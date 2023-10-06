مليار درهم معاملات Ccavenue شهرياً في الإمارات

أعلنت العلامة التجارية الرئيسية لبوابة الدفع، CCAvenue، التابعة لشركة الخدمات المالية الهندية، Infibeam Avenues Ltd، والتي تعتمد في الإمارات على الشركة التابعة لها Avenues World FZ LLC، عن تحقيق معاملات بقيمة مليار درهم شهرياً في أغسطس 2023 في الإمارات.

CCAvenue هي واحدة من أكبر شركات بوابات الدفع في الإمارات، وتقدم للتجار إمكانية تحصيل المدفوعات من عملائهم سواء عبر الإنترنت أو من المتاجر الفعلية. إنها بوابة دفع معتمدة من PCI-DSS المستوى 1 كما تقدم أفضل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الرئيسية، وApple Pay، وSamsung Pay، وChina Union Pay، وUAEPGS (من قبل مصرف الإمارات المركزي) وPayit Wallet.

وقال فيشواس باتيل، المدير العام المشترك لشركة Infibeam Avenues Ltd. «نحن مبتهجون بشكل كبير بهذا الإنجاز المهم الذي يعكس الزخم المستمر لـ CCAvenue في دولة الإمارات. فهذا الإنجاز الملحوظ شهادة على نمونا الاستثنائي واستقبالنا الثابت بين مجموعة متنوعة من التجار الكبار والصغار الذين يعملون في مجالات البيع سواء عبر الإنترنت أو في الواقع الفعلي».

وتُعد Infibeam Avenues Ltd أول شركة في التكنولوجيا المالية في الهند تتوسع عالمياً وتدخل الأسواق الخارجية مع CCAvenue.



منذ بدء نشاطها في الإمارات عام 2015، قامت CCAvenue بمعالجة أكثر من 24.5 مليار درهم من المعاملات وكما عالجت ما يقرب من 23.5 مليون معاملة.

ومن المقرر أن تطلق الشركة CCAvenue TapPay (SoftPoS) في سوق الإمارات لتقديم خيارات الدفع في المتاجر دون اتصال التجار بالإنترنت. كما يستطيع برنامج الدفع المبتكر، والذي يمكن تنزيله من جوجل بلاي ستور، تحويل أي جهاز محمول مزود بتقنية NFC إلى أجهزة نقاط بيع سهلة الاستخدام، مما يتيح الدفع بالبطاقة عن طريق إجراء عمليات دفع بسيطة بنقرة واحدة فقط.

وأضاف فيشال ميهتا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة Infibeam Avenues Ltd: «خلال الستة أشهر السابقة، شهدت CCAvenue زيادة مذهلة بلغت 5 مرات مضاعفة في معاملاتها، وهذا إنجاز يؤكد بالفعل على اهتمامنا بتقديم حلول دفع عالية الجودة. ويمكن أن نُرجع هذا النمو السريع مباشرةً إلى التحول الرقمي النابض بالحياة الذي يجتاح دولة الإمارات، وهي الحركة التي دعمتها المبادرات لحكومة الإمارات في السنوات الأخيرة».

التحول الرقمي

وفي فبراير 2023، قام مصرف الإمارات المركزي (CBUAE) ببدء «برنامج تحويل البنية التحتية المالية» بهدف تسريع عملية التحول الرقمي للخدمات المالية. الأهداف الرئيسية لمبادرات الدفع الرقمي لدى مصرف الإمارات المركزي هي تعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات، وتشجيع الابتكار في مجال الدفع، وزيادة الأمان والكفاءة، والعمل في نهاية المطاف نحو تحقيق مجتمع بدون نقود.

وفقاً لبيانات Statista، من المتوقع أن يصل حجم سوق الدفع الرقمي في الإمارات إلى 28.74 مليار دولار هذا العام، في حين من المتوقع عالمياً أن يصل إجمالي قيمة المعاملات في القطاع إلى 9.46 تريليونات دولار.

ويضيف ميهتا: «في الوقت الحالي، يستخدم أكثر من 5000 تاجر في الإمارات العربية المتحدة موقع CCAvenue، مع توقعات أن يتضاعف عددهم في السنة المالية 23-24 بفضل مبادرات التحول الرقمي التي أطلقتها حكومة الإمارات».