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خالد بن حمد يفتتح معرض ((بحرين كوميك كون))

10/6/2023 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سموه يؤكد أن الحدث يدعم سياحة المعارض في المملكة

برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬انطلق‭ ‬معرض‭ ‬بحرين‭ ‬كوميك‭ ‬كون‭ ‬بنسخته‭ ‬الرابعة‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬شركة‭ ‬دلة‭ ‬بحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬أنجال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وأنجال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬بحرين‭ ‬كوميك‭ ‬كون‭ ‬بنسخته‭ ‬الرابعة‭ ‬يعد‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المهمة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬باعتباره‭ ‬برنامجا‭ ‬ترفيهيا‭ ‬وشبابيا‭ ‬يستقطب‭ ‬اهتمام‭ ‬الكثيرين‭ ‬لكونه‭ ‬يجتذب‭ ‬أسماء‭ ‬عالمية‭ ‬ونجوما‭ ‬وشخصيات‭ ‬مؤثرة‭ ‬أكسبته‭ ‬زخما‭ ‬كبيرا‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬عام‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالمكانة‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬إليها‭ ‬المعرض‭ ‬ليشكل‭ ‬إضافة‭ ‬كبيرة‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬سياحة‭ ‬المعارض‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتوفير‭ ‬وجهة‭ ‬جديدة‭ ‬تجتذب‭ ‬الشباب‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬الماضية‭ ‬عندما‭ ‬استقطب‭ ‬آلاف‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬بسبب‭ ‬تنوع‭ ‬فعالياته‭ ‬متمنيا‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬المعرض‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

هذا‭ ‬وسيكون‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬ومحبي‭ ‬القصص‭ ‬المصورة‭ ‬والشخصيات‭ ‬المبتكرة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬العوالم‭ ‬والمسلسلات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬والخيال‭ ‬العلمي‭ ‬والرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬والمانجا‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬شيق‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬تواقيع‭ ‬المشاهير‭ ‬ومعارض‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬وعروض‭ ‬الشخصيات‭ ‬المبتكرة‭ ‬وبطولات‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وغرف‭ ‬الألعاب‭ ‬اللوحية‭ ‬ومراكز‭ ‬البيع‭ ‬المباشر‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير،‭ ‬بما‭ ‬يعد‭ ‬بإجازة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬حافلة‭ ‬بالأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬والاحتفالات‭ ‬المتنوعة‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬المفاجآت‭.‬

‭ ‬وسيستقطب‭ ‬المعرض‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬قائمة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬سينما‭ ‬هوليوود‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومشاهير‭ ‬مسلسلات‭ ‬شبكة‭ ‬نتفلكس‭ ‬وأبرز‭ ‬أصوات‭ ‬استوديوهات‭ ‬صناعة‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬العالمية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬ضيف‭ ‬الشرف‭ ‬ألكسندر‭ ‬لودفيج،‭ ‬المعروف‭ ‬بدوره‭ ‬‮«‬بيورن‮»‬‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬الدرامي‭ ‬التاريخي‭ ‬‮«‬الفايكنج‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المشاهير‭ ‬إد‭ ‬ويستويك‭ (‬جوسيب‭ ‬جيرلز‭)‬،‭ ‬لوكلين‭ ‬مونرو‭ (‬ريفرديل‭)‬،‭ ‬كوبر‭ ‬أندروز‭ (‬والكينج‭ ‬ديد‭)‬،‭ ‬كارولينا‭ ‬رافاسا‭ (‬فالورانت‭)‬،‭ ‬وكارن‭ ‬فوكوهارا‭ (‬ذا‭ ‬بويز‭). ‬

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