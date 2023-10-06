بولندا والمجر تعارضان بقوة إصلاح نظام الهجرة الأوروبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البولندي‭ ‬ماتيوش‭ ‬مورافيتسكي‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬غير‭ ‬الرسمية‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬غرناطة‭ ‬‮«‬لسنا‭ ‬خائفين‭ ‬من‭ ‬الإملاءات‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬بروكسل‭ ‬وبرلين‮»‬‭.

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وكرر‭ ‬رفضه‭ ‬فرض‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬لتوزيع‭ ‬المهاجرين‭ ‬غير‭ ‬الشرعيين‮»‬‭ ‬على‭ ‬بلاده،‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬بولندا‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬منافسة‭ ‬حادة‭. ‬

وذهب‭ ‬نظيره‭ ‬المجري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوربان‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬انتقاداته‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬تم‭ ‬انتهاكك‭ ‬باسم‭ ‬القانون،‭ ‬وأرغمت‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬شيء‭ ‬لا‭ ‬يعجبك،‭ ‬فكيف‭ ‬يمكن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬أو‭ ‬اتفاق؟‭ ‬هذا‭ ‬مستحيل‮»‬‭.

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للتعبير‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬رضاهما،‭ ‬منعت‭ ‬الدولتان‭ ‬تبني‭ ‬إعلان‭ ‬مشترك‭ ‬حول‭ ‬الهجرة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬القمة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬رمزية‭ ‬تعكس‭ ‬انقسامًا‭ ‬داخل‭ ‬التكتّل‭. ‬

أُدرج‭ ‬موضوع‭ ‬الهجرة،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬المواضيع‭ ‬الشائكة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬والعشرين،‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬التدفق‭ ‬الأخير‭ ‬للمهاجرين‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬لامبيدوسا‭ ‬الإيطالية‭ ‬الصغيرة‭ ‬ليذكّر‭ ‬بالحاجة‭ ‬الملحّة‭ ‬إلى‭ ‬استجابة‭ ‬أوروبية‭.

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وشهد‭ ‬أرخبيل‭ ‬الكناري‭ ‬الإسباني‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬طفرة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المهاجرين‭ ‬الوافدين‭ ‬إليه‭. ‬

الأربعاء،‭ ‬اتفق‭ ‬سفراء‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬تنظيمية‭ ‬تنشئ‭ ‬آلية‭ ‬تضامن‭ ‬إلزامية‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬واجهت‭ ‬إحدى‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬‮«‬وضعا‭ ‬استثنائيا‮»‬‭ ‬مرتبطا‭ ‬بوصول‭ ‬‮«‬أعداد‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬إلى‭ ‬حدودها‭.

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واللائحة‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬ينتقص‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬اللجوء‭ ‬التقليدية‭ ‬ويوفر‭ ‬قدراً‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬للمهاجرين،‭ ‬خضعت‭ ‬للتسوية‭ ‬لتجاوز‭ ‬التردد‭ ‬الألماني‭ ‬ثم‭ ‬الإيطالي‭.

‬هذه‭ ‬اللائحة،‭ ‬وهي‭ ‬الجزء‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للجوء‭ ‬والهجرة‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأنه‭ ‬مع‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي،‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالأغلبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬كما‭ ‬تنص‭ ‬المعاهدات،‭ ‬وليس‭ ‬بالإجماع‭ ‬كما‭ ‬تطالب‭ ‬بولندا‭ ‬والمجر‭.

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صوتت‭ ‬هاتان‭ ‬الدولتان‭ ‬ضد‭ ‬النص،‭ ‬بينما‭ ‬امتنعت‭ ‬النمسا‭ ‬وسلوفاكيا‭ ‬والجمهورية‭ ‬التشيكية‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭. ‬

وأعربت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالية‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬رضاها‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬النص،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الموقف‭ ‬الذي‭ ‬تتخذه‭ ‬إيطاليا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬هو‭ ‬المهيمن‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬اليوم،‭ ‬وجدنا‭ ‬أنفسنا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬أوروبي‭ ‬تتفق‭ ‬فيه‭ ‬27‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأولوية‭ ‬هي‭ ‬وقف‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‮»‬‭.

‬وأكّدت‭ ‬‮«‬تفهّمها‭ ‬لموقف‮»‬‭ ‬نظيريَها‭ ‬المجري‭ ‬والبولندي،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الخلافات‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بشأن‭ ‬إصلاح‭ ‬الهجرة‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬هؤلاء‭ ‬القادة‭ ‬كانت‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬الاختلافات‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الجغرافي‮»‬‭. ‬

في‭ ‬ختام‭ ‬القمة،‭ ‬رحّب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬بـ«تقدّم‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬بأغلبية‮»‬‭. ‬

ورحبت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬بما‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬نجاح‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬أمس‭.

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وطالبت‭ ‬بولندا‭ ‬والمجر‭ ‬بدون‭ ‬جدوى‭ ‬بأن‭ ‬يتضمن‭ ‬الإعلان‭ ‬الختامي‭ ‬لقمة‭ ‬غرناطة‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الإجماع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تبني‭ ‬إصلاح‭ ‬الهجرة‭. ‬

وبعد‭ ‬فشلهما‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الإشارة،‭ ‬رفضت‭ ‬الدولتان‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬مشترك‭ ‬بشأن‭ ‬الهجرة‭. ‬