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وزير التنمية الاجتماعية:السجون المفتوحة توجه رائد

10/6/2023 7:11:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالرؤية‭ ‬الوطنية‭ ‬والنهج‭ ‬السياسي‭ ‬المستنير‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خلفية‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬النماذج‭ ‬الريادية‭ ‬التي‭ ‬يشار‭ ‬إليها‭ ‬بالبنان‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بالجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وكل‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬الأساليب‭ ‬والإجراءات‭ ‬الفاعلة‭ ‬لمعايير‭ ‬وقيم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬وتعزيز‭ ‬مقدراته‭ ‬ومكتسباته،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬لمنظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬الحقوق‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬سوف‭ ‬ينقل‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرصها‭ ‬الدائم‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬العدلية‭ ‬والحقوقية،‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاستقرار‭ ‬الأسري‭. ‬

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