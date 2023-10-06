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زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب جزر إيزو اليابانية

10/6/2023 3:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، بأن زلزالا بقوة 6.3 ريختر ضرب الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال 24 ساعة.


وبحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك عن الأرصاد الجوية اليابانية، فقد تم تسجيل الهزة الأرضية عند الساعة 10:31 بالتوقيت الياباني، مشيرة إلى أن مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت الماء قرب جزيرة بونافيدينا غير المأهولة.


ولا يوجد حتى الآن أي معلومات عن وقوع أضرار جراء الزلزال.


وضرب زلزال أمس، بقوة 6.6 ريختر جنوب جزر إيزو اليابانية، وحذرت السلطات من حدوث تسونامي، وحثت السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ.


بترا

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