الملك يرعى افـتـتـاح دور الانعقاد الثاني لمجلسي النواب والشورى غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يرعى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم غدا افتتاح دور الانعقاد السنوي الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، وسيتفضل جلالته بتوجيه خطابه السامي للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبعد تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد يعقد مجلس النواب جلسة إجرائية تشهد تلاوة نص الأمر الملكي رقم (44) لسنة 2023م بشأن دعوة مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد السنوي العادي.
كما يعقد مجلس الشورى جلسته الأولى الإجرائية برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، الذي سيلقى كلمة بهذه المناسبة، كما يجرى انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس.
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