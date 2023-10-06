رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية:نطمح إلى تخريج علماء ومفكرين عبر برامج الدراسات العليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج أن جامعته تطمح إلى تخريج علماء ومفكرين وأصحاب رأي عبر برامج الدراسات العليا التي تطرحها، ليشكلوا إضافة كبيرة للوطن في مختلف الميادين، مبديا فخره واعتزازه باهتمام كثير من الشخصيات الإعلامية المتميزة من البحرين والمملكة العربية السعودية بالالتحاق بالجامعة الأهلية.
جاء ذلك في كلمته إلى الباحثين المستجدين في برنامج ماجستير الإعلام والعلاقات العامة في فعاليات يوم التهيئة التي نظمتها كلية الآداب والعلوم بهدف تعريف الطلبة على أنظمة الدراسة ومتطلباتها، ومختلف الخدمات العلمية والفنية المتاحة لهم.
وقد رحب البروفيسور الحواج بالباحثين المستجدين، منوها إلى أنهم سلكوا الوجهة الصحيحة بالتحاقهم ببرنامج علمي متميز ومتقدم ومن شأنه أن يقدم للدارسين من خلاله تأهيلاً علميا وعمليا راقياً يركز على المعارف الحديثة والخبرات العملية الضرورية وفق المعايير المعمول بها عالميا، لتعطي إضافة نوعية للحاصلين عليها، وتمكنهم من التفوق والإبداع في المنصب العملي والوظيفي الذي يشغلونه أو يطمحون لشغله في المستقبل.
ودعا الحواج الباحثين المستجدين في برنامج الماجستير في الإعلام والعلاقات العامة إلى الاهتمام بالبحث العلمي، والتعاون مع أساتذة الجامعة وأكاديمييها من أجل إنجاز دراسات وبحوث علمية تحظى بفرص النشر في المجلات العلمية المحكمة، وتكون إضافة ذات قيمة إلى سجلهم العلمي والبحثي، منوها بالمكانة التي يحظى بها أساتذة وباحثو الجامعة الأهلية في ميادين البحث العلمي والنشر.
وقال مخاطبا الطلبة المستجدين، نتفهم على نحو كبير التزاماتكم المهنية والأسرية والاجتماعية، لكننا نؤمن في الوقت نفسه بأن العلو والرفعة وتحقيق الهدف المرجو يتطلب التضحيات الجسام، لأجل ذلك ستضحون كثيرا لأجل النجاح في رحلتكم البحثية وسيكون أساتذة الجامعة وجميع منتسبيها إلى جانبكم مساندين وداعمين ومؤازرين.
من جهته، عبر رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي في كلمته عن فخره واعتزازه بتصدر بحوث ودراسات الجامعة الأهلية على المستويين المحلي والعربي، وهو ما يؤكده موقع الجامعة المتقدم في التصنيفات العالمية.
ودعا البروفيسور العالي الباحثين المستجدين في برنامج ماجستير الإعلام والعلاقات العامة إلى الانحياز نحو القضايا والمشكلات المحلية في دراساتهم وأبحاثهم، من خلال زيارة مواقع العمل والإنتاج وساحات المجتمع ورصد الظواهر والقضايا والمشكلات التي تحتاج إلى البحث عن حلول ورؤى وتصورات والانتقال بها إلى قاعات الدراسة وطاولات البحث من أجل تحليلها بشكل علمي ووضع الفرضيات والحلول المناسبة لها.
MENAFN06102023000055011008ID1107204673
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.