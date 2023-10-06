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وزير الإعلام: برنامج السجون المفتوحة مبادرة رائدة لتحقيق الأهداف النبيلة لمنظومة العدالة

10/6/2023 7:11:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬تخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬يأتي‭ ‬استكمالاً‭ ‬لسلسلة‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬لتواصل‭ ‬المملكة‭ ‬بذلك‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬إن‭ ‬صيانة‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تشكل‭ ‬إحدى‭ ‬أولويات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإن‭ ‬توجيهات‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المناسبات‭ ‬تشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬احترام‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق‭ ‬وصيانتها،‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬حقوقية‭ ‬نالت‭ ‬إشادة‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬واسعة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬الذي‭ ‬تنفذه‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬يعد‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬النبيلة‭ ‬لمنظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬المجتمع،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يتضمنه‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬تأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬المستفيدين‭ ‬منه،‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬ليمارسوا‭ ‬حياتهم‭ ‬بصورة‭ ‬طبيعية‭ ‬وليسهموا‭ ‬بجهدهم‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬القطاعات‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬سجلاً‭ ‬مشرفًا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬ترسيخ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فكرًا‭ ‬وممارسة،‭ ‬مرتكزة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬العصرية‭ ‬التي‭ ‬تدرك‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬التطور‭ ‬القانوني‭ ‬والمؤسسي‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أفكار‭ ‬مبتكرة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬الحريات‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭ ‬بتقديم‭ ‬الأفكار‭ ‬والرؤى‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬المكانة‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬تتبوؤها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬احترام‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

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