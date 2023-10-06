وزير التنمية الاجتماعية:السجون المفتوحة توجه رائد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بالجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وكل‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬الأساليب‭ ‬والإجراءات‭ ‬الفاعلة‭ ‬لمعايير‭ ‬وقيم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬وتعزيز‭ ‬مقدراته‭ ‬ومكتسباته،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬لمنظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬الحقوق‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬سوف‭ ‬ينقل‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرصها‭ ‬الدائم‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬العدلية‭ ‬والحقوقية،‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاستقرار‭ ‬الأسري‭. ‬