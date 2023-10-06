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رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين ذياب بن محمد بن زايد رئيساً لمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء

10/6/2023 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة بدرجة وزير.

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