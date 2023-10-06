موارد اليوم.. ثروات الغد -1

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مليار شخص جائع.. والعالم يستهلك في 9 شهور ما ينتجه في 4 سنوات

مؤخرا‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الدول‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ12‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭. ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬يومين‭ ‬استضاف‭ ‬المنتدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬متحدثاً‭ ‬ومشاركاً‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭.‬

منتدى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عقد‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬موارد‭ ‬اليوم‭.. ‬ثروات‭ ‬الغد‮»‬‭. ‬المقصود‭ ‬بالطبع‭ ‬الموارد‭ ‬المادية‭ ‬والبشرية‭ ‬معا‭. ‬والفكرة‭ ‬الجوهرية‭ ‬هي،‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬استثمار‭ ‬هذه‭ ‬الموارد‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬استعدادا‭ ‬لمستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للدول‭ ‬والشعوب،‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يلعبه‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭.‬

‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬القاسمي‭ ‬نائب‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشارقة‭ ‬للإعلام‭ ‬شرح‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬الفكرة‭ ‬الجوهرية‭ ‬لموضوع‭ ‬المنتدى‭ ‬بقوله‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تحويل‭ ‬الموارد‭ ‬إلى‭ ‬ثروات‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬بمثلث‭ ‬المورد‭ ‬الطبيعي،‭ ‬والمورد‭ ‬البشري‭ ‬المؤهل،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتطورة‮»‬‭ ‬واستعرض‭ ‬نماذج‭ ‬رائدة‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬والحاضر‭ ‬حول‭ ‬استثمار‭ ‬الموارد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬مبيناً‭ ‬أهمية‭ ‬تشجيع‭ ‬التفكير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإداري‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭.‬

على‭ ‬امتداد‭ ‬جلسات‭ ‬المنتدى‭ ‬والخطابات‭ ‬التي‭ ‬ألقيت‭ ‬فيه‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬طرحت‭ ‬عشرات‭ ‬القضايا‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬عرض‭ ‬كل‭ ‬كما‭ ‬قيل‭ ‬بشأنها‭. ‬لهذا‭ ‬سنتطرق‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬نرى‭ ‬انها‭ ‬اهم‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭.‬

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تحديات‭ ‬اقتصادية‭ ‬واجتماعية‭ ‬

من‭ ‬اهم‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬طرحت‭ ‬بالمنتدى‭ ‬قضية‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العالم‭ ‬بكل‭ ‬ابعادها‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والانسانية‭.‬

ثلاث‭ ‬جوانب‭ ‬كبرى‭ ‬تمثل‭ ‬تحديات‭ ‬اقتصادية‭ ‬واجتماعية‭ ‬وإنسانية‭ ‬جسيمة‭ ‬تمت‭ ‬مناقشتها،‭ ‬هي‭ ‬قضية‭ ‬التضخم‭ ‬العالمي‭ ‬وتراجع‭ ‬معدلات‭ ‬النمو،‭ ‬وأزمة‭ ‬الطاقة،‭ ‬وأزمة‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

الروح‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬سادت‭ ‬كلمات‭ ‬المتحدثين‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬العالم‭ ‬ينتظره‭ ‬مصير‭ ‬مأساوي‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتحرك‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭.‬

فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقضية‭ ‬التضخم‭ ‬وتراجع‭ ‬معدلات‭ ‬النمو‭ ‬ناقشها‭ ‬خبراء‭ ‬ومسؤولون‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬جلسات‭ ‬المنتدى‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‮»‬‭.‬

الفكرة‭ ‬الجوهرية‭ ‬التي‭ ‬طرحت‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد‭ ‬أن‭ ‬العولمة‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬اقتصادات‭ ‬الدول،‭ ‬ورفعت‭ ‬معدل‭ ‬دخل‭ ‬الفرد‭ ‬عالميًا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬أصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬نتيجةً‭ ‬لتراجع‭ ‬النمو‭ ‬وتنامي‭ ‬مؤشرات‭ ‬الركود‭ ‬والتضخم‭ ‬بسبب‭ ‬الأحداث‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬العالمية‭ ‬والتنافس‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬الأقطاب‭ ‬العالمية‭ ‬المركزية‭. ‬وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معالجة‭ ‬التضخم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬تتطلب‭ ‬وقف‭ ‬الانقسام‭ ‬والتنافس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والغرب‭ ‬وتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الأسواق،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكاسب‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بفعل‭ ‬العولمة‭ ‬التي‭ ‬خدمت‭ ‬المستثمرين‭ ‬وفتحت‭ ‬أسواق‭ ‬العالم‭ ‬أمام‭ ‬الجميع‭.‬

وبشكل‭ ‬أكثر‭ ‬تفصيلا‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬القضية‭ ‬قال‭ ‬ديفيد‭ ‬داوكوي‭ ‬لي‭ ‬أستاذ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بجامعة‭ ‬تسينغهوا‭: ‬‮«‬نشهد‭ ‬انكماشًا‭ ‬في‭ ‬اقتصاد‭ ‬الصين‭ ‬وتضخمًا‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬الدول‭ ‬بسبب‭ ‬سياسات‭ ‬اتبعتها‭ ‬بعض‭ ‬الحكومات‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬أزمة‭ ‬الجائحة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬صكوك‭ ‬بنكية‭ ‬توازي‭ ‬ربع‭ ‬الدخل‭ ‬السنوي‭ ‬للفرد،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الهدف‭ ‬المعلن‭ ‬لإصدار‭ ‬الصكوك،‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬تحفيزية‭ ‬لدعم‭ ‬المجتمع،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬السيولة،‭ ‬فجاءت‭ ‬النتيجة‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬متوقع،‭ ‬وتزايدت‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‮»‬‭.‬

والحل‭ ‬في‭ ‬رأيه‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬امرين‭ ‬اساسيين‭ ‬هما،‭ ‬الخطط‭ ‬بعيدة‭ ‬الأجل‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬الحكومات‭ ‬لرفع‭ ‬دخل‭ ‬الأفراد‭ ‬وتحريك‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وعجلة‭ ‬الإنتاج‭ ‬وتنشيط‭ ‬التصدير‭ ‬وبالتالي‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬التضخم‮»‬‭. ‬والثاني‭ ‬انه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الإجراءات‭ ‬المحلية،‭ ‬يجب‭ ‬الوقوف‭ ‬بجرأة‭ ‬أمام‭ ‬حقيقة‭ ‬انقسام‭ ‬العالم‭ ‬وأثره‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬دخل‭ ‬ومعيشة‭ ‬المجتمعات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يجب‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬أطر‭ ‬مثمرة‭ ‬للتعاون‭ ‬والشراكات،‭ ‬لأن‭ ‬المنافسة‭ ‬والانقسامات‭ ‬تحولان‭ ‬دون‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعالجات‭ ‬السريعة‭ ‬للأزمات‭ ‬الاقتصادية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬رجاء‭ ‬المرزوقي‭ ‬المنسق‭ ‬العام‭ ‬رئيس‭ ‬الفريق‭ ‬التفاوضي‭ ‬الخليجي‭: ‬‮«‬الأسوأ‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬التضخم‭ ‬هو‭ ‬توقعات‭ ‬المجتمع‭ ‬حول‭ ‬التضخم‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬اضطراب‭ ‬السوق‭ ‬وتدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬الركود،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬تواصل‭ ‬الحكومات‭ ‬مع‭ ‬مجتمعاتها،‭ ‬حتى‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬توقعاتها‭ ‬وتتجنب‭ ‬ردات‭ ‬فعلها‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأوقات‭ ‬إلى‭ ‬تأخر‭ ‬عودة‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‮»‬‭.‬

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الطاقة‭ ‬المستدامة

القضية‭ ‬الكبرى‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬نوقشت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬قضية‭ ‬ازمة‭ ‬الطاقة‭ ‬بكل‭ ‬ابعادها‭.‬

الخبراء‭ ‬والمختصون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬والاستدامة‭ ‬الذين‭ ‬تحدثوا‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬كانت‭ ‬الفكرة‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬طرحوها‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬توجهاً‭ ‬عالمياً‭ ‬لزيادة‭ ‬الموارد‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المستدامة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬باعتبارها‭ ‬‮«‬استحقاقاً‭ ‬عالمياً‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬لإنفاق‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬تحديث‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬بتكاليف‭ ‬قليلة،‭ ‬فيما‭ ‬كشفوا‭ ‬عن‭ ‬توجه‭ ‬عالمي‭ ‬نحو‭ ‬التعدين‭ ‬لاستخراج‭ ‬المعادن‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬البطاريات‭ ‬بهدف‭ ‬تخزين‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬المُنتجة‭.‬

في‭ ‬جلسة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬ممارسات‭ ‬متوازنة‭.. ‬عالم‭ ‬أخضر‮»‬،‭ ‬كشف‭ ‬المهندس‭ ‬أسامة‭ ‬كمال،‭ ‬وزير‭ ‬البترول‭ ‬والثروة‭ ‬المعدنية‭ ‬المصري‭ ‬الأسبق،‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬المستهلكة‭ ‬للطاقة‭ ‬التقليدية‭ ‬واجهت‭ ‬بعض‭ ‬الضغوطات،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬تحرك‭ ‬لحل‭ ‬تحديات‭ ‬الطاقة‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬توجه‭ ‬حميد‭ ‬نحو‭ ‬زيادة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬من‭ ‬الموارد‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬أياً‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الموارد،‭ ‬فنعلم‭ ‬أن‭ ‬الموارد‭ ‬البترولية‭ ‬ناضبة‭ ‬ولها‭ ‬عمر‭ ‬افتراضي،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يسري‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬التعدينية‭ ‬مع‭ ‬كثرة‭ ‬الاستهلاك،‭ ‬فأرقام‭ ‬احتياطي‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬البترول‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬أرقام‭ ‬ديناميكية‭ ‬وليست‭ ‬استاتيكية‭. ‬وهنا‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬حراك‭ ‬لزيادة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬لدى‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬الموارد،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النماذج‭ ‬تستدعي‭ ‬خلق‭ ‬توازنات‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تكشف‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬بطرق‭ ‬اقتصادية‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬المهندس‭ ‬أسامة‭ ‬كمال،‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80%‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمية‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري،‭ ‬و75‭% ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬الغازات‭ ‬الدفينة‭ ‬تحمل‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬لمواجهة‭ ‬ذلك‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تدفع‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬فاتورة‭ ‬الإصلاح،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬المتسبب‭ ‬هو‭ ‬الدول‭ ‬الصناعية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬استفادت‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬هو‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الطاقة‭ ‬المختلفة‭ ‬مثل‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬ومصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬الأخرى‭ ‬كالرياح‭ ‬والشمس‭ ‬والمياه،‭ ‬وهنا‭ ‬ينبغي‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لأنها‭ ‬تستطيع‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬المعادلة‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬أيمن‭ ‬عياش،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الملكية‭ ‬لقطاع‭ ‬التعدين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬إن‭ ‬العالم‭ ‬يعيش‭ ‬مرحلة‭ ‬مفصلية‭ ‬هي‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬الأحفورية‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬المستدامة‭. ‬وأضاف‭ ‬عياش‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬الآن‭ ‬أمام‭ ‬استحقاق‭ ‬كبير؛‭ ‬فالعالم‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬إلى‭ ‬الغليان‭ ‬الحراري،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬ظهرت‭ ‬تبعاته‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬وليبيا‭ ‬والحرائق‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬أوروبا؛‭ ‬فالتحول‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬أصبح‭ ‬استحقاقاً‭ ‬عالمياً‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دولاً‭ ‬كثيرة‭ ‬تجتهد‭ ‬لإنتاج‭ ‬مصادر‭ ‬طاقة‭ ‬بديلة‭ ‬كالرياح‭ ‬والشمس،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬حلقة‭ ‬مفقودة‭ ‬وهي‭ ‬كيفية‭ ‬تخزين‭ ‬تلك‭ ‬الطاقة،‭ ‬لهذا‭ ‬يتجه‭ ‬العالم‭ ‬حالياً‭ ‬إلى‭ ‬التعدين،‭ ‬لاستخراج‭ ‬المعادن‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬البطاريات‭ ‬مثل‭ ‬النيكل‭ ‬والكوبر‭ ‬والنحاس،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬دولاً‭ ‬عربية‭ ‬كالسعودية‭ ‬والأردن‭ ‬ومصر‭ ‬وعُمان‭ ‬اتخذت‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬المنطقة‭ ‬جاذبة‭ ‬لعمليات‭ ‬التعدين،‭ ‬وبالفعل‭ ‬هناك‭ ‬اهتمام‭ ‬عالمي‭ ‬كبير‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭.‬

يولاند‭ ‬راندريانامبينينا،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬عرضت‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬تجربتها‭ ‬الملهمة‭ ‬للعالم،‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬منزل‭ ‬بألواح‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬مدغشقر‭ ‬بجهد‭ ‬محلي‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬نساء‭ ‬القرية‭. ‬وفي‭ ‬كلمتها‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬يولاند‭.. ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬يد‭ ‬امرأة‮»‬،‭ ‬قالت‭ ‬يولاند‭: ‬‮«‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أعوام،‭ ‬قررت‭ ‬أن‭ ‬أعمل‭ ‬على‭ ‬توليد‭ ‬المعرفة‭ ‬لدى‭ ‬نساء‭ ‬قريتنا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الطاقة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعليمهن‭ ‬أساسيات‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسية‭. ‬ثم‭ ‬نظّمت‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬الهند‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬حيث‭ ‬تدربت‭ ‬نساء‭ ‬القرية‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭ ‬هنود‭. ‬ورغم‭ ‬عدم‭ ‬إجادتهن‭ ‬للغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬استطعن‭ ‬التواصل‭ ‬بلغة‭ ‬الإشارة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭. ‬والآن،‭ ‬كل‭ ‬عضوة‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬أصبحت‭ ‬خبيرة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬وقد‭ ‬أثبتت‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬عوائق‭ ‬أمام‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬الإنجاز‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬في‭ ‬قريتنا،‭ ‬تعلمت‭ ‬النساء‭ ‬كيف‭ ‬ينتجن‭ ‬ألواح‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬واحترفن‭ ‬صيانتها،‭ ‬وبعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬أنشأنا‭ ‬مركز‭ ‬تدريب‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬ملجاسي،‭ ‬لنشارك‭ ‬خبراتنا‭ ‬مع‭ ‬نساء‭ ‬أخريات،‭ ‬وليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يقوم‭ ‬المركز‭ ‬أيضاً‭ ‬بتقديم‭ ‬دورات‭ ‬في‭ ‬محو‭ ‬الأمية‭ ‬والقراءة‭ ‬والكتابة،‭ ‬لتمكين‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭ ‬والثقافة‮»‬‭.‬

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الأمن‭ ‬الغذائي

بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حدث‭ ‬عن‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العال‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬ان‭ ‬تحتل‭ ‬ازمة‭ ‬الغذاء‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬اولوية‭ ‬كبرى‭.‬

جوانب‭ ‬كثيرة‭ ‬مهمة‭ ‬اثيرت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭.‬

