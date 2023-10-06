وفد تجاري تركي يزور البحرين الأربعاء القادم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعلنت‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬تركيا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬تجاري‭ ‬تركي‭ ‬للمملكة‭ ‬يضم‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عقد‭ ‬لقاءات‭ ‬ثنائية‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات‭ ‬التجارية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بحث‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتوفرة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬صباحًا‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساء‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬11‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الرفاع‭ ‬بفندق‭ ‬ريجنسي‭ ‬أنتركونتيننتال‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬وجمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭.‬

وفي‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬السفارة‭ ‬التركية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬أكدت‭ ‬إيسن‭ ‬تشاكيل‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬التجاري‭ ‬التركي‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬وسط‭ ‬الأناضول‭ ‬ستشكل‭ ‬فرصة‭ ‬نموذجية‭ ‬للتباحث‭ ‬بين‭ ‬رجال‭ ‬وسيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬الأتراك‭ ‬مع‭ ‬نظرائهم‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تنمية‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وأضافت‭ ‬السفيرة‭ ‬تشاكيل‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬التجاري‭ ‬التركي‭ ‬يضم‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬شركة‭ ‬تركية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬اقتصادية‭ ‬متعددة‭ ‬أهمها‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭ ‬والمستلزمات‭ ‬المنزلية‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬ومنتجات‭ ‬العناية‭ ‬الشخصية‭ ‬وقطع‭ ‬الغيار‭ ‬والمنسوجات‭ ‬والملابس‭ ‬الجاهزة‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاستشارات‭ ‬التعليمية‭ ‬وجميعها‭ ‬مهتمة‭ ‬بتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬البحريني‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬شركة‭ ‬تجارية‭ ‬بحرينية‭ ‬أبدت‭ ‬رغبتها‭ ‬بالاجتماع‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬لقاءات‭ ‬عمل‭ ‬ثنائية‭ ‬ومازالت‭ ‬الجمعية‭ ‬تتسلم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬طلبات‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬الجمعية‭ ‬والسفارة‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭.‬

وكشف‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التجارية‭ ‬التركية‭ ‬البحرينية‭ ‬المشتركة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمنسوجات‭ ‬والملابس‭ ‬الجاهزة،‭ ‬داعيًا‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬لانتهاز‭ ‬فرصة‭ ‬وجود‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بحث‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تنمية‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

بدورها‭ ‬أعربت‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬بأن‭ ‬تخرج‭ ‬اللقاءات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬التركية‭ ‬والبحرينية‭ ‬بمشاريع‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