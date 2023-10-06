السفير النهار يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأذربيجاني

السفير النهار يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأذربيجاني
التاريخ
10/6/2023 3:12:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم سفير المملكة لدى جمهورية أذربيجان، عمر بركات النهار، يوم أمس الخميس، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة لدى جمهورية أذربيجان.
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