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فاو: استقرار مؤشر أسعار الغذاء العالمية في سبتمبر

10/6/2023 3:00:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقر مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في سبتمبر الماضي إلى حد كبير إذ عوض انخفاض في مؤشرات أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم أثر زيادة أسعار السكر والذرة.

وقالت المنظمة إن مؤشرها، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً في العالم، سجل 121.5 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع 121.6 نقطة بعد التعديل في أغسطس.
وسجلت القراءة الأولية لشهر أغسطس 121.4 نقطة.

وسجل مؤشر سبتمبر انخفاضاً 10.7 % على أساس سنوي وتراجعاً بنسبة 24 بالمئة عن أعلى مستوى على الإطلاق بلغه في مارس 2022 في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتراجعت أسعار القمح العالمية 1.6 % بفضل الإمدادات القوية وتوقعات الإنتاج الجيدة في روسيا. وانخفضت أسعار الأرز 0.5 % الشهر الماضي وسط انخفاض الطلب على التصدير، بعد صعودها بنحو 10% في أغسطس.

وقفز مؤشر أسعار السكر 9.8 % مقارنة بأغسطس ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2010 في ظل تنامي المخاوف بفعل توقعات بقلة المعروض العالمي في الموسم المقبل والمرتبطة بمخاوف من تأثير ظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 3.9 %، ونزلت أسعار منتجات الألبان 2.3 بالمئة في تاسع تراجع شهري على التوالي. ونزلت أسعار اللحوم 1 %.

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