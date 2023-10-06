Saturday, 07 October 2023 05:51 GMT

د. انتصار البناء: تقييم تطبيق العقوبات البديلة يكشف عن نتائجها الإيجابية في إعادة إدماج المحكومين بالمجتمع

10/6/2023 7:11:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬انتصار‭ ‬البناء‭ ‬كاتبة‭ ‬وناقدة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬مبادئ‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬خطوات‭ ‬حضارية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬وطموحات‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الذي‭ ‬دشنه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭. ‬أحد‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬إقرار‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البدلية‭ ‬لسنة‭ ‬2017م‭. ‬والذي‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬استبدال‭ ‬العقوبات‭ ‬التقليدية‭ ‬وخصوصا‭ ‬السجن‭ ‬بعقوبات‭ ‬أخرى‭ ‬تقنن‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬المحكوم‭ ‬ولا‭ ‬تقيدها‭ ‬التقييد‭ ‬التام،‭ ‬وتتماشى‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬مع‭ ‬التوجه‭ ‬الإنساني‭ ‬للمشروع‭ ‬الإصلاحي‭. ‬فالهدف‭ ‬الجوهري‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬القانونية‭ ‬ليس‭ ‬الإضرار‭ ‬بالفرد‭ ‬نفسيا‭ ‬وجسديا،‭ ‬بل‭ ‬إصلاحه‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيله،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬إمكاناته‭ ‬وطاقاته،‭ ‬وتدريب‭ ‬المحكوم‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬توجيه‭ ‬إمكاناته‭ ‬وقدراته‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬لا‭ ‬يخل‭ ‬بمبدأ‭ ‬معاقبة‭ ‬الجاني‭ ‬والأخذ‭ ‬بحق‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬أو‭ ‬الحق‭ ‬العام‭. ‬فالقانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2017م،‭ ‬نظم‭ ‬إجراءات‭ ‬التراضي‭ ‬مع‭ ‬المتضررين‭ ‬وإعادة‭ ‬دفع‭ ‬تعويضات‭ ‬أي‭ ‬ضرر‭ ‬مادي،‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬الجاني‭ ‬فترة‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬تكاملية‭ ‬القانون‭ ‬وشمولية‭ ‬إحاطته،‭ ‬وصونه‭ ‬لحقوق‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭.‬

وأوضحت‭ ‬د‭. ‬البناء‭ ‬أن‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬المحكوم‭ ‬وعلى‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬فهو‭ ‬يحمي‭ ‬المحكومين،‭ ‬وخاصة‭ ‬المدانين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬القضايا‭ ‬البسيطة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬من‭ ‬الاختلاط‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬بأصحاب‭ ‬الجنح‭ ‬الخطيرة‭. ‬ويقيهم‭ ‬من‭ ‬تشرب‭ ‬ثقافة‭ ‬سلوكية‭ ‬سلبية‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬يألفوها‭ ‬سابقا‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬تطبيقاتها،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬تحركات‭ ‬المحكوم،‭ ‬وتفرض‭ ‬إجراءات‭ ‬تتبعية‭ ‬له،‭ ‬لن‭ ‬تحرم‭ ‬المحكوم‭ ‬من‭ ‬مزاولة‭ ‬عمله،‭ ‬أو‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭. ‬

MENAFN06102023000055011008ID1107204668

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث