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الخريشا: في مجلس النواب القادم القرار لن يكون للنائب وحده تحت القبة

10/6/2023 3:12:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدّ وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثه الخريشا، أنّ الوزارة ستكون ذراع الحكومة بالتواصل مع القوى السياسية والأحزاب على ضوء مخرجات العملية الانتخابية لمجلس النواب القادم وتشكل الكتل البرلمانية داخل الأحزاب.

وبين الخرشا، خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة، الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، أنّ القرار لن يكون للنائب وحده تحت القبة، وإنما الأصل العودة لمرجعياته الحزبية.

وقال إن العام القادم سيكون عام تطبيق منظومة التشريعات السياسية التي أقرت من قبل مجلس الامة والتي انبثقت عن توصيات اللجنة الملكية المشكلة لتحديث المنظومة السياسية.


وبين أنّ الوزارة ستبقى بإقامة التعاون المشترك بين البرلمان والحكومة، والتشاركية التي رسمها الدستور الأردني.

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