الخريشا: في مجلس النواب القادم القرار لن يكون للنائب وحده تحت القبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدّ وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثه الخريشا، أنّ الوزارة ستكون ذراع الحكومة بالتواصل مع القوى السياسية والأحزاب على ضوء مخرجات العملية الانتخابية لمجلس النواب القادم وتشكل الكتل البرلمانية داخل الأحزاب.
وبين الخرشا، خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة، الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، أنّ القرار لن يكون للنائب وحده تحت القبة، وإنما الأصل العودة لمرجعياته الحزبية.
وقال إن العام القادم سيكون عام تطبيق منظومة التشريعات السياسية التي أقرت من قبل مجلس الامة والتي انبثقت عن توصيات اللجنة الملكية المشكلة لتحديث المنظومة السياسية.
وبين أنّ الوزارة ستبقى بإقامة التعاون المشترك بين البرلمان والحكومة، والتشاركية التي رسمها الدستور الأردني.
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