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الملك يرعى افـتـتـاح دور الانعقاد الثاني لمجلسي النواب والشورى غدا

10/6/2023 7:11:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يرعى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬غدا‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬السنوي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وسيتفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بتوجيه‭ ‬خطابه‭ ‬السامي‭ ‬للسلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭.‬

‭ ‬وبعد‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬يعقد‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬جلسة‭ ‬إجرائية‭ ‬تشهد‭ ‬تلاوة‭ ‬نص‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬44‭) ‬لسنة‭ ‬2023م‭ ‬بشأن‭ ‬دعوة‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬السنوي‭ ‬العادي‭.‬

كما‭ ‬يعقد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬جلسته‭ ‬الأولى‭ ‬الإجرائية‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬الذي‭ ‬سيلقى‭ ‬كلمة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬كما‭ ‬يجرى‭ ‬انتخاب‭ ‬النائبين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭. ‬

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