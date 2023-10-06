لبنان .. سقوط 4 ضحايا في سجن زحلة إثر إضرام النار من قبل سجناء

سقط أربع ضحايا في سجن زحلة للرجال، اليوم الجمعة، إثر إضرام النار من قبل بعض السجناء.

وأقدم عدد من السجناء في سجن زحلة للرجال شرق لبنان، على إضرام النيران داخل الغرف، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وأسفر الحريق داخل سجن زحلة عن سقوط 4 ضحايا.

وحضر عناصر الدفاع المدني إلى المكان واستخدموا آلات القص الهيدروليكة لإنقاذ المصابين. وعمل عناصر الصليب الأحمر وعناصر الدفاع المدني على نقل المصابين إلى أحد مستشفيات مدينة زحلة.وسجل انتشار كثيف للجيش والأجهزة الامنية في محيط مبنى السجن.

من جهته تابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي مجريات الوضع في السجن

بعد إضرام النيران في داخله وامتدادها الى الطوابق العليا في المبنى.

وأجرى وزير الداخلية لهذه الغاية "اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزيف عون، متمنيا تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار لتعزيز وحدات الدفاع المدني التي تعمل على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف".



وكلف مولوي محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة متابعة الإجراءات الميدانية وما يحدث على الأرض لاسيما لجهة إخلاء السجناء وإسعاف المصابين منهم.