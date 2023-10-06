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سفير البحرين في لندن: ازدهار التعاون القائم بين الدول العربية والمملكة المتحدة

10/6/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال حفل استقبال مجلس السفراء العرب لأعضاء حزب المحافظين الحاكم البريطاني

أقام‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عميد‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬العربي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬مجلس‭ ‬السفراء‭ ‬العرب‭ ‬لأعضاء‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الحاكم‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مانشستر،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬السنوي،‭ ‬وبحضور‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وشؤون‭ ‬الكومنولث‭ ‬والتنمية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬واليشا‭ ‬كيرنز،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬البريطاني،‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬الحزب‭ ‬ونواب‭ ‬من‭ ‬مجلسي‭ ‬العموم‭ ‬واللوردات‭ ‬وسفراء‭ ‬الدول‭ ‬الأجنبية‭ ‬الصديقة‭ ‬ومختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الفكرية‭ ‬والشركات‭ ‬المانحة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الحفل،‭ ‬ألقى‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬كلمة‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والضيوف،‭ ‬مسلطًا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬والمتنامية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتنميـتها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬والاقتصادية‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬والبناء‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬يشهد‭ ‬ازدهارًا‭ ‬واضحًا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬وإن‭ ‬العمل‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬الأخرى‭ ‬كالطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬والسياحة‭ ‬وغيرها‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬الخليجية‭ ‬البريطانية‭ ‬والفرص‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬ستنتج‭ ‬منها،‭ ‬منوهًا‭ ‬بأن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬تربطهم‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬وطيدة‭ ‬لعبت‭ ‬دورًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وإن‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬تتطلع‭ ‬لمواصلة‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬ألقى‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي،‭ ‬كلمة‭ ‬أشاد‭ ‬فيها‭ ‬بالحضور‭ ‬الكبير،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬علاقات‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭
‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬حتى‭ ‬وقتنا‭ ‬الحاضر،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والصحة‭ ‬والطاقة‭ ‬الخضراء‭ ‬والبيئة‭ ‬والثقافة،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالعلاقة‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تربطه‭ ‬شخصيًا‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬كونها‭ ‬أول‭ ‬ملف‭ ‬يترأسه‭ ‬عند‭ ‬تعيينه‭ ‬سابقًا‭ ‬كوزير‭ ‬للدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬وأن‭ ‬حرصه‭ ‬يتنامى‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تحتاجه‭ ‬المنطقة‭ ‬ذات‭ ‬التاريخ‭ ‬العريق‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬وتنمية‭ ‬واستقرار‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬ألقت‭ ‬النائبة‭ ‬اليشا‭ ‬كيرنز،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم،‭ ‬كلمة‭ ‬أكدت‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬مجلس‭ ‬السفراء‭ ‬العرب‭ ‬شاهدٌ‭ ‬على‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬توليها‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬للأصدقاء‭ ‬والحلفاء‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ستقوم‭ ‬دائمًا‭ ‬بالوقوف‭ ‬ومساندة‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬السراء‭ ‬منها‭ ‬بل‭ ‬أيضًا‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭. ‬كما‭ ‬أضافت‭ ‬إنه‭ ‬حرصًا‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الحليفة‭ ‬والصديقة‭ ‬فإن‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬صدد‭ ‬القيام‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬لبحث‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬وكيفية‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المشتركة‭.‬

هذا‭ ‬وكما‭ ‬قام‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عميد‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬العربي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأربعة‭ ‬أيام‭ ‬المخصصة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬بمشاركات‭ ‬عدة‭ ‬واجتماعات‭ ‬جانبية‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬والنواب‭ ‬البرلمانيين‭.‬

حيث‭ ‬حضر‭ ‬حفل‭ ‬عشاء‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬جيرمي‭ ‬هنت،‭ ‬وزير‭ ‬الخزانة‭ ‬البريطاني‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬كبار‭ ‬المستثمرين‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البريطانيين‭ ‬وممثلي‭ ‬الشركات‭ ‬والبنوك‭ ‬البريطانية‭. ‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬النقاشية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬توني‭ ‬بلير‭ ‬للتغيير‭ ‬العالمي‭ ‬والمعنونة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬وراء‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬ ‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والخليج‭ ‬وفهم‭ ‬التحول‭ ‬الإقليمي‮»‬‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرئيسي‭ ‬لانعقاد‭ ‬المؤتمر‭ ‬بمشاركة‭ ‬الدكتور‭ ‬ليام‭ ‬فوكس‭ ‬النائب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬البريطاني‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬ووزير‭ ‬الدولة‭ ‬السابق‭ ‬للتجارة‭ ‬الدولية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬بريطانيا‭ ‬العالمية‭ ‬ورئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الإبراهيمية‭ ‬البريطانية،‭ ‬والبروفسور‭ ‬نظيم‭ ‬إبراهيم،‭ ‬أستاذ‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التابع‭ ‬للكلية‭ ‬الحربية‭ ‬للجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬مدير‭ ‬معهد‭ ‬نيولاينز‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬والسياسة‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬والسيدة‭ ‬تشارلوت‭ ‬ليزلي،‭ ‬مدير‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬ CMEC ‭).‬

حيث‭ ‬افتتح‭ ‬الندوة‭ ‬بكلمة‭ ‬تطرق‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الخليجية،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬حالياً‭ ‬يقدر‭ ‬بـ‭ ‬2‭.‬4‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬تريليونات‭ ‬دولار‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050،‭ ‬مع‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الخليجي‭ ‬بمعدل‭ ‬حوالي‭ ‬6‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬سنوياً‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أسواق‭ ‬الأسهم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬تحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬بين‭ ‬أكبر‭ ‬عشرة‭ ‬أسواق‭ ‬عالمية،‭ ‬وأن‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬تتصدر‭ ‬قائمة‭ ‬العشرين‭ ‬دولة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬التنافسية‭ ‬العالمي‭. ‬كما‭ ‬نوه‭ ‬معاليه‭ ‬إلى‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتنوعة‭ ‬والتسهيلات‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والصناعات‭.‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬السفارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬المعنونة‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬سعادة‭ ‬اللورد‭ ‬دومينيك‭ ‬جونسون‭ ‬وزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬الزيارة‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬مؤخرًا‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بشأن‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للتعاون‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬هي‭ ‬المنطقة‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬فرصا‭ ‬استثمارية‭ ‬مميزة‭.‬

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