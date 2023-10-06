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إنقاذ مركب يقل 124 سورياً غرق قبالة شمال لبنان

10/6/2023 3:12:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القوات البحرية في الجيش تمكنت من إنقاذ 125 شخصاً كانوا على متن مركب هجرة غير شرعي قبالة شواطئ مدينة الميناء (الملاصقة لطرابلس) بالقرب من جزر النخيل، في شمال لبنان.


وقالت الوكالة إن المركب انطلق من شاطئ العبدة وتعطل محركه، مما دفع الركاب للاستغاثة بالقوات البحرية في الجيش، التي توجهت عناصرها على الفور وأنقذتهم جميعاً، مشيرة إلى أنهم من الجنسية السورية إضافة إلى لبناني واحد.


وتم سحب المركب والركاب إلى مرفأ طرابلس، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية. العربية نت


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