رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين ذياب بن محمد بن زايد رئيساً لمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين ذياب بن محمد بن زايد رئيساً لمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء
التاريخ
10/6/2023 3:00:15 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة بدرجة وزير.
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