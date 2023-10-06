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رسائل على هواتف المواطنين لمعرفة الدائرة الانتخابية لكل ناخب

10/6/2023 3:12:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قامت الهيئة المستقلة للانتخاب ، بارسال رسائل نصية للمواطنين، بينت فيها آلية معرفة الدائرة الانتخابية لكل ناخب.


وأوضحت الرسالة، التي وصلت للمواطنين على هواتفهم، أنه بامكان أي مواطن الاتصال على الرقم 117100 لمعرفة الدائرة الانتخابية.





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