مدونة مي زيادة:الإبداع والمبدعون واجهة حضارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفجأة‭ ‬اختفت‭ ‬ظاهرة‭ ‬الإبداع‭ ‬البحريني‭ ‬العظيم‭ ‬عن‭ ‬مجتمعنا،‭ ‬واختفى‭ ‬معها‭ ‬المبدعون‭ ‬في‭ ‬الفن‭ ‬الأصيل‭ ‬والفكر‭ ‬العميق‭ ‬والأدب‭ ‬الرفيع،‭ ‬وبالمقابل‭ ‬سادت‭ ‬ظاهرة‭ ‬التكريم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬صحيفة‭ ‬محلية‭ ‬من‭ ‬أخبارها‭ ‬وصورها‭ ‬يومياً‭... ‬ونضع‭ ‬هذه‭ ‬المقارنة‭ ‬فقط‭ ‬للتمييز‭ ‬بين‭ ‬الإبداع‭ ‬وبين‭ ‬المساهمات‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بها‭ ‬المجتمعات‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬منها‭ ‬الفنية‭ ‬والأدبية‭ ‬وغيرها‭... ‬وللتمييز‭ ‬أيضاً‭ ‬بين‭ ‬الأمرين،‭ ‬نوجز‭ ‬هنا‭ ‬تعريفا‭ ‬لغويا‭ ‬بسيطا،‭ ‬ومقتبسا،‭ ‬للإبداع‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬الإتيان‭ ‬بشيء‭ ‬لا‭ ‬نظير‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الجودة‭ ‬والإتقان،‭ ‬أو‭ ‬القيام‭ ‬بتحويل‭ ‬الأفكار‭ ‬الخيالية‭ ‬إلى‭ ‬واقعية‮»‬‭... ‬ويطول‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬وصف‭ ‬الإبداع‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يدع‭ ‬مجالاً‭ ‬للربط‭ ‬بين‭ ‬المساهمات‭ ‬اليومية‭ ‬والعادية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬عملي‭ ‬أو‭ ‬خيالي‭ ‬وبين‭ ‬تلك‭ ‬القدرة‭ ‬الإبداعية‭ ‬للعقل‭. ‬

ولإن‭ ‬الإبداع‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المؤشرات‭ ‬الحيوية‭ ‬للمجتمعات،‭ ‬ومؤشرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬على‭ ‬الازدهار‭ ‬الحضاري‭ ‬وعلى‭ ‬قوة‭ ‬البنية‭ ‬التنموية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والفكرية،‭ ‬فإننا‭ ‬نتساءل‭ ‬ألا‭ ‬يستحق‭ ‬أمر‭ ‬التراجع‭ ‬الإبداعي‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬النقاش‭ ‬والاهتمام‭ ‬لكشف‭ ‬الأسباب،‭ ‬وتصحيح‭ ‬المسار،‭ ‬أم‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬عابر‭ ‬لا‭ ‬يُرى‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مطروح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدونة‭ ‬البسيطة؟؟؟

ولأن‭ ‬صعود‭ ‬وخفوت‭ ‬الظواهر،‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعها،‭ ‬أمر‭ ‬ملفت‭ ‬لعقول‭ ‬المهتمين،‭ ‬فإننا‭ ‬نتساءل‭:‬

تُرى‭ ‬ما‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬ظاهرة‭ ‬الإبداع‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭!‬؟

وسيبقى‭ ‬للحديث‭ ‬بقية‭..‬

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