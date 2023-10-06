Saturday, 07 October 2023 05:52 GMT

وفد تجاري تركي يزور البحرين الأربعاء القادم

10/6/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السفارة التركية: لقاءات ثنائية مع الشركات البحرينية لتنمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين

أعلنت‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬تركيا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬تجاري‭ ‬تركي‭ ‬للمملكة‭ ‬يضم‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عقد‭ ‬لقاءات‭ ‬ثنائية‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات‭ ‬التجارية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بحث‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتوفرة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬صباحًا‭ ‬إلى‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساء‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬11‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الرفاع‭ ‬بفندق‭ ‬ريجنسي‭ ‬أنتركونتيننتال‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬وجمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭.‬

وفي‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬السفارة‭ ‬التركية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬أكدت‭ ‬إيسن‭ ‬تشاكيل‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬التجاري‭ ‬التركي‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬وسط‭ ‬الأناضول‭ ‬ستشكل‭ ‬فرصة‭ ‬نموذجية‭ ‬للتباحث‭ ‬بين‭ ‬رجال‭ ‬وسيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬الأتراك‭ ‬مع‭ ‬نظرائهم‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تنمية‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وأضافت‭ ‬السفيرة‭ ‬تشاكيل‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬التجاري‭ ‬التركي‭ ‬يضم‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬شركة‭ ‬تركية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬اقتصادية‭ ‬متعددة‭ ‬أهمها‭ ‬مواد‭ ‬البناء‭ ‬والمستلزمات‭ ‬المنزلية‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬ومنتجات‭ ‬العناية‭ ‬الشخصية‭ ‬وقطع‭ ‬الغيار‭ ‬والمنسوجات‭ ‬والملابس‭ ‬الجاهزة‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاستشارات‭ ‬التعليمية‭ ‬وجميعها‭ ‬مهتمة‭ ‬بتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬البحريني‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬شركة‭ ‬تجارية‭ ‬بحرينية‭ ‬أبدت‭ ‬رغبتها‭ ‬بالاجتماع‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬لقاءات‭ ‬عمل‭ ‬ثنائية‭ ‬ومازالت‭ ‬الجمعية‭ ‬تتسلم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬طلبات‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬الجمعية‭ ‬والسفارة‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭.‬

وكشف‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التجارية‭ ‬التركية‭ ‬البحرينية‭ ‬المشتركة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمنسوجات‭ ‬والملابس‭ ‬الجاهزة،‭ ‬داعيًا‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬لانتهاز‭ ‬فرصة‭ ‬وجود‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بحث‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تنمية‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

بدورها‭ ‬أعربت‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬بأن‭ ‬تخرج‭ ‬اللقاءات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬التركية‭ ‬والبحرينية‭ ‬بمشاريع‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

MENAFN06102023000055011008ID1107204680

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث