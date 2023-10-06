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ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من أمير الكويت

10/6/2023 7:11:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التعزية‭ ‬والمواساة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬سموه‭ ‬لأمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬الشيخ‭ ‬مبارك‭ ‬العبدالله‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭.‬

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