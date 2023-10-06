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انطلاق عروض الموسم المسرحي الأردني

10/6/2023 3:12:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت، مساء اليوم الجمعة، على مسرح أسامة المشيني التابع لوزارة الثقافة بعمان، العروض المسرحية للموسم المسرحي الأردني الذي تنظمه مديرية المسرح والفنون البصرية في الوزارة بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين.


ويشتمل الموسم الذي يستمر 5 أيام، على أربعة عروض مسرحية للأطفال وعرض واحد فقط للكبار وهي؛ مسرحيات الأطفال، عرض الافتتاح مساء اليوم "عرار في متحف الأسرار" إخراج الدكتور فراس الريموني، و"ارض المحبة" إخراج عمران العنوز وتعرض مساء يوم غد السبت، و"في انتظار الطيور" إخراج رمضان الفيومي وتعرض مساء يوم الأحد، و"حارس البحر" إخراج أحمد عليمات وتعرض مساء يوم الاثنين.


وتختتم عروض الموسم مساء يوم الخميس المقبل بمسرحية للكبار "هناي" إخراج عمر الضمور.


وتناول عرض مسرحية الافتتاح للأطفال مساء اليوم"عرار في متحف الأسرار" حكاية شخصية شاب اسمه بادي في أول يوم عمل له في متحف يحوي تماثيل أبرز وأهم الشعراء، حيث يتموضع ممثلون بوصفهم تماثيل على صناديق خشبية وفي منتصف عمق الخشبة يتموضع ممثل وقوفا بوصفه تمثال شاعر الأردن مصطفى وهبي التل (عرار).


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