المستشار‭ ‬أندرو‭ ‬رزيبا،‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬جالوب‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للقطاع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬القى‭ ‬خطابا‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬بوصلة‭ ‬لمسار‭ ‬عالمي‭ ‬آمن‮»‬،‭ ‬أشار‭ ‬فيه‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مؤسسة‭ ‬جالوب‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬بيانات‭ ‬دقيقة‭ ‬حول‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يصلون‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬العالمية‭ ‬الكفيلة‭ ‬بمعالجة‭ ‬الثغرات‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي؛‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬حقاً‭ ‬أساسياً‭ ‬لكل‭ ‬إنسان،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬التي‭ ‬اتفقت‭ ‬عليها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬رغم‭ ‬التقدم‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬جائع‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وهذه‭ ‬الأرقام‭ ‬والحقائق‭ ‬جعلت‭ ‬هناك‭ ‬مسعى‭ ‬دولياً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬المجاعة‭ ‬وضمان‭ ‬توفير‭ ‬غذاء‭ ‬كافٍ‭ ‬وصحي‭ ‬لجميع‭ ‬سكان‭ ‬الأرض؛‭ ‬فالوصول‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬صفر‭ ‬مجاعة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬هو‭ ‬التحدي‭ ‬الذي‭ ‬نواجهه،‭ ‬وهو‭ ‬يتطلب‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية،‭ ‬من‭ ‬الحكومات‭ ‬والمنظمات،‭ ‬والشركات‭ ‬والجمعيات‭ ‬والأفراد‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬رزبيا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استخدام‭ ‬كل‭ ‬المصادر‭ ‬والإمكانات‭ ‬المتاحة،‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬وابتكار،‭ ‬لجمع‭ ‬بيانات‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬الأشخاص‭ ‬المهددين‭ ‬بالجوع،‭ ‬وأسبابه‭ ‬وآثاره،‭ ‬وحينها‭ ‬سنكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬حلول‭ ‬فعَّالة‭ ‬وشاملة،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نستخدم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لزيادة‭ ‬إنتاجية‭ ‬المزارعين‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬المحاصيل،‭ ‬وابتكار‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬لتخزين‭ ‬وتوزيع‭ ‬وإدارة‭ ‬الغذاء،‭ ‬بحيث‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه‭.‬

السفير‭ ‬ماركو‭ ‬أ‭. ‬سوازو‭ ‬اثار‭ ‬جانبا‭ ‬مهما‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬العالم‭ ‬يستهلك‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬ينتج،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬حكومية‭ ‬لإحداث‭ ‬التغيير‭ ‬المطلوب،‭ ‬فأي‭ ‬جهود‭ ‬فردية‭ ‬لن‭ ‬تجدي‭ ‬نفعاً،‭ ‬لأن‭ ‬مسألة‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬مسألة‭ ‬جوهرية،‭ ‬وظهرت‭ ‬تبعاتها‭ ‬بشكل‭ ‬جلي‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬حيث‭ ‬توقف‭ ‬تصدير‭ ‬القمح‭ ‬وتأثرت‭ ‬إفريقيا‭ ‬والدول‭ ‬النامية‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭. ‬لذا‭ ‬ينبغي‭ ‬في‭ ‬رأيه‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬قمة‭ ‬للمستقبل‭ ‬يلتقي‭ ‬فيها‭ ‬الرؤساء‭ ‬والخبراء‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لمناقشة‭ ‬أفضل‭ ‬الخطط‭ ‬لمعالجة‭ ‬مشاكل‭ ‬الأرض‭ ‬المستعصية‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬صيغة‭ ‬مشتركة‭.‬

