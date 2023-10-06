الملك يهنئ الرئيس الروسي بذكرى عيد ميلاده

الملك يهنئ الرئيس الروسي بذكرى عيد ميلاده
التاريخ
10/6/2023 7:11:02 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة عيد ميلاد فخامته.
أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة.
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