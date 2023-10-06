وفد تجاري تركي يزور البحرين الأربعاء القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السفارة التركية: لقاءات ثنائية مع الشركات البحرينية لتنمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين
أعلنت سفارة جمهورية تركيا لدى مملكة البحرين زيارة وفد تجاري تركي للمملكة يضم مختلف القطاعات التجارية من أجل عقد لقاءات ثنائية مع قطاع الأعمال والشركات التجارية البحرينية من أجل بحث الفرص الاستثمارية المتوفرة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين وذلك في الفترة من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 6 مساء من يوم الأربعاء المقبل 11 أكتوبر الجاري في قاعة الرفاع بفندق ريجنسي أنتركونتيننتال وبالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية سيدات الأعمال البحرينية.
وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر السفارة التركية بالعاصمة المنامة أكدت إيسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين أن زيارة الوفد التجاري التركي من منطقة وسط الأناضول ستشكل فرصة نموذجية للتباحث بين رجال وسيدات الأعمال الأتراك مع نظرائهم في الجانب البحريني من أجل استكشاف الفرص الاستثمارية وبحث سبل التعاون التجاري في سبيل تنمية حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وأضافت السفيرة تشاكيل أن الوفد التجاري التركي يضم ممثلين عن 15 شركة تركية تعمل في مجالات اقتصادية متعددة أهمها مواد البناء والمستلزمات المنزلية والمواد الغذائية ومنتجات العناية الشخصية وقطع الغيار والمنسوجات والملابس الجاهزة وتقنية المعلومات والاستشارات التعليمية وجميعها مهتمة بتعزيز الروابط مع قطاع الأعمال في الجانب البحريني.
من جانبه أكد أحمد بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أن أكثر من 80 شركة تجارية بحرينية أبدت رغبتها بالاجتماع مع الشركات التركية في لقاءات عمل ثنائية ومازالت الجمعية تتسلم العديد من طلبات التسجيل من مختلف الشركات البحرينية التي ترغب بالمشاركة في الفعالية التي تقام للمرة الثانية بالتعاون بين الجمعية والسفارة التركية لدى المملكة.
وكشف بن هندي عن وجود العديد من المشاريع التجارية التركية البحرينية المشتركة لا سيما في قطاع المواد الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة، داعيًا قطاع الأعمال البحريني لانتهاز فرصة وجود الشركات التجارية التركية في المملكة من أجل بحث فرص التعاون في سبيل تنمية حجم التبادل التجاري بين الجانبين والذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
بدورها أعربت أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية عن أملها بأن تخرج اللقاءات الثنائية بين الشركات التجارية التركية والبحرينية بمشاريع مشتركة من أجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين.
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