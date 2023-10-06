كلينتون تهاجم ترامب.. وتتوقع هزيمته على يد بايدن

MENAFN - Khaberni) خبرني - دعت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والمرشحة الرئاسية السابقة إلى "إعادة تثقيف وبرمجة للعديد من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب خلال مقابلة جديدة مع شبكة "سي إن إن" CNN.

وفي مناقشة الاضطرابات الأخيرة في الكابيتول هيل بعد عزل مكارثي، قارنت كلينتون ما وصفته بالجزء "العاقل" من تجمع الحزب الجمهوري الذي ساعد في منع إغلاق الحكومة مع الجناح "الطائفي" المكرس لترامب.

وقالت كلينتون: "هذه هي الطريقة التي اعتادت أن تكون عليها الأمور.. أعني أنه كان لدينا أنصار أقوياء للغاية في كلا الحزبين في الماضي، وكانت لدينا معارك مريرة للغاية حول كل أنواع الأشياء، ولكن لم يكن هناك هذا الذيل الصغير من التطرف، الذي يلوح، كما تعلمون، ويهز الجمهوريين".

وأضافت: "للأسف، الكثير من هؤلاء المتطرفين من MAGA يتلقون أوامرهم من دونالد ترامب، الذي لم يعد لديه أي مصداقية بأي مقياس. إنه هنا فقط من أجل نفسه. وهو الآن يدافع عن نفسه في الدعاوى المدنية وأعمال إجرامية".

وتابعت كلينتون: "لأنه في مرحلة ما، كما تعلمون، ربما تكون هناك حاجة إلى إعادة برمجة لأعضاء الطائفة، ولكن يجب أن يحدث شيء ما".

وتوقعت المرشحة الرئاسية السابقة أن يكون ترامب "للأسف" هو المرشح لعام 2024، لكنها أعربت عن ثقتها في أن الرئيس بايدن سيهزمه.

ثم سُئلت كيف "تعاملت" مع حقيقة أن الرجل الذي هزمها في عام 2016 يسعى للوصول إلى البيت الأبيض مرة أخرى على الرغم من معاركه القانونية. فقالت كلينتون: "إنها قصة كلاسيكية لشعبوي استبدادي يسيطر بالفعل على الاحتياجات والرغبات العاطفية والنفسية لجزء من السكان، والآن قاعدة الحزب الجمهوري، مهما كانت الأسباب ترى فيه من يتحدث باسمها، وهم مصممون على الاستمرار في التصويت له، وحضور مؤتمراته، وارتداء ملابسه".

وأوضحت: "لذا فإن الأمر أشبه بطائفة دينية ويجب على شخص ما أن يكسر هذا الزخم. ولهذا السبب أعتقد أن جو بايدن سيهزمهم، وآمل أن تكون هذه هي النهاية وتنكسر الحمى. وبعد ذلك يمكن للجمهوريين محاولة العودة إلى القتال حول القضايا الحقيقية".