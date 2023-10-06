د. انتصار البناء: تقييم تطبيق العقوبات البديلة يكشف عن نتائجها الإيجابية في إعادة إدماج المحكومين بالمجتمع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬لا‭ ‬يخل‭ ‬بمبدأ‭ ‬معاقبة‭ ‬الجاني‭ ‬والأخذ‭ ‬بحق‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬أو‭ ‬الحق‭ ‬العام‭. ‬فالقانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2017م،‭ ‬نظم‭ ‬إجراءات‭ ‬التراضي‭ ‬مع‭ ‬المتضررين‭ ‬وإعادة‭ ‬دفع‭ ‬تعويضات‭ ‬أي‭ ‬ضرر‭ ‬مادي،‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬الجاني‭ ‬فترة‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬تكاملية‭ ‬القانون‭ ‬وشمولية‭ ‬إحاطته،‭ ‬وصونه‭ ‬لحقوق‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭.‬

وأوضحت‭ ‬د‭. ‬البناء‭ ‬أن‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬المحكوم‭ ‬وعلى‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬فهو‭ ‬يحمي‭ ‬المحكومين،‭ ‬وخاصة‭ ‬المدانين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬القضايا‭ ‬البسيطة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬من‭ ‬الاختلاط‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬بأصحاب‭ ‬الجنح‭ ‬الخطيرة‭. ‬ويقيهم‭ ‬من‭ ‬تشرب‭ ‬ثقافة‭ ‬سلوكية‭ ‬سلبية‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬يألفوها‭ ‬سابقا‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬تطبيقاتها،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬تحركات‭ ‬المحكوم،‭ ‬وتفرض‭ ‬إجراءات‭ ‬تتبعية‭ ‬له،‭ ‬لن‭ ‬تحرم‭ ‬المحكوم‭ ‬من‭ ‬مزاولة‭ ‬عمله،‭ ‬أو‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭. ‬