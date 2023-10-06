رسائل على هواتف المواطنين لمعرفة الدائرة الانتخابية لكل ناخب

رسائل على هواتف المواطنين لمعرفة الدائرة الانتخابية لكل ناخب
التاريخ
10/6/2023 3:12:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قامت الهيئة المستقلة للانتخاب ، بارسال رسائل نصية للمواطنين، بينت فيها آلية معرفة الدائرة الانتخابية لكل ناخب.
وأوضحت الرسالة، التي وصلت للمواطنين على هواتفهم، أنه بامكان أي مواطن الاتصال على الرقم 117100 لمعرفة الدائرة الانتخابية.
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