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رئيس العمليات بالجيش الإيطالى سابقا: ما حققه المصريون فى حرب 1973 معجزة

10/6/2023 2:29:59 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الفريق جورجيو باتيستي رئيس غرفة العمليات العسكرية في الجيش الإيطالي سابقا، إيمانه بأن ما حدث من الجيش المصري في حرب 1973 كان معجزة بسبب القيادة الذكية للغاية على المستوى السياسي ممثلة في الرئيس أنور السادات، والقيادة العسكرية ممثلة في وزير الدفاع ورئيس الأركان.



وأضاف الفريق جورجيو باتيستي، خلال حوار بسلسلة "أكتوبر في عيون العالم"، مع الإعلامي أحمد الدريني، على قناة دي أم سي، أن القيادة المصرية استطاعت دراسة الخطأ السابق الذي وقع في حرب 5 يونيو 1967 من أجل العثور على ما يمكن التغلب به على هذه المشكلة التي تدمر فيها الجيش بسبب الهزيمة.



وتابع: الجيش المصري كانوا قادرين على دراسة العدو وهو جيش الدفاع الإسرائيلي ودراسة عبقرية أدائهم في 1967 وحاولوا الوصول إلى حل يجنبهم نفس النتيجة لما حدث في الحرب الأخيرة، وكان هناك مشكلة أو ثغرة في التعاون بين الأسلحة في الجيش المصري.



واستكمل: أعني التنسيق والتعاون بين قوات المشاة والمدرعات والمدفعية ومنظومة الدفاع الجوي والقوات الجوية ودي كانت إحدى المشاكل، وفي حرب 1967 افتقد الجيش المصري للتنسيق والتعاون بين العناصر لكي يتمكن من تعظيم المعركة، وكان عليهم البدء من الصفر".







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