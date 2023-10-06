سوريا تشيّع ضحايا الهجوم على الكلية الحربية في حمص.. وقصف على مناطق في إدلب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وردّت‭ ‬القوات‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬بقصف‭ ‬مناطق‭ ‬واقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬معارضة‭ ‬وجهادية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بوقوع‭ ‬قتلى‭ ‬وجرحى‭. ‬ولم‭ ‬تتبنّ‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬بين‭ ‬الأكثر‭ ‬عنفا‭ ‬ضد‭ ‬مركز‭ ‬عسكري‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬وإذا‭ ‬صحّ‭ ‬أن‭ ‬الفصائل‭ ‬الجهادية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬نفذته،‭ ‬فسيكون‭ ‬الأول‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬وبهذا‭ ‬الأسلوب‭. ‬

وأمام‭ ‬المستشفى‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمص،‭ ‬تجمّع‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬الضحايا‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الحزن‭ ‬الشديد‭ ‬والوجوم‭. ‬وتقدّم‭ ‬حملة‭ ‬الأكاليل‭ ‬قرابة‭ ‬ثلاثين‭ ‬نعشاً،‭ ‬وبدأت‭ ‬مراسم‭ ‬التشييع،‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬علي‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬أصيب‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمص‭ ‬وسط‭ ‬سوريا،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بعد‭ ‬تصدي‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬السورية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭. ‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬السورية،‮

‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭):‬‮

«‬أصيب‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬جسم‭ ‬ملغم‭ ‬سقط

في‭ ‬حي‭ ‬الغوطة‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬حمص،‭ ‬وأن‭ ‬إصابتهم‭ ‬متوسطة‭ ‬وخفيفة‮»‬‭. ‬وأكدت

المصادر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الانفجار‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬تصدي‭ ‬وسائط‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬التابعة‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬لستّ‮

‬مسيرات‭ ‬تم‭ ‬إسقاطها‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬مدينة‭ ‬حمص‭ ‬الشمالية‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬

واستهدفت‭ ‬طائرات‭ ‬بلا‭ ‬طيار‭ ‬باحة‭ ‬الكلية‭ ‬الحربية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمص‭ ‬الخميس‭ ‬فور‭ ‬انتهاء‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬ضباط‭ ‬وأثناء‭ ‬تواجد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلاتهم‭. ‬وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الذعر‭ ‬والفوضى‭ ‬وضحايا‭ ‬أرضا‭ ‬وجرحى‭ ‬يستغيثون‭ ‬بينما‭ ‬تُسمع‭ ‬في‭ ‬الخلفية‭ ‬أصوات‭ ‬رشقات‭ ‬نارية‭. ‬

وأورد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬ارتفعت‭ ‬الى‭ ‬123،‭ ‬بينهم‭ ‬54‭ ‬مدنياً‭ ‬ضمنهم‭ ‬39‭ ‬طفلا‭ ‬وسيدة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الضباط‭. ‬وأحصى‭ ‬كذلك‭ ‬إصابة‭ ‬150‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭. ‬وأحصى‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬مقتل‭ ‬89‭ ‬شخصاً،‭ ‬وإصابة‭ ‬277‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭. ‬

واستعادت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬حمص‭ ‬التي‭ ‬شكّلت‭ ‬معقلاً‭ ‬بارزاً‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬عند‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬وباتت‭ ‬تسيطر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬المحافظة‭ ‬وتستخدم‭ ‬فصائل‭ ‬جهادية‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬وتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬أحيانا‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬لاستهداف‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬تابعة‭ ‬للقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬حلفائها‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬نادرة‭ ‬الحداد‭ ‬الرسمي‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭. ‬وحضر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬مراسم‭ ‬التشييع‭ ‬الجمعة،‭ ‬بعدما‭ ‬نجا‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬الخميس‭. ‬وأكد‭ ‬شاهد‭ ‬عيان‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬الضحايا‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬عباس‭ ‬كان‭ ‬حاضراً‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬التخرج،‭ ‬وغادر‭ ‬قبل‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬القصف‭. ‬

‭ ‬وبعدما‭ ‬توعّدت‭ ‬دمشق‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬منفذي‭ ‬الهجوم،‭ ‬بدأت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬منذ‭ ‬الخميس‭ ‬قصفاً‭ ‬مدفعياً‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬وفصائل‭ ‬متحالفة‭ ‬معها‭ ‬أوقع‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬15‭ ‬مدنياً،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬الذي‭ ‬أفاد‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬استهداف‭ ‬طائرات‭ ‬روسية‭ ‬بخمس‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مناطق‭ ‬عدّة‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬ومحيطها‭. ‬