خالد زكي يكشف حقيقة إفلاسه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رد الفنان المصري خالد زكي، على الشائعات التي تحدثت عن إفلاسه وعدم قدرته على تأمين نفسه.



وأشار، إلى أن هذه الأنباء هدفها“الترند والدولارات”.



وقال خالد، أنه في حال إفلاسه سيقفل الباب على نفسه وسيأكل“فول وطعمية”.

وعلق: الرزق ربنا هو اللي بيقسمه، فأنا بترك كل حياتي وخطواتي لله سبحانه وتعالى.



وأضاف : الاعتذارات كثيرة في حياتي، ونتيجة لهذه الاعتذارات لأني ماشي بأسلوب اقتصادي مالي.



أنا شايف إنه غلط من الناحية العملية، أنا أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ولم أؤمّن أولادي ماديًا حتى هذه اللحظة.

