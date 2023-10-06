يتم إنشاؤه بالتعاون مع روسيا تركيب مصيدة قلب أول مفاعل نووي شمال مصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





في‭ ‬حدث‭ ‬وصف‭ ‬بالعالمي‮

‬شهدت‭ ‬منطقة‭ ‬الضبعة‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬مصر‭ ‬أمس،‭ ‬تركيب‭ ‬مصيدة‭ ‬قلب‭ ‬المفاعل‭ ‬للمحطة‭ ‬النووية‭ ‬بالضبعة

بمشاركة‭ ‬روسيا‭.‬

حضر‭ ‬الاحتفال‭ ‬قيادات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬وقيادات‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬لهيئة‭ ‬المحطات‭ ‬النووية‭ ‬وقيادات‭ ‬شركة‭ ‬أتوم‭ ‬ستروى‭ ‬إكسبورت‭ ‬وفرق‭ ‬العمل‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬والجانب‭ ‬الروسي‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬أمجد‭ ‬الوكيل‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬المحطات‭ ‬النووية‭ ‬لتوليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬مصر،‮

‬إن‭ ‬مصيدة‭ ‬قلب‭ ‬المفاعل‭ ‬تعد‭ ‬أول‭ ‬معدة‭ ‬نووية‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬بمشروع‭ ‬محطة‭ ‬الضبعة‭ ‬النووية‭ ‬المصرية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬المحطات‭ ‬النووية‭ ‬لتوليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬إتمام‭ ‬أعمال‭ ‬الصبة‭ ‬الخرسانية‭ ‬الأولى‭ ‬للوحدة‭ ‬النووية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭ ‬والصبة‭ ‬الخرسانية‭ ‬الأولى‭ ‬للوحدة‭ ‬النووية‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬والصبة‭ ‬الخرسانية‭ ‬الأولى‭ ‬للوحدة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬مايو‭ ‬2023‮

‬فيما‭ ‬سيتم‭ ‬إتمام‭ ‬الصبة‭ ‬الخرسانية‭ ‬الأولى‭ ‬للوحدة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأخيرة‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬





وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأعمال‭ ‬بالمحطة‭ ‬النووية‭ ‬بالضبعة‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭ ‬ووفق‭ ‬تطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬النووي‭.‬

وذكر‭ ‬الدكتور‭ ‬أمجد‭ ‬الوكيل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬أدركت‭ ‬منذ‭ ‬أوائل‭ ‬خمسينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬أهمية‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السبيل‭ ‬أنشئت‭ ‬لجنة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬عام‭ ‬1955‭ ‬ثم‭ ‬أنشئت‭ ‬مؤسسة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬عام‭ ‬1957‭ ‬وبدأت‭ ‬مصر‭ ‬الحلم‭ ‬بامتلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬ودخول‭ ‬الطريق‭ ‬النووي‭ ‬السلمي‭ ‬بمفاعل‭ ‬روسي‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬أول‭ ‬مفاعل‭ ‬نووي‭ ‬للأبحاث‭ ‬حمل‭ ‬اسم‭ ‬مفاعل‭ ‬البحث‭ ‬والتدريب‭ ‬التجريبي‭ (‬ ETRR -1‭) ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬الحصول‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬وتم‭ ‬افتتاح‭ ‬المفاعل‭ ‬في‭ ‬أنشاص‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1961‭.‬

وكان‭ ‬لمصر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاولات‭ ‬السابقة‭ ‬لبناء‭ ‬محطة‭ ‬نووية‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1964‭ ‬بطرح‭ ‬مناقصة‭ ‬دولية‭ ‬لإنشاء‭ ‬محطة‭ ‬نووية‭ ‬لتوليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬وتحلية‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬بقدرة‭ ‬150‭ ‬ميجاوات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬برج‭ ‬العرب‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عدوان‭ ‬1967‭ ‬أوقف‭ ‬المشروع‭. ‬

وقال‭ ‬الوكيل‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬1973‭ ‬أعيد‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬وطرحت‭ ‬مناقصة‭ ‬عالمية‭ ‬لإنشاء‭ ‬محطة‭ ‬نووية‭ ‬لتوليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬بقدرة‭ ‬600‭ ‬ميجاوات‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬سيدي‭ ‬كرير‭ (‬35‭ ‬كم‭ ‬غرب‭ ‬الإسكندرية‭) ‬وتمت‭ ‬الترسية‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬وستنجهاوس‭ ‬الأمريكية‭ ‬وقبيل‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬عام‭ ‬1978‭ ‬حاولت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬فرض‭ ‬شروط‭ ‬جديدة‭ ‬رفضتها‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬وتوقف‭ ‬المشروع‭ ‬بعدها‭. ‬