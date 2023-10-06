رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية:نطمح إلى تخريج علماء ومفكرين عبر برامج الدراسات العليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إلى‭ ‬الباحثين‭ ‬المستجدين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬يوم‭ ‬التهيئة‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬والعلوم‭ ‬بهدف‭ ‬تعريف‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬أنظمة‭ ‬الدراسة‭ ‬ومتطلباتها،‭ ‬ومختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬العلمية‭ ‬والفنية‭ ‬المتاحة‭ ‬لهم‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬بالباحثين‭ ‬المستجدين،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬سلكوا‭ ‬الوجهة‭ ‬الصحيحة‭ ‬بالتحاقهم‭ ‬ببرنامج‭ ‬علمي‭ ‬متميز‭ ‬ومتقدم‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬للدارسين‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تأهيلاً‭ ‬علميا‭ ‬وعمليا‭ ‬راقياً‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬المعارف‭ ‬الحديثة‭ ‬والخبرات‭ ‬العملية‭ ‬الضرورية‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬عالميا،‭ ‬لتعطي‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬للحاصلين‭ ‬عليها،‭ ‬وتمكنهم‭ ‬من‭ ‬التفوق‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬العملي‭ ‬والوظيفي‭ ‬الذي‭ ‬يشغلونه‭ ‬أو‭ ‬يطمحون‭ ‬لشغله‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

ودعا‭ ‬الحواج‭ ‬الباحثين‭ ‬المستجدين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالبحث‭ ‬العلمي،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬أساتذة‭ ‬الجامعة‭ ‬وأكاديمييها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاز‭ ‬دراسات‭ ‬وبحوث‭ ‬علمية‭ ‬تحظى‭ ‬بفرص‭ ‬النشر‭ ‬في‭ ‬المجلات‭ ‬العلمية‭ ‬المحكمة،‭ ‬وتكون‭ ‬إضافة‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬إلى‭ ‬سجلهم‭ ‬العلمي‭ ‬والبحثي،‭ ‬منوها‭ ‬بالمكانة‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬أساتذة‭ ‬وباحثو‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والنشر‭.‬

وقال‭ ‬مخاطبا‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين،‭ ‬نتفهم‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬كبير‭ ‬التزاماتكم‭ ‬المهنية‭ ‬والأسرية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬لكننا‭ ‬نؤمن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بأن‭ ‬العلو‭ ‬والرفعة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المرجو‭ ‬يتطلب‭ ‬التضحيات‭ ‬الجسام،‭ ‬لأجل‭ ‬ذلك‭ ‬ستضحون‭ ‬كثيرا‭ ‬لأجل‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬رحلتكم‭ ‬البحثية‭ ‬وسيكون‭ ‬أساتذة‭ ‬الجامعة‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبيها‭ ‬إلى‭ ‬جانبكم‭ ‬مساندين‭ ‬وداعمين‭ ‬ومؤازرين‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بتصدر‭ ‬بحوث‭ ‬ودراسات‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والعربي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكده‭ ‬موقع‭ ‬الجامعة‭ ‬المتقدم‭ ‬في‭ ‬التصنيفات‭ ‬العالمية‭.‬

ودعا‭ ‬البروفيسور‭ ‬العالي‭ ‬الباحثين‭ ‬المستجدين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬الانحياز‭ ‬نحو‭ ‬القضايا‭ ‬والمشكلات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬دراساتهم‭ ‬وأبحاثهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬والإنتاج‭ ‬وساحات‭ ‬المجتمع‭ ‬ورصد‭ ‬الظواهر‭ ‬والقضايا‭ ‬والمشكلات‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬ورؤى‭ ‬وتصورات‭ ‬والانتقال‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬قاعات‭ ‬الدراسة‭ ‬وطاولات‭ ‬البحث‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحليلها‭ ‬بشكل‭ ‬علمي‭ ‬ووضع‭ ‬الفرضيات‭ ‬والحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لها‭.‬