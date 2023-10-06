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روسيا تعتزم إرسال شحنات الحبوب إلى أفريقيا في غضون شهر

10/6/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، اليوم "الجمعة"، أن بلاده بصدد بدء إرسال إمدادات الحبوب المجانية إلى الدول الأفريقية في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر.

وقال باتروشيف:"نحن الآن نستكمل جميع الوثائق، وأعتقد أنه في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر ستذهب السفن إلى هناك"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وفي مطلع
سبتمبر الماضي، قال بوتين خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية، إن موسكو ستبدأ في توريد الحبوب المجانية لست دول أفريقية في غضون أسبوعين.

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة مستعدة للمساعدة في تجهيز الحبوب الروسية لمزيد من الشحن إلى البلدان المحتاجة، وتأمل في تنفيذ خطوات مشتركة لتوصيل الغذاء إلى البلدان الأفريقية.

وانسحبت روسيا في يوليو الماضي، من اتفاق استمر عاما سمح لأوكرانيا بشحن حبوبها من موانئ البحر الأسود. وأوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب عالميا.

وخلال القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبورج نهاية يوليو الماضي، عرض بوتين تزويد أفريقيا بالحبوب، وقال بوتين إن روسيا قادرة على تعويض الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا على الصعيدين التجاري والخاص، والوفاء بما سماه دورها المحوري في الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف أن الحبوب ستكون مجانية للدول الأكثر حاجة لها في القارة الأفريقية.

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