ‬إلى‭ ‬استجابة‭ ‬أوروبية‭.

وشهد‭ ‬أرخبيل‭ ‬الكناري‭ ‬الإسباني‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬طفرة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المهاجرين‭ ‬الوافدين‭ ‬إليه‭. ‬

الأربعاء،‭ ‬اتفق‭ ‬سفراء‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬تنظيمية‭ ‬تنشئ‭ ‬آلية‭ ‬تضامن‭ ‬إلزامية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬واجهت‭ ‬إحدى‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬‮«‬وضعا‭ ‬استثنائيا‮»‬‭ ‬مرتبطا‭ ‬بوصول‭ ‬‮«‬أعداد‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬إلى‭ ‬حدودها‭.

واللائحة‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬ينتقص‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬اللجوء‭ ‬التقليدية‭ ‬ويوفر‭ ‬قدراً‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬للمهاجرين،‭ ‬خضعت‭ ‬للتسوية‭ ‬لتجاوز‭ ‬التردد‭ ‬الألماني‭ ‬ثم‭ ‬الإيطالي‭.
‬هذه‭ ‬اللائحة،‭ ‬وهي‭ ‬الجزء‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للجوء‭ ‬والهجرة‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأنه‭ ‬مع‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي،‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالأغلبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬كما‭ ‬تنص‭ ‬المعاهدات،‭ ‬وليس‭ ‬بالإجماع‭ ‬كما‭ ‬تطالب‭ ‬بولندا‭ ‬والمجر‭.

صوتت‭ ‬هاتان‭ ‬الدولتان‭ ‬ضد‭ ‬النص،‭ ‬بينما‭ ‬امتنعت‭ ‬النمسا‭ ‬وسلوفاكيا‭ ‬والجمهورية‭ ‬التشيكية‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭. ‬

وأعربت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالية‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬رضاها‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬النص،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الموقف‭ ‬الذي‭ ‬تتخذه‭ ‬إيطاليا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬هو‭ ‬المهيمن‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬اليوم،‭ ‬وجدنا‭ ‬أنفسنا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬أوروبي‭ ‬تتفق‭ ‬فيه‭ ‬27‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأولوية‭ ‬هي‭ ‬وقف‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‮»‬‭.
‬وأكّدت‭ ‬‮«‬تفهّمها‭ ‬لموقف‮»‬‭ ‬نظيريَها‭ ‬المجري‭ ‬والبولندي،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الخلافات‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بشأن‭ ‬إصلاح‭ ‬الهجرة‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬هؤلاء‭ ‬القادة‭ ‬كانت‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬الاختلافات‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الجغرافي‮»‬‭. ‬

في‭ ‬ختام‭ ‬القمة،‭ ‬رحّب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬بـ«تقدّم‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬بأغلبية‮»‬‭. ‬

ورحبت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬بما‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬نجاح‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬أمس‭.

وطالبت‭ ‬بولندا‭ ‬والمجر‭ ‬بدون‭ ‬جدوى‭ ‬بأن‭ ‬يتضمن‭ ‬الإعلان‭ ‬الختامي‭ ‬لقمة‭ ‬غرناطة‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الإجماع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تبني‭ ‬إصلاح‭ ‬الهجرة‭. ‬

وبعد‭ ‬فشلهما‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الإشارة،‭ ‬رفضت‭ ‬الدولتان‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬مشترك‭ ‬بشأن‭ ‬الهجرة‭. ‬

MENAFN06102023000055011008ID1107204682

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث