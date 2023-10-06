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السفير النهار يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأذربيجاني

10/6/2023 3:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم سفير المملكة لدى جمهورية أذربيجان، عمر بركات النهار، يوم أمس الخميس، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة لدى جمهورية أذربيجان.




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