1.3 مليار درهم تحويلات مالية عبر «بوتيم» في 4 أشهر



كشفت «أسترا تك»، المجموعة المتخصصة في التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن زيادة استثنائية في حجم التحويلات المالية عبر خدمة PayBy للتكنولوجيا المالية، التي تدعمه منصة «بوتيم».

حيث ارتفعت معاملاتها بمقدار 41 ضعفاً، منذ إطلاقها في يناير 2023، ما عزز مكانة منصة «بوتيم» في قطاع التحويلات المالية في دولة الإمارات، وترسيخ حضورها المالي بما يضاهي إمكانات البنوك التقليدية.

ويأتي هذا التحول مدفوعاً بالتوسع في قاعدة مستخدميها، التي تتجاوز حالياً 150 مليون مستخدم، مما يعكس تنامي اعتماد المستخدمين لحلول المنصة بشكل ملموس.



قفزة المعاملات

وشهد تطبيق «بوتيم» فائق القدرات والمدعوم من PayBy زيادة في عدد المعاملات، منذ شهر يناير بنسبة 75% على أساس ربع سنوي في مختلف منتجات التكنولوجيا المالية التي يقدمها.

وتبرز ممرات التحويلات المالية من السوق الإماراتية إلى الهند، تليها باكستان والفلبين، باعتبارها الأهم في هذا المجال، وسجلت المنصة نسبة نجاح بلغت 98% في جميع المعاملات، التي تمت معالجتها حتى الآن.



ويشكل إنجاز «بوتيم» ثمرة عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية، التي قامت بها المنصة، والتي لعبت دوراً فعالاً في دعم هذا النمو، بما في ذلك التعاون مؤخراً مع شركة «فوري» في مصر، والاستحواذ على شركة «واي فاينانس» في الفلبين.



تحالف استراتيجي

وعقدت «بوتيم» تحالفاً استراتيجياً مع شركة «موني جرام» مطلع العام الجاري ترسيخاً لدورها الرائد في قطاع التحويلات المالية، وتسهيل المعاملات المالية عبر الحدود.

كما تعاونت «أسترا تك» مؤخراً مع «ماستر كارد»، لتعزيز إمكاناتها، من خلال تقديم بطاقات مسبقة الدفع متعددة العملات من علامة «بوتيم»، وتندرج هذه المبادرة في إطار مساعي «أسترا تك» لتمكين مليارات المستخدمين في جميع أنحاء العالم من إجراء المعاملات بالاعتماد على شبكة من الحلول المتكاملة والشراكات الاستراتيجية.

منتجات مبتكرة

وقال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس المشارك لشركة «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لمنصة «بوتيم»: «برزت شركتنا خلال أشهر قليلة بصفتها لاعباً أساسياً في قطاع التحويلات المالية في دولة الإمارات، فسرعان ما بدأنا نشهد إنجازات رؤية تطبيقنا فائق القدرات، وهو ما يعكس إمكاناتنا الكبيرة ومنتجاتنا المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، وتطورت «بوتيم» لتصبح منصة واسعة النطاق تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية.

بما في ذلك المعاملات بين العملاء والتحويلات المالية الدولية وإصدار البطاقات، وتتيح منهجية المنصة الشاملة للأفراد غير القادرين على الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية إجراء معاملات عالمية سلسة، مما يعود بالفائدة على المستخدمين والتجار على حدٍسواء».

نقلة نوعية

وتؤكد عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والحلول المبتكرة التي تقدمها «أسترا تك» التزام المنصة بإحداث نقلة نوعية في مشهد التحويلات المالية، فضلاً عن سعيها لريادة الخدمات المالية التحويلية المقدمة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، ويمثل هذا الإنجاز المهم قفزة تحويلية نحو بناء اقتصاد إماراتي يركز على الحلول الرقمية، ويجمع بسلاسة بين الابتكار والشمولية.