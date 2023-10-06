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أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع

10/6/2023 3:12:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الجمعة، بعد أسبوع مضطرب بتأثير من مكاسب الأسهم الأميركية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية، بينما أشار تقرير الوظائف الأميركية الأقوى من المتوقع إلى أن أسعار الفائدة ربما تظل مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد من عوائد السندات.
وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.8%، مع صعود مؤشرات بورصة وول ستريت أيضا. لكن مؤشر ستوكس القياسي تراجع لثالث أسبوع.


وسجل المؤشر أدنى مستوى في 6 أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع، إذ قفزت عوائد السندات الأميركية والأوروبية إلى أعلى مستوى مسجل منذ عدة سنوات بفضل قوة البيانات الأميركية وتوقعات بأن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول. سكاي نيوز

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