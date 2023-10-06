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مدونة مي زيادة:الإبداع والمبدعون واجهة حضارية

10/6/2023 7:10:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حتى‭ ‬زمن‭ ‬قريب‭ ‬كانت‭ ‬البحرين‭ ‬محظوظة‭ ‬بظاهرة‭ ‬الإبداع‭ ‬والمبدعين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عديدة،‭ ‬حتى‭ ‬كانت‭ ‬بلادنا‭ ‬تُصدّر،‭ ‬رسمياً‭ ‬وشعبياً،‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبدعين‭ ‬المتفوقين،‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬تُصدّر‭ ‬لهم‭ ‬الفكر‭ ‬والفن‭ ‬والأدب‭... ‬كانت‭ ‬أسماء‭ ‬كثيرة‭ ‬تشرق‭ ‬في‭ ‬سمائنا‭ ‬الإبداعي‭ ‬الأدبي‭ ‬والفني‭ ‬والصحفي‭ ‬والتعليمي‭ ‬وحتى‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬أساساً‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬علمية‭ ‬وفكرية‭ ‬وثقافية‭ ‬ومعرفية‭... ‬أولئك‭ ‬المبدعون‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬إخلاصهم‭ ‬لإبداعهم‭ ‬يعلو‭ ‬أحياناً‭ ‬على‭ ‬اهتمامهم‭ ‬بمصالحهم‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتضرر‭ ‬مادياً‭ ‬واجتماعياً‭ ‬لأسباب‭ ‬معلومة‭ ‬حينها‭.‬

وفجأة‭ ‬اختفت‭ ‬ظاهرة‭ ‬الإبداع‭ ‬البحريني‭ ‬العظيم‭ ‬عن‭ ‬مجتمعنا،‭ ‬واختفى‭ ‬معها‭ ‬المبدعون‭ ‬في‭ ‬الفن‭ ‬الأصيل‭ ‬والفكر‭ ‬العميق‭ ‬والأدب‭ ‬الرفيع،‭ ‬وبالمقابل‭ ‬سادت‭ ‬ظاهرة‭ ‬التكريم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬صحيفة‭ ‬محلية‭ ‬من‭ ‬أخبارها‭ ‬وصورها‭ ‬يومياً‭... ‬ونضع‭ ‬هذه‭ ‬المقارنة‭ ‬فقط‭ ‬للتمييز‭ ‬بين‭ ‬الإبداع‭ ‬وبين‭ ‬المساهمات‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بها‭ ‬المجتمعات‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬منها‭ ‬الفنية‭ ‬والأدبية‭ ‬وغيرها‭... ‬وللتمييز‭ ‬أيضاً‭ ‬بين‭ ‬الأمرين،‭ ‬نوجز‭ ‬هنا‭ ‬تعريفا‭ ‬لغويا‭ ‬بسيطا،‭ ‬ومقتبسا،‭ ‬للإبداع‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬الإتيان‭ ‬بشيء‭ ‬لا‭ ‬نظير‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الجودة‭ ‬والإتقان،‭ ‬أو‭ ‬القيام‭ ‬بتحويل‭ ‬الأفكار‭ ‬الخيالية‭ ‬إلى‭ ‬واقعية‮»‬‭... ‬ويطول‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬وصف‭ ‬الإبداع‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يدع‭ ‬مجالاً‭ ‬للربط‭ ‬بين‭ ‬المساهمات‭ ‬اليومية‭ ‬والعادية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬عملي‭ ‬أو‭ ‬خيالي‭ ‬وبين‭ ‬تلك‭ ‬القدرة‭ ‬الإبداعية‭ ‬للعقل‭. ‬

ولإن‭ ‬الإبداع‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المؤشرات‭ ‬الحيوية‭ ‬للمجتمعات،‭ ‬ومؤشرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬على‭ ‬الازدهار‭ ‬الحضاري‭ ‬وعلى‭ ‬قوة‭ ‬البنية‭ ‬التنموية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والفكرية،‭ ‬فإننا‭ ‬نتساءل‭ ‬ألا‭ ‬يستحق‭ ‬أمر‭ ‬التراجع‭ ‬الإبداعي‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬النقاش‭ ‬والاهتمام‭ ‬لكشف‭ ‬الأسباب،‭ ‬وتصحيح‭ ‬المسار،‭ ‬أم‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬عابر‭ ‬لا‭ ‬يُرى‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مطروح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدونة‭ ‬البسيطة؟؟؟

ولأن‭ ‬صعود‭ ‬وخفوت‭ ‬الظواهر،‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعها،‭ ‬أمر‭ ‬ملفت‭ ‬لعقول‭ ‬المهتمين،‭ ‬فإننا‭ ‬نتساءل‭:‬

تُرى‭ ‬ما‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬ظاهرة‭ ‬الإبداع‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭!‬؟

وسيبقى‭ ‬للحديث‭ ‬بقية‭..‬

مي‭ ‬زيادة

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