وأضاف‭ ‬سوازو‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬منهجية‭ ‬التطبيق،‭ ‬فنحن‭ ‬نستهلك‭ ‬خلال‭ ‬9‭ ‬أشهر‭ ‬ما‭ ‬ننتجه‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬وهذا‭ ‬يوضح‭ ‬مدى‭ ‬التبذير‭ ‬والهدر،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬وممارسات‭ ‬الإنسان‭ ‬البيئية‭ ‬فاقم‭ ‬المشكلة،‭ ‬لذا‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬قرارات‭ ‬حكومية‭ ‬عالمية‭ ‬تحقق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬ودعم‭ ‬عالمي‭ ‬وإرادة‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الدول‭ ‬النامية،‭ ‬وإلى‭ ‬قوى‭ ‬واستثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬تحدث‭ ‬تغييرات‭ ‬جذرية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬اكد‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬العينين‭ ‬وكيل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المصري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬كيلوباترا‭ ‬جروب‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المؤشرات‭ ‬تؤكد‭ ‬أننا‭ ‬سنعيش‭ ‬واقعاً‭ ‬مأساوياً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2050‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬نتحرك‭ ‬بشكل‭ ‬جدي‭ ‬من‭ ‬الآن،‭ ‬فمشروع‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬القرن،‭ ‬حيث‭ ‬تعاني‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء،‭ ‬وبالطبع‭ ‬تلعب‭ ‬الإرادة‭ ‬السياسية‭ ‬دورها،‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬لقادة‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬يؤمنوا‭ ‬بضرورة‭ ‬وحتمية‭ ‬هذا‭ ‬التغيير،‭ ‬فالمشاكل‭ ‬والأرقام‭ ‬اليوم‭ ‬مفزعة‭ ‬والهدر‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلث‭ ‬الغذاء‭ ‬المنتج،‭ ‬ونعيش‭ ‬واقع‭ ‬العجز‭ ‬اليوم‭ ‬فكيف‭ ‬بالغد،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬استخدام‭ ‬الغذاء‭ ‬كسلاح‭ ‬في‭ ‬الحروب،‭ ‬ونحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إرادة‭ ‬دولية‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الدول‭ ‬النامية،‭ ‬وإلى‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬لإحداث‭ ‬تغييرات‭ ‬جذرية‭.‬

وسلط‭ ‬أبو‭ ‬العينين‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬حضارية‭ ‬جديدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬المساحة‭ ‬المستغلة‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬النيل‭ ‬هي‭ ‬7‭%‬‎،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬العمل‭ ‬جارياً‭ ‬على‭ ‬مضاعفة‭ ‬المساحات‭ ‬المخصصة‭ ‬للزراعة‭ ‬إلى‭ ‬14%‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬ويتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬وفق‭ ‬قناعة‭ ‬تجسدت‭ ‬حول‭ ‬كون‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬مرتبط‭ ‬بالأمن‭ ‬القومي‭ ‬الذي‭ ‬يمس‭ ‬كل‭ ‬فرد‭. ‬

الدكتور‭ ‬المهندس‭ ‬خليفة‭ ‬مصبح‭ ‬أحمد‭ ‬الطنيجي‭ ‬رئيس‭ ‬دائرة‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬بالشارقة‭ ‬عرض‭ ‬لتجربة‭ ‬الامارات‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬قضية‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يكاد‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أن‭ ‬العنوان‭ ‬الرئيسي‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬زيادة‭ ‬الاستهلاك،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬نتيجة‭ ‬تلقائية‭ ‬لزيادة‭ ‬عدد‭ ‬السكان،‭ ‬وفي‭ ‬الحقيقة‭ ‬تعتبر‭ ‬المؤشرات‭ ‬اليوم‭ ‬مثيرة‭ ‬للقلق،‭ ‬وتؤكد‭ ‬زيادة‭ ‬الهدر،‭ ‬وهنا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الإمارات،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬هدر‭ ‬الغذاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاريع‭ ‬رائدة‭ ‬كمشروع‭ (‬حفظ‭ ‬النعمة‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حملات‭ ‬التوعية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات،‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬معادلة‭ ‬مثالية‭ ‬بين‭ ‬الاستهلاك‭ ‬والإنتاج‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الطنيجي‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬هو‭ ‬كسر‭ ‬القناعات‭ ‬السابقة‭ ‬حول‭ ‬عدم‭ ‬جدوى‭ ‬زراعة‭ ‬القمح‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الصحراوية‭ ‬والمناخ‭ ‬الجاف،‭ ‬وتحدث‭ ‬بالتفصيل‭ ‬موضحاً‭: ‬‮«‬واجهتنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات،‭ ‬فقد‭ ‬أعلن‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة‭ ‬عن‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أننا‭ ‬سنحتفل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬بإنتاج‭ ‬القمح‭. ‬وفي‭ ‬الواقع‭ ‬أكد‭ ‬الخبراء‭ ‬صعوبة‭ ‬أو‭ ‬استحالة‭ ‬الأمر‭ ‬لأننا‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬أطول،‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نملك‭ ‬المعدات‭ ‬ولا‭ ‬البذور‭ ‬ولا‭ ‬الخبرة،‭ ‬ورغم‭ ‬هذا‭ ‬نجحنا‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬زراعة‭ ‬400‭ ‬هكتار‭ ‬من‭ ‬القمح‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬لأنه‭ ‬يضم‭ ‬بروتيناً‭ ‬بنسبة‭ ‬18‭%‬‎،‭ ‬وبالطبع‭ ‬كان‭ ‬سموه‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مراحل‭ ‬المشروع،‭ ‬ونعمل‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬مضاعفة‭ ‬المساحات‭ ‬المزروعة‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬1900‭ ‬هكتار،‭ ‬ومضاعفة‭ ‬المحاور‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬إلى‭ ‬37‭ ‬محوراً،‭ ‬وخاصة‭ ‬أننا‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬عقبة‭ ‬وهي‭ ‬توافر‭ ‬المياه،‭ ‬وذلك‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬التصوير‭ ‬الحراري‭ ‬بالأقمار‭ ‬الاصطناعية،‭ ‬حيث‭ ‬تحدد‭ ‬لنا‭ ‬بدقة‭ ‬نسبة‭ ‬الري‭ ‬المطلوبة‭ ‬فلا‭ ‬يحدث‭ ‬أي‭ ‬هدر‭ ‬في‭ ‬المياه،‭ ‬حيث‭ ‬أوضحت‭ ‬المؤشرات‭ ‬أننا‭ ‬قللنا‭ ‬من‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭ ‬بنسبة‭ ‬40‭%‬‮»‬‭.‬

