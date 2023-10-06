غرفة تجارة دبي توعي بدور القطاع الخاص في دعم أجندة الاستدامة قبيل COP28



نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، من خلال مركز أخلاقيات الأعمال التابع لها، ندوة إلكترونية خاصة للتوعية بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في دعم أجندة الاستدامة، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المقبل في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.

وشكلت هذه الندوة، التي نُظمت بالتعاون مع مؤتمر الأطراف (COP28) وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى في مجال تغير المناخ، فرصةً فريدةً لمجتمع الأعمال العالمي لمعرفة المزيد حول الأولويات الرئيسية لمؤتمر الأطراف COP28))، واستكشاف سبل التعاون لدعم هذه الأولويات بشكل فاعل. واستقطبت الندوة أكثر من 325 مشاركاً من 237 شركة، وتضمنت كلمةً افتتاحيةً ألقاها سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وفي كلمته خلال الندوة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "إن أي تقدم في العمل تجاه القضايا البيئية متوقف على وجود نهج شامل يجمع الجهات الحكومية الرئيسية وأعضاء مجتمع الأعمال. واليوم، أصبح التعاون بين القطاعين العام والخاص أكثر أهميةً من أي وقت مضى في ضوء سعينا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة ببناء مستقبلٍ مستدام. وتلتزم غرفة تجارة دبي بلعب دور رئيسي في دفع هذه الجهود قدماً".

وأضاف لوتاه قائلاً: "نهدف إلى بناء مجتمع أعمال قوي وفاعل يواظب على دفع عجلة النمو الاقتصادي للإمارة ويمتثل كلياً لأهداف تغير المناخ الوطنية والعالمية".

تندرج ندوة "الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28: فرص مجتمع الأعمال للمساهمة الفاعلة" في إطار سلسلة ندوات "المعرفة المستدامة" التي تنظمها غرفة تجارة دبي. وتضمنت الندوة التي استمرت لمدة ساعتين مجموعة من الكلمات الملهمة التي ألقاها المشاركون، تناولت الندوات سبل تعزيز إشراك قطاع الأعمال خلال فعاليات مؤتمر الأطراف وتعمقت الندوات في ثلاثة مواضيع رئيسية هي التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معها، ومبادرة "مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ" التي تم إطلاقها مؤخرا. وبالإضافة إلى ذلك تضمنت الندوات عدة عروض تقديمية قدمها مجموعة من أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى في مجال تغير المناخ، كما استكشف المشاركون التحديات والفرص المحيطة بالتحوّل نحو اقتصاد أكثر استدامةً عبر فقرة من الأسئلة والأجوبة التفاعلية.

وتبني الجلسة على النجاح الذي حققته فعالية "الطريق إلى COP28"، والتي أُقيمت في مايو وجذبت أكثر من 700 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص.

ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، يستعد مركز أخلاقيات الأعمال، التابع لغرفة تجارة دبي لإطلاق حدثه السنوي "أسبوع الاستدامة" والذي يمتد من 9 إلى 13 أكتوبر، وسيتضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة المصممة لدفع مسيرة الإمارة نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.