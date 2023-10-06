85% انخفاضا في عجز الميزانية للعام الماضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

16.7 مليار دينار حجم الدين العام.. و736.3 مليون دينار فوائد القروض

كشف‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬عجز‭ ‬الموازنة‭ ‬بنسبة‭ ‬تقارب‭ ‬85‭%‬،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬العجز‭ ‬الفعلي‭ ‬185‭ ‬مليونا‭ ‬و660‭ ‬ألفَ‭ ‬دينار‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعجز‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬والمقدر‭ ‬بمبلغ‭ ‬مليار‭ ‬و184‭ ‬مليونا‭ ‬و503‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬والزيادة‭ ‬في‭ ‬مجموع‭ ‬الإيرادات‭ ‬الفعلية‭ ‬بمبلغ‭ ‬مليار‭ ‬و86‭ ‬مليونا‭ ‬و722‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬إيرادات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬الفعلية‭ ‬637‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2021‭.‬





جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬أحالته‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭.‬

وحققت‭ ‬الإيرادات‭ ‬الفعلية‭ ‬لمبيعات‭ ‬النفط‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬و105‭ ‬ملايين‭ ‬و794‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمعتمد‭ ‬في‭ ‬ميزانية‭ ‬2022‭ ‬والمقدر‭ ‬بنحو‭ ‬مليار‭ ‬و44‭ ‬مليونا‭ ‬و519‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬فيما‭ ‬انخفضت‭ ‬مبيعات‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬479‭ ‬مليونا‭ ‬و976‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬إلى‭ ‬305‭ ‬ملايين‭ ‬و873‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬المبلغ‭ ‬الفعلي‭.‬

كما‭ ‬أظهرت‭ ‬الأرقام‭ ‬تجاوزا‭ ‬في‭ ‬مبالغ‭ ‬المصروفات‭ ‬الكلية‭ ‬بمقدار‭ ‬87‭ ‬مليونا‭ ‬و879‭ ‬ألفَ‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬مجموع‭ ‬المصروفات‭ ‬الفعلية‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬و729‭ ‬مليونا‭ ‬و513‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬كما‭ ‬تجاوزت‭ ‬المصروفات‭ ‬المتكررة‭ ‬بواقع‭ ‬222‭ ‬مليونا‭ ‬و566‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجلت‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬و496‭ ‬مليونا‭ ‬و200‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وشهدت‭ ‬مصروفات‭ ‬المشاريع‭ ‬انخفاضا‭ ‬بمبلغ‭ ‬134‭ ‬مليونا‭ ‬و686‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬233‭ ‬مليونا‭ ‬و313‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وكان‭ ‬مخصص‭ ‬لها‭ ‬368‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وارتفع‭ ‬معدل‭ ‬الإيرادات‭ ‬والرسوم‭ ‬من‭ ‬المبلغ‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬والبالغ‭ ‬675‭ ‬مليونا‭ ‬و262‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬المبلغ‭ ‬الفعلي‭ ‬البالغ‭ ‬872‭ ‬مليونا‭ ‬و946‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬197‭ ‬مليونا‭ ‬و683‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬فيما‭ ‬قفزت‭ ‬إيرادات‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬إلى‭ ‬626‭ ‬مليونا‭ ‬و663‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬محققة‭ ‬زيادة‭ ‬بين‭ ‬المبلغ‭ ‬الفعلي‭ ‬والمبلغ‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬بمقدار‭ ‬266‭ ‬مليونا‭ ‬و663‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وكشفت‭ ‬الإحصائيات‭ ‬عن‭ ‬مجموع‭ ‬القروض‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬16‭ ‬مليارا‭ ‬و729‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬القروض‭ ‬المتسلمة‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬المبالغ‭ ‬المتسلمة‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تصنيفها‭ ‬كودائع‭ ‬وليست‭ ‬قروضا‭.‬

كما‭ ‬بلغت‭ ‬الفوائد‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬الخارجية‭ ‬مبلغ‭ ‬522‭ ‬مليونا‭ ‬و926‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬والفوائد‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬الداخلية‭ ‬213‭ ‬مليونا‭ ‬و458‭ ‬ألفا‭ ‬و772‭ ‬دينارا‭ ‬بمجموع‭ ‬736‭ ‬مليونا‭ ‬و385‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬





الحكومة للنواب: الأصل في التوظيف للبحريني

شددت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأصل‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬هو‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين،‭ ‬واستثناء‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الأصل‭ ‬يجوز‭ ‬شغل‭ ‬الوظيفة‭ ‬بغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬بطريق‭ ‬التعاقد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعذر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المرشحين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬يستوفون‭ ‬شروط‭ ‬شغل‭ ‬الوظيفة‭ ‬المطلوبة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬حصر‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬يشغلها‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬ووضع‭ ‬خطة‭ ‬لتدريب‭ ‬البحرينيين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إحلالهم‭ ‬وفق‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭.‬

ونوهت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬حاجاتها‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬العلمية‭ ‬لشغل‭ ‬الوظائف‭ ‬التعليمية‭ ‬فيها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعداداها‭ ‬لمنهجية‭ ‬سنوية‭ ‬لتوظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مدارسها‭ ‬الحكومية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬بأنها‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتوظيف‭ ‬جميع‭ ‬خريجي‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬للمعلمين‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الكلية‭ ‬لزيادة‭ ‬عدد‭ ‬البرامج‭ ‬والتخصصات‭ ‬ورفع‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬بحسب‭ ‬الحاجة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬التخصصات‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تحتاجها‭ ‬مدارس‭ ‬الوزارة‭.‬

وأشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬الطبية‭ ‬والخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬المساندة‭ ‬بحسب‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والموازنات‭ ‬المتاحة‭ ‬وتوافر‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬المتخصصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطط‭ ‬الاحلال‭ ‬والتدريب‭ ‬التي‭ ‬تتبعها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021م‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬التسيير‭ ‬الذاتي‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بتوظيف‭ ‬أي‭ ‬موظف‭ ‬غير‭ ‬بحريني‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬المساندة،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2022م‭ ‬بتوظيف‭ (‬334‭) ‬موظفاً‭ ‬بحرينيا،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬بتقديم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬المتخصصة‭ ‬للأطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬والكوادر‭ ‬الإدارية‭ ‬المختلفة‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬بتنفيذ‭ ‬عدة‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬متنوعة‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬600‭) ‬موظف‭ ‬كل‭ ‬بحسب‭ ‬الاختصاص‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬قامت‭ ‬بإنهاء‭ ‬عقد‭ ‬عدد‭ ‬72‭ ‬موظفا‭ ‬أجنبيا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2020‭-‬2022‭ ‬وحققت‭ ‬نسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬80‭%.‬





الحكومة ترفض مطلبا نيابيا بفرض ضريبة على تحويلات الأجانب المالية

رفضت‭ ‬الحكومة‭ ‬مشروعا‭ ‬بقانون‭ ‬نيابي‭ ‬بشأن‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬2‭% ‬على‭ ‬تحويلات‭ ‬الأجانب‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬عدم‭ ‬دستوريته‭ ‬لما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬إخلال‭ ‬بالتزام‭ ‬الدولة‭ ‬الدستوري‭ ‬بحرية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬التنقل‭.‬

وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إن‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬ودستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أكدا‭ ‬أهمية‭ ‬حرية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتنقل،‭ ‬وجعل‭ ‬ذلك‭ ‬التزاما‭ ‬دستوريا‭ ‬على‭ ‬الدولة،‭ ‬وهدفا‭ ‬للنظام‭ ‬الاقتصادي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬تنفيذا‭ ‬له،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أصبح‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬قيدا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬تشريع‭ ‬يتم‭ ‬إقراره‭ ‬متعلقا‭ ‬بالنواحي‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬أو‭ ‬يتناول‭ ‬بالتنظيم‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحركة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬القوانين‭ ‬الضريبية‭.‬

ورأت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تقييد‭ ‬الاستثمار‭ ‬وحرية‭ ‬راس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬التنقل‭ ‬وإلقاء‭ ‬عبء‭ ‬ثقيل‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬المستثمر‭ ‬الأجنبي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عزوفه‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬تضع‭ ‬هذه‭ ‬القيود‭ ‬عليه‭ ‬حال‭ ‬ممارسته‭ ‬لنشاطه،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬إهدارا‭ ‬للالتزام‭ ‬الدستوري‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الدولة‭ ‬بضمان‭ ‬حرية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتنقل‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬حومة‭ ‬مخالفة‭ ‬الدستور‭ ‬وميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭. ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬تعارض‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والمعاهدات‭ ‬التي‭ ‬صادقت‭ ‬عليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحرية‭ ‬حركة‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬مثل‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الموحدة‭ ‬لاستثمار‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬كما‭ ‬إن‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬المحولة‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬أضرار‭ ‬جمة،‭ ‬فقد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬قنوات‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬لتحويل‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬خارج‭ ‬النطاق‭ ‬الرسمي‭ ‬المعمول‭ ‬به‭ ‬حاليا‭ ‬لتجنب‭ ‬تلك‭ ‬الضرائب،‭ ‬والتي‭ ‬بذلك‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تنظيمها‭ ‬ومراقبة‭ ‬التحويلات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬سليم‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬المقررة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬المالي،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬دراسات‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬تجارب‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬تحويلات‭ ‬العمال‭ ‬المغتربين‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬باستحداث‭ ‬طرق‭ ‬بديلة‭ ‬للتحويل‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الشرعية،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬للجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬هذه‭ ‬التحويلات‭.‬





الحكومة: لائحة الخدمة المدنية حددت

ضوابط صرف العلاوات والبدلات

رفضت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬مطالبة‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬بإعادة‭ ‬صرف‭ ‬العلاوات‭ ‬والمميزات‭ ‬لموظفي‭ ‬الوزارات‭ ‬الحكومية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬لائحة‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬قد‭ ‬حددت‭ ‬الرواتب‭ ‬والمزايا‭ ‬الوظيفية‭ ‬وضوابط‭ ‬استحقاقها‭ ‬للموظفين،‭ ‬كما‭ ‬فرقت‭ ‬بين‭ ‬العلاوة‭ ‬والبدل‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬تقوم‭ ‬بالتأكد‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬القواعد‭ ‬والشروط‭ ‬قبل‭ ‬إرسال‭ ‬الطلبات‭ ‬إلى‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بدوره‭ ‬بمراجعة‭ ‬طلبات‭ ‬الصرف‭ ‬وإقرارها‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬استيفائها‭ ‬القواعد‭ ‬والإجراءات‭.‬





الحكومة توافق على عدم تجديد عقود موظفي «الأوت سورس»

وافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بعدم‭ ‬تجديد‭ ‬عقود‭ ‬موظفي‭ ‬الشركات‭ ‬الخارجية‭ ‬‮«‬الأوت‭ ‬سورس‮»‬‭ ‬وإحلال‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوظائف،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحرينية‭ ‬يتم‭ ‬لدعم‭ ‬احتياجات‭ ‬المرفق‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬النوعية‭ ‬بأقل‭ ‬التكاليف‭ ‬الممكنة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توجه‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬النفقات‭ ‬وترشيدها‭. ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحرينية‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬الوظائف‭ ‬على‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬لإنجاز‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬لاستكمال‭ ‬بعض‭ ‬المهام‭ ‬المستعجلة،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستدعي‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬لتغطية‭ ‬وتأدية‭ ‬المهام‭ ‬المطلوبة‭.‬





إجراءات مشددة في الرقابة على المواد الغذائية

أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬أنظمة‭ ‬السلامة‭ ‬الغذائية‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والإجراءات‭ ‬الرقابية‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الأغذية‭ ‬ومطابقتها‭ ‬للمواصفات‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المخازن‭ ‬والأسواق‭ ‬ونقاط‭ ‬البيع‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬الفحص‭ ‬الحسي‭ ‬والمخبري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فحوصات‭ ‬الأغذية‭ ‬ميكروبيا‭ ‬وكيمائيا،‭ ‬والذي‭ ‬يتم‭ ‬بعد‭ ‬جمع‭ ‬وسحب‭ ‬العينات‭ ‬وفحصها‭ ‬في‭ ‬مختبر‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬المركزي‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بهدف‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬وسلامة‭ ‬وصلاحية‭ ‬جميع‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬المستوردة‭ ‬والمحلية‭ ‬والمعدّة‭ ‬للتصدير‭ ‬وإعادة‭ ‬التصدير‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬حول‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬أثناء‭ ‬النقل‭ ‬والتخزين‭ ‬والعرض‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬البيع،‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬أنه‭ ‬متحقق‭ ‬بالفعل‭.‬





لا حاجة إلى تمديد العمل في مركز

أحمد علي كانو الصحي مدة 24 ساعة

أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭ ‬إلى‭ ‬تمديد‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬كانو‭ ‬الصحي‭ ‬مدة‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المراكز‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تجهيزها‭ ‬لاستيعاب‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬الطارئة‭ ‬بشكل‭ ‬سلس‭ ‬وبجودة‭ ‬عالية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬تكون‭ ‬معه‭ ‬أهداف‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬متحققة‭.‬

وأشارت‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬كانو‭ ‬الصحي‭ ‬بمرافقه‭ ‬وكوادره‭ ‬الكاملة‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬استيعاب‭ ‬حجم‭ ‬العمل‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬الصحية،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الإحصائيات‭ ‬لأعداد‭ ‬المترددين‭ ‬لتلقي‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬مركز‭ ‬سترة‭ ‬الصحي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وبعمل‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬العاجلة‭ ‬لتلقي‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬وبالأخص‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭ ‬لمركز‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬كانو‭ ‬الصحي‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وتسييرها‭ ‬للمجتمع‭. ‬









الحكومة توافق على وضع آلية لتغيير مسار

الطلبة أثناء دراستهم عند ثبوت تشبع سوق العمل

وافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬وضع‭ ‬آلية‭ ‬لتغيير‭ ‬مسار‭ ‬الطلبة‭ ‬أثناء‭ ‬دراستهم‭ ‬عند‭ ‬ثبوت‭ ‬تشبع‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬التخصص‭ ‬مع‭ ‬أحقية‭ ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬نوع‭ ‬التخصص‭ ‬المناسب،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ - ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ - ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬تكاملي‭ ‬لمواءمة‭ ‬البرامج‭ ‬والتخصصات‭ ‬المطروحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني،‭ ‬وأن‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬تلتزم‭ ‬بالبرامج‭ ‬والتخصصات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬ترخيصها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬رغبة‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬استحداث‭ ‬تخصص‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬في‭ ‬الترخيص،‭ ‬فإنها‭ ‬تلتزم‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬المسبقة‭ ‬وبشرط‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تلك‭ ‬التخصصات‭ ‬مستجيبة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭.‬

وأشارت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ -‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬اختصاصه‭- ‬قد‭ ‬اتخذ‭ ‬بصورة‭ ‬مسبقة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬والقرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمواءمة‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬مع‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ومنها‭ ‬إيقاف‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والتخصصات‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬نظرا‭ ‬لتشبع‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التخصصات،‭ ‬مع‭ ‬إعطاء‭ ‬الأفضلية‭ ‬في‭ ‬استحداث‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الجديدة‭ ‬للتخصصات‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬كالتخصصات‭ ‬الهندسية‭ ‬والتطبيقية‭ ‬والتقنية‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدشين‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والعمل‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تضمنتاه‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬خاصة‭ ‬بما‭ ‬يجعل‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬أكثر‭ ‬ارتباطا‭ ‬بمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وملاءمة‭ ‬للأولويات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين،‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬لحصر‭ ‬بيانات‭ ‬الطلبة‭ ‬الخريجين‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬وتحديد‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬بهدف‭ ‬عمل‭ ‬الدراسات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحديد‭ ‬سقف‭ ‬القبول‭ ‬لكل‭ ‬تخصص‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليم‭ ‬عال،‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬التحاق‭ ‬الطلبة‭ ‬بالبرامج‭ ‬التي‭ ‬بها‭ ‬تشبع‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لتنظيم‭ ‬محاضرات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المختصين‭ ‬بالمجلس‭ ‬لتوعية‭ ‬الطلبة‭ ‬خريجي‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬بغرض‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالتخصصات‭ ‬الجامعية‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المستقبلية‭.‬

وكشفت‭ ‬الحكومة‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬يقوم‭ ‬بصفة‭ ‬مستمرة‭ ‬بإعداد‭ ‬دراسات‭ ‬شاملة‭ ‬حول‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬مواءمة‭ ‬التخصصات‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬





إعادة جدولة وقت الدوام المدرسي أزالت

أسباب صرف المقابل المالي للتمديد للمعلمين

أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬أنه‭ ‬يتعذر‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬تقرير‭ ‬صرف‭ ‬المقابل‭ ‬المالي‭ ‬المناسب‭ ‬نظير‭ ‬تمديد‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭ ‬لمعلمي‭ ‬المرحلتين‭ ‬الإعدادية‭ ‬والثانوية،‭ ‬وذلك‭ ‬نظرا‭ ‬لإعادة‭ ‬جدولة‭ ‬وقت‭ ‬الدوام‭ ‬المدرسي‭ ‬وزاول‭ ‬أسباب‭ ‬استحقاق‭ ‬المكافأة‭ ‬المالية‭.‬

وأشارت‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تطبيق‭ ‬المرحلة‭ ‬التجريبية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬تحسين‭ ‬الزمن‭ ‬المدرسي‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الإعدادية‭ ‬والثانوية،‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬معلمي‭ ‬هاتين‭ ‬المرحلتين‭ ‬مكافأة‭ ‬مالية‭ ‬تعويضا‭ ‬لهم‭ ‬عن‭ ‬ساعات‭ ‬تحسين‭ ‬لهم‭ ‬ساعات‭ ‬الزمن‭ ‬المدرسي،‭ ‬وفقا‭ ‬لمعايير‭ ‬وشروط‭ ‬استحقاق‭ ‬تلك‭ ‬المكافأة‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬ونتيجة‭ ‬للتدابير‭ ‬الاحترازية‭ ‬خلال‭ ‬تفشي‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬فقد‭ ‬انتفت‭ ‬الشروط‭ ‬اللازمة‭ ‬لصرف‭ ‬هذه‭ ‬المكافأة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لجميع‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الإعدادية‭ ‬والثانوية‭ ‬من‭ ‬مستحقي‭ ‬هذه‭ ‬المكافأة‭ ‬نظرا‭ ‬لتحول‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬بنظام‭ ‬التناوب‭ ‬بينهم،‭ ‬وإيقاف‭ ‬العمل‭ ‬بنظام‭ ‬البصمة‭ ‬والتحول‭ ‬إلى‭ ‬توقيع‭ ‬الحضور‭ ‬والانصراف‭ ‬ورقيا‭ ‬وعدم‭ ‬التحاق‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬بحصص‭ ‬رفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬المعنية‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬الاستحقاق‭ ‬اللازمة‭ ‬للصرف‭ ‬بالنسبة‭ ‬لجميع‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬القانوني‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬صرفها‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأسس‭ ‬ومعايير‭ ‬الصرف‭.‬

ونوهت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬تحقق‭ ‬هدف‭ ‬تحسين‭ ‬وقت‭ ‬الدوام‭ ‬المدرسي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬أيام‭ ‬الدراسة‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬وأنها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيها‭ ‬لرفع‭ ‬جودة‭ ‬الأداء‭ ‬وتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬أنظمة‭ ‬الدوام‭ ‬المدرسي‭ ‬الدولية،‭ ‬فقد‭ ‬أعادت‭ ‬جدولة‭ ‬فترات‭ ‬الدوام‭ ‬المدرسي‭ ‬للمرحلتين‭ ‬الابتدائية‭ ‬والاعدادية‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬للمعلمين‭ ‬ومنتسبي‭ ‬المدارس‭ ‬مغادرتها‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬وقت‭ ‬الدوام‭ ‬المدرسي‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬والربع‭ ‬ويتم‭ ‬حاليا‭ ‬دراسة‭ ‬إعادة‭ ‬هندسة‭ ‬الدوام‭ ‬المدرسي‭ ‬للمدارس‭ ‬الثانوية‭.‬

وتطرقت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وتقديرا‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬للمعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬التربوي،‭ ‬فقد‭ ‬قامت‭ ‬بتطبيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬الترقي‭ ‬وتحسين‭ ‬الوضع‭ ‬الوظيفي‭ ‬فتم‭ ‬وضع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬الخاصة‭ ‬بترقية‭ ‬المعلمين‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم،‭ ‬سواء‭ ‬المشمولين‭ ‬بالمكافأة‭ ‬أو‭ ‬غيرهم،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2022م‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المعلمين،‭ ‬ويمنحهم‭ ‬فرصا‭ ‬للترقي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬انتقال‭ ‬المعلمين‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬عملهم‭ ‬دون‭ ‬اشتراط‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬مؤهل‭ ‬تربوي‭ ‬أو‭ ‬ساعات‭ ‬تمهن‭ ‬انتقال‭ ‬المعلمين‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬إلى‭ ‬الدرجتين‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عامين‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬عملهم‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬سابقا،‭ ‬بشرط‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬مؤهل‭ ‬تربوي،‭ ‬واجتياز‭ (‬240‭) ‬ساعة‭ ‬تمهن‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ (‬360‭) ‬ساعة‭ ‬تمهن‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬جواز‭ ‬احتساب‭ ‬كافة‭ ‬ساعات‭ ‬التدريب‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬المعلم‭ ‬بنظام‭ ‬التدريب‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬السماح‭ ‬بترحيل‭ ‬ساعات‭ ‬التدريب‭ ‬الفائضة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬آخر‭ ‬ترقية‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬التي‭ ‬تلها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬معمولاً‭ ‬به‭ ‬سابقا،‭ ‬وتقليص‭ ‬عدد‭ ‬ساعات‭ ‬التمهن‭ ‬للمعلم‭ ‬المتميز‭ ‬إلى‭ (‬120‭) ‬ساعة‭ ‬فقط‭ ‬بشرط‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬‮«‬يتجاوز‭ ‬التوقعات‮»‬‭ ‬بحد‭ ‬أدنى،‭ ‬ورفع‭ ‬تقارير‭ ‬معتمدة‭ ‬بشأنه‭ ‬تبين‭ ‬ارتقاء‭ ‬مستوى‭ ‬تحصيل‭ ‬طلبته،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬دعما‭ ‬للمعلم‭. ‬









الـحـكـومـة: عطـلـة العــشـر

الأواخر من رمضان هدر تعليمي

رفضت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬منح‭ ‬عطلة‭ ‬العشر‭ ‬الأواخر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬سيترتب‭ ‬عليه‭ ‬هدر‭ ‬تعليمي‭ ‬وتربوي‭ ‬إضافي‭ ‬للطلبة،‭ ‬كما‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬عدم‭ ‬تغطية‭ ‬كافة‭ ‬الكفايات‭ ‬الأساسية‭ ‬للمناهج‭ ‬والمقررات‭ ‬الدراسية‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للطلبة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬وفي‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬ويتسبب‭ ‬في‭ ‬الإخلال‭ ‬بمواعيد‭ ‬الاختبارات‭ ‬القصيرة‭ ‬وامتحانات‭ ‬المنتصف‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحديدها‭ ‬بشكل‭ ‬مسبق،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬تخفيض‭ ‬وقت‭ ‬الحصص‭ ‬الدراسية‭ ‬مراعاة‭ ‬لخصوصية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بتخفيف‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬للموظفين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬متحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعميم‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بشأن‭ ‬ساعات‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬بحيث‭ ‬تخفض‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬بمعدل‭ ‬السدس‭. ‬