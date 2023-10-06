السعودية تعلن عن تأشيرة العمرة المجانية .. تعرّف على آلية التقديم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الخارجية السعودية خدمة استخراج تأشيرة العمرة المجانية، والتي تسمح بدخول أراضي المملكة العربية السعودية مجاناً، حيث تستمر لمدة 4 أيام، ومن الممكن لحاملي هذه التأشيرة القيام بأداء مناسك العمرة، بالإضافة إلى زيارة المسجد النبوي الشريف، إلى جانب حضور الأنواع المختلفة من الفعاليات السياحية التي تقام داخل المملكة.



وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنها سوف تمنح تأشيرة مرور مجانية، تصل صلاحية هذه التأشيرة إلى 3 أشهر، على شرط أن تكون الإقامة لمدة لا تزيد عن 4 أيام فقط داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويتم التقديم على هذه التأشيرة من خلال المنصات الإلكترونية التابعة للخُطوط الجوية السعودية.



وتمنح هذه التأشيرة الزائرين الفرصة لأداء مناسك العمرة وزيارة الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى المُشاركة في مجموعة من الأنشطة السياحية المُتنوعة، أما بالنسبة لمن يرغب في بقائه لمدة أطول داخل المملكة، فيمكنه الحصول على تأشيرة العمرة المجانية لمدة 3 أشهر، مع تسديد الرسوم بالبطاقات الائتمانية، من خلال موقع التأشيرات الوطنية الموحد، حيث يتم معالجتها وإعادة إصدارها خلال 24 ساعة.



ويمكن الحصول على تأشيرة العمرة المجانية بكل بساطة عن طريق الحصول على تذكرة طيران على متن الطائرات التابعة للخطوط الجوية السَعودية، ومن ثم تُحول التأشيرة تلقائيا إلى منصة وزارة الخارجية السعودية من أجل معالجة الطلب، ثم بعد ذلك إصدار التأشيرة الرقمية على الفور.



ويتم إرسال التأشيرة إلى المستفيد من خلال البريد الإلكتروني به.



وعن الشروط اللازمة للحصول على تأشيرة العمرة المجاني، فهي تقديم ما يثبت محل الإقامة أثناء الرحلة،وتوفر تذكرة العودة،وتقديم كشف حساب مالي، وتوضيح مسار الرحلة،وتقديم إفادة من العمل.