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ولأن‭ ‬القضية‭ ‬الأساسية‭ ‬دور‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬فيما‭ ‬يواجهه‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬أزمات‭ ‬فقد‭ ‬طرحت‭ ‬أفكار‭ ‬كثيرة‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬طرحته‭ ‬بدورها‭ ‬عبّرت‭ ‬وزيرة‭ ‬البيئة‭ ‬والموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬الفلبينيّة‭ ‬عن‭ ‬أهميّة‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬الفعّال‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬واستثمار‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعيّة،‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬واضحين‭ ‬أمام‭ ‬جماهيرنا‭ ‬بكلّ‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالموارد‭ ‬الطبيعيّة‭ ‬وآليات‭ ‬استثمارها،‭ ‬وكيف‭ ‬للمصالح‭ ‬الفرديّة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المصالح‭ ‬الجماعيّة‭ ‬وليس‭ ‬العكس‭. ‬مثال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬بتوضيح‭ ‬مدى‭ ‬الفوائد‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬استخراج‭ ‬موارد‭ ‬طبيعيّة‭ ‬معينة،‭ ‬مع‭ ‬الوضوح‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬الأثر‭ ‬السلبي‭ ‬الناجم‭ ‬عنها‭ ‬وآليات‭ ‬تقليل‭ ‬هذه‭ ‬الأضرار‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬البروفيسور‭ ‬ألكسندر‭ ‬ليكوتال‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مسألة‭ ‬الاتصال‭ ‬الفعّال‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قناة‭ ‬باتجاه‭ ‬واحد،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خبرته‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الحكومية‭ ‬وغير‭ ‬الحكومية‭ ‬فلن‭ ‬يكون‭ ‬التواصل‭ ‬فعّالاً‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مفتوحاً‭ ‬للطرفين‭ ‬بشكل‭ ‬شفاف‭ ‬وصريح،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬كذلك‭ ‬يرتبط‭ ‬بالمجتمع‭ ‬ذاته،‭ ‬فإذا‭ ‬ما‭ ‬أردنا‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬قضيّة‭ ‬ما‭ ‬فلا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بوجهات‭ ‬نظر‭ ‬المجتمع‭ ‬نحوها،‭ ‬ويجب‭ ‬تخصيص‭ ‬ما‭ ‬نبثّه‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬رسائل‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬توضيحه‭ ‬بما‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬قدراتهم‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‮»‬‭.‬