إنقاذ مركب يقل 124 سورياً غرق قبالة شمال لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن القوات البحرية في الجيش تمكنت من إنقاذ 125 شخصاً كانوا على متن مركب هجرة غير شرعي قبالة شواطئ مدينة الميناء (الملاصقة لطرابلس) بالقرب من جزر النخيل، في شمال لبنان.
وقالت الوكالة إن المركب انطلق من شاطئ العبدة وتعطل محركه، مما دفع الركاب للاستغاثة بالقوات البحرية في الجيش، التي توجهت عناصرها على الفور وأنقذتهم جميعاً، مشيرة إلى أنهم من الجنسية السورية إضافة إلى لبناني واحد.
وتم سحب المركب والركاب إلى مرفأ طرابلس، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية. العربية نت
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