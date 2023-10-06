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حصيلة جديدة لضحايا فاجعة الحمدانية في العراق

10/6/2023 3:12:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى العراقية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا "فاجعة الحمدانية" لتصل إلى 124 وفاة.


وذكرت الدائرة أنه لا يزال مصابين يرقدون بالمستشفيات لتلقي العلاج.


وتابعت، أنه تم إرسال 20 مصابًا للعلاج في الخارج، كما تم تهيئة 3 حالات لإرسالها لتلقي العلاج خارج العراق.

وكان حريق هائل شب في قاعة أعراس ببلدة الحمدانية نهاية الشهر الماضي، إثر حرق الألعاب النارية لأقمشة سريعة الاشتعال كانت معلقة في سقف القاعة، ما أدى إلى انهيار السقف برمته على الضيوف، وامتداد النيران بسرعة هائلة. بغداد اليوم


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