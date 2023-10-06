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الناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام

10/6/2023 7:11:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أوسلو‭: (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬فازت‭ ‬الناشطة‭ ‬الإيرانية‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‭ ‬المسجونة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام،‭ ‬مكافأة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬نضالها‭ ‬ضد‭ ‬قمع‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬

ويأتي‭ ‬منح‭ ‬محمدي‭ ‬الجائزة‭ ‬عقب‭ ‬موجة‭ ‬احتجاجات‭ ‬شهدتها‭ ‬إيران‭ ‬إثر‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الكردية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬قبل‭ ‬عام،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭ ‬لانتهاكها‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭. ‬

سُجنت‭ ‬محمدي،‭ ‬الناشطة‭ ‬والصحفية‭ ‬البالغة‭ ‬51‭ ‬عاما،‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬حملتها‭ ‬ضد‭ ‬إلزامية‭ ‬الحجاب‭ ‬ورفضا‭ ‬لعقوبة‭ ‬الإعدام‭. ‬وهي‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أسسته‭ ‬المحامية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬شيرين‭ ‬عبادي،‭ ‬وهي‭ ‬بدورها‭ ‬حائزة‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬عام‭ ‬2003‭. ‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬دعت‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬النروجية‭ ‬بيريت‭ ‬رايس‭ ‬أندرس‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬محمدي،‭ ‬وكررت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الدعوة‭ ‬على‭ ‬الفور‭. ‬ومعتبرة‭ ‬محمدي‭ ‬‮«‬قائدة‭ ‬بلا‭ ‬منازع‮»‬‭ ‬للتظاهرات‭ ‬قالت‭ ‬ريس‭ ‬أندرسن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تكرم‭ ‬أيضا‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تظاهروا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬ضد‭ ‬سياسات‭ ‬التمييز‭ ‬والقمع‭ ‬للأنظمة‭ ‬الثيوقراطية‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬النساء‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬عائلة‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬خطية‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬منحها‭ ‬الجائزة‭ ‬يمثل‭ ‬‮«‬لحظة‭ ‬تاريخية‭ ‬ومهمة‭ ‬للنضال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحرية‭ ‬في‭ ‬إيران‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬رايس‭ ‬أندرس‭ ‬‮«‬أناشد‭ ‬إيران‭: ‬افعلوا‭ ‬شيئا‭ ‬كريما‭ ‬وأطلقوا‭ ‬سراح‭ ‬الفائزة‭ ‬بنوبل‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬مقتبسة‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬اللجنة‭ ‬‮«‬كفاحها‭ ‬الشجاع‭ ‬كانت‭ ‬له‭ ‬تكلفة‭ ‬شخصية‭ ‬كبيرة‭. ‬في‭ ‬الإجمال‭ ‬اعتقلها‭ ‬النظام‭ ‬13‭ ‬مرة،‭ ‬ودانها‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬وحكم‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المجموع‭ ‬بالسجن‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬و154‭ ‬جلدة‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬حديث‭ ‬للصحفيين‭ ‬عقب‭ ‬الإعلان‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬محمدي‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أرادت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الصحيح،‭ ‬فستطلق‭ ‬سراحها‭. ‬يمكنها‭ ‬حينئذ‭ ‬الحضور‭ ‬لتلقي‭ ‬هذا‭ ‬التكريم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نأمله‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‮»‬‭. ‬

وتعقيبًا‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬الجائزة،‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬منح‭ ‬الجائزة‭ ‬لمحمدي‭ ‬‮«‬تكريم‭ ‬لجميع‭ ‬النساء‭ ‬المكافحات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوقهن‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬تعريض‭ ‬حرياتهن‭ ‬وسلامتهن‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬أرواحهن‭ ‬للخطر‮»‬‭. ‬ورحب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬من‭ ‬غرناطة‭ ‬بجنوب‭ ‬إسبانيا‭ ‬حيث‭ ‬حضر‭ ‬قمة‭ ‬أوروبية‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬بـ«هذا‭ ‬الاختيار‭ ‬القوي‭ ‬جدا‭ ‬للمناضلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحرية‮»‬‭.

بدورها‭ ‬قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬إن‭ ‬الجائزة‭ ‬‮«‬تعترف‭ ‬بالنضال‭ ‬الشجاع‭ ‬والنبيل‭ ‬للنساء‭ ‬الإيرانيات‭ ‬اللاتي‭ ‬يتحدين‭ ‬القمع‮»‬‭. ‬ومحمدي‭ ‬مسجونة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬2021‭. ‬ولم‭ ‬تر‭ ‬أولادها‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬مع‭ ‬زوجها،‭ ‬منذ‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭. ‬وإذ‭ ‬تعتبرها‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬سجينة‭ ‬رأي‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬محمدي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬سجنها‭ ‬إن‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬سرّعت‭ ‬عملية‭ ‬تحقيق‭ ‬الديموقراطية‭ ‬والحرية‭ ‬والمساواة‭ ‬في‭ ‬إيران‮»‬،‭ ‬عملية‭ ‬باتت‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيها‮»‬‭.

وهي‭ ‬ثاني‭ ‬إيرانية‭ ‬تفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لمنح‭ ‬الجائزة‭ ‬للمحامية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬شيرين‭ ‬عبادي‭ ‬مكافأة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬‮«‬جهودها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭ ‬وخصوصا‭ ‬للنساء‭ ‬والأطفال‭.. ‬

وستكون‭ ‬لجائزة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬رمزية‭ ‬أيضا‭ ‬إذ‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬ال75‭ ‬للإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

وإذا‭ ‬بقيت‭ ‬خلف‭ ‬القضبان‭ ‬لن‭ ‬تتمكن‭ ‬محمدي‭ ‬من‭ ‬المجيء‭ ‬إلى‭ ‬أوسلو‭ ‬لتسلم‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬شهادة‭ ‬وميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬ومليون‭ ‬دولار،‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬لتوزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬كافأت‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬نشطاء‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬البيلاروسي‭ ‬أليس‭ ‬بيالياتسكي‭ ‬الذي‭ ‬تسلمت‭ ‬زوجته‭ ‬الجائزة‭ ‬نيابة‭ ‬عنه،‭ ‬والمعارض‭ ‬الصيني‭ ‬ليو‭ ‬تشايوبو‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬مقعده‭ ‬خاليا‭. ‬

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