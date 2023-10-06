خالد بن حمد يفتتح معرض ((بحرين كوميك كون))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سموه يؤكد أن الحدث يدعم سياحة المعارض في المملكة
برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية انطلق معرض بحرين كوميك كون بنسخته الرابعة والذي تنظمه شركة دلة بحلبة البحرين الدولية بدعم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض وذلك بحضور أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأنجال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن معرض بحرين كوميك كون بنسخته الرابعة يعد واحدا من الفعاليات المهمة على المستوى المحلي باعتباره برنامجا ترفيهيا وشبابيا يستقطب اهتمام الكثيرين لكونه يجتذب أسماء عالمية ونجوما وشخصيات مؤثرة أكسبته زخما كبيرا عاما بعد عام.
وأشاد سموه بالمكانة التي وصل إليها المعرض ليشكل إضافة كبيرة ويسهم في تعزيز سياحة المعارض في المملكة وتوفير وجهة جديدة تجتذب الشباب خصوصا في ظل النجاحات التي حققها في النسخ الماضية عندما استقطب آلاف الزوار من جميع الأعمار بسبب تنوع فعالياته متمنيا للقائمين على المعرض التوفيق والنجاح.
هذا وسيكون الآلاف من عشاق ألعاب الفيديو ومحبي القصص المصورة والشخصيات المبتكرة من مجموعة متنوعة من العوالم والمسلسلات التلفزيونية والخيال العلمي والرسوم المتحركة والمانجا على موعد شيق مع مجموعة مميزة من تواقيع المشاهير ومعارض الرسوم المتحركة وعروض الشخصيات المبتكرة وبطولات الرياضات الإلكترونية وغرف الألعاب اللوحية ومراكز البيع المباشر وغيرها الكثير، بما يعد بإجازة نهاية أسبوع حافلة بالأنشطة الترفيهية والاحتفالات المتنوعة والكثير من المفاجآت.
وسيستقطب المعرض هذه السنة قائمة مميزة من نجوم سينما هوليوود الأمريكية ومشاهير مسلسلات شبكة نتفلكس وأبرز أصوات استوديوهات صناعة ألعاب الفيديو العالمية، بمشاركة ضيف الشرف ألكسندر لودفيج، المعروف بدوره «بيورن» في المسلسل الدرامي التاريخي «الفايكنج»، ومن بين المشاهير إد ويستويك (جوسيب جيرلز)، لوكلين مونرو (ريفرديل)، كوبر أندروز (والكينج ديد)، كارولينا رافاسا (فالورانت)، وكارن فوكوهارا (ذا بويز).
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