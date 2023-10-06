سفير مصر فى إيطاليا: السياسة الخارجية المصرية انعكاس لدبلوماسية رئاسية رفيعة القيم

MENAFN - Youm7) شارك بسام راضى سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما، فى فعاليات المؤتمر الدولى "حوار روما حول المياه" والذى تنظمه سنوياً منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بمقرها الرئيسى فى روما، ويشارك فيه عدد كبير من المسئولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين المتخصصين فى قضايا المياه والإدارة المتكاملة لموارد المياه من جميع انحاء العالم.

وقد استعرض السفير المصرى فى كلمة مصر بالمؤتمر ما انتهجته الدولة بقيادة الرئيس السيسى من "الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية" التى تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة، وذلك فى ضوء محدودية موارد مصر المائية والفقر المائى الشديد للدولة، بحسب وصف معايير الامم المتحدة التى حددت الفقر المائى بما دون الالف متر مكعب من المياه للفرد سنويا، حيث يبلغ نصيب الفرد فى مصر من المياه نصف هذا الرقم، اى حوالى 500 متر مكعب فقط من المياه سنويا.

وقد أكد السفير بسام راضى انه كان لزاماً على الدولة السعى نحو ضمان الأمن المائى للأجيال الحالية والقادمة من خلال المشروعات القومية الكبرى للمياه التى تهدف لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ولترشيد استخدامها ولتحسين جودتها وتطوير عملية إدارة منظومة المياه على مستوى الجمهورية، مثل التحول لنظم الرى الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح فى ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات تبطين الترع، وانشاء القناطر الجديدة، واقامة الاعمال الصناعية والسدود للاستفادة من مياه السيول والحد من مخاطرها، وكذلك مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى باقامة محطات المعالجة التى تعتبر الاضخم فى العالم، مثل محطة مدينة الحمام بقدرة 7.6 ميلون متر مكعب مياه فى اليوم، ومحطة بحر البقر بقدرة 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم ومحطة المحسمة بقدرة ميلون متر مكعب فى اليوم وذلك فى اطار ‏"الإدارة المتكاملة للموارد المائية‏".



وعلى الصعيد الإقليمى وحوض النيل، أوضح أن مـصـر كانت دوماً فى تعاملهـا مـع نهر النيل رائـدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولى ذات الصلة بالأنهار المشتركة، