أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الجمعة، بعد أسبوع مضطرب بتأثير من مكاسب الأسهم الأميركية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية، بينما أشار تقرير الوظائف الأميركية الأقوى من المتوقع إلى أن أسعار الفائدة ربما تظل مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد من عوائد السندات.
وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.8%، مع صعود مؤشرات بورصة وول ستريت أيضا. لكن مؤشر ستوكس القياسي تراجع لثالث أسبوع.
وسجل المؤشر أدنى مستوى في 6 أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع، إذ قفزت عوائد السندات الأميركية والأوروبية إلى أعلى مستوى مسجل منذ عدة سنوات بفضل قوة البيانات الأميركية وتوقعات بأن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول. سكاي نيوز
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