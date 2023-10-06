ارتفاع أسعار الأرز عالمياً لاعلى مستوى منذ 13 عاماً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت أسعار الأرز في العالم أعلى مستوياتها منذ 13 عاما في أيلول الماضي، على خلفية المخاوف من تأثير ظاهرة "النينيو المناخية" على المحاصيل في تايلاند والهند.



وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في تقريرها الشهري، إن هذه الزيادة تعود بشكل أساسي إلى المخاوف المتزايدة بشأن تقلّص العرض العالمي خلال الحملة المقبلة (2023-2024).



وارتفع مؤشر أسعار السكر الذي تحتسبه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بنسبة 9.8% خلال شهر واحد.



وترتبط ظاهرة إل نينيو عمومًا بزيادة المتساقطات في بعض مناطق جنوب أميركا اللاتينية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الإفريقي وآسيا الوسطى.

وقد تسبب جفافا شديدا في أستراليا وإندونيسيا وفي بعض مناطق جنوب آسيا وأميركا الوسطى. وكالات

