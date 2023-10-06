وزير التنمية الاجتماعية:السجون المفتوحة توجه رائد

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- Akhbar Al Khaleej) أعرب وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن أحمد خلف العصفور عن خالص فخره واعتزازه بالرؤية الوطنية والنهج السياسي المستنير بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خلفية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي جعل مملكة البحرين أحد أفضل النماذج الريادية التي يشار إليها بالبنان.
جاء ذلك بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة، مشيدًا في هذا السياق بالجهود الوطنية للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وكل منتسبي الوزارة، عبر تبني الأساليب والإجراءات الفاعلة لمعايير وقيم حقوق الإنسان، وبما يتماشى مع بناء الوطن وتعزيز مقدراته ومكتسباته، ولا سيما أن البرنامج يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة الجنائية نحو ترسيخ الحقوق الإنسانية في مملكة البحرين. وأكد أن هذا التوجه الرائد الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط سوف ينقل البحرين إلى مرحلة جديدة في مجال حقوق الإنسان، انطلاقا من حرصها الدائم للحفاظ على الارتقاء بالمنظومة العدلية والحقوقية، التي تصب في صالح الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري.
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