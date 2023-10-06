ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من أمير الكويت

ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من أمير الكويت
التاريخ
10/6/2023 7:11:02 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر جوابية من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها سموه لأمير دولة الكويت في وفاة الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.
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