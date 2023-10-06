عروض وتخفيضات في تعاونية الاتحاد

أكدت تعاونية الاتحاد أن تنوع العروض واحتفالات التخفيضات الكبرى، التي يشهدها قطاع التجزئة ومتاجر ومراكز التسوق في دبي أدت إلى زيادة الإقبال من المستهلكين عليها، وزادت من جاذبيتها، وخصوصاً في ظل العروض المنافسة، التي بدأت جميع المنافذ بإطلاقها منذ بداية شهر أكتوبر الحالي.

وقالت في تقريرها للشهر الجاري: «إن شهر أكتوبر وفقاً للمعطيات سيشهد منافسة شديدة مع زيادة نسب التخفيضات في عدد كبير من المتاجر مقارنة بمبادرات التخفيضات السابقة، حيث إن بعض المتاجر قامت مؤخراً بتخفيضات كبرى وصلت نسبتها إلى 90% احتفالاً بذكرى انطلاقها أو تأسيسها».

وأضافت: «إن الشهر الجاري سيكون فيه تنوع كبير بالعروض، الأمر الذي من شأنه زيادة الإقبال على المتاجر، مؤكدة أن ارتفاع حدة المنافسة مع مواقع التجارة الإلكترونية لن يؤثر على الطلب من منافذ البيع أو زيارتها كونها تمتلك مزايا تنافسية لخدمات ما بعد البيع، واسترجاع المنتجات في حال عدم مطابقتها للمواصفات».

وتوقعت التعاونية أن ترتفع نسبة المبيعات خلال أكتوبر بنسب جيدة، بسبب التخفيضات، التي ستزيد من الطلب على المنتجات، وتزايد عدد السائحين خلال الفترة الحالية، الذين يفضلون زيارة المتاجر والشراء منها بشكل مباشر.

وبينت أن قطاع التجزئة بدبي يواصل العمل والتقدم، ليكون من أفضل القطاعات الحيوية بالدولة، إذ إن الأداء العام والتخفيضات، التي يشهدها حالياً وزيادة التدفقات المالية والاستثمارات في هذا القطاع يعتبر دليلاً على تميزه وانتعاشه بشكل كبير.

وأوضحت أن قطاع التجزئة يعتمد في استراتيجياته على التنوع للحفاظ على استدامة النمو فيه، من خلال الاعتماد على التنافس وتنظيم الحملات الترويجية والتخفيضات الكبرى، وعدم الاعتماد على نمط واحد محدد فقط، بالإضافة إلى تنوع المنتجات المحلية والعالمية المستوردة، لافتة إلى أن قطاع التجزئة بدبي نجح في ابتكار آليات عدة، تتناسب مع متطلبات الاستهلاك العائلية والترفيهية وغيرها.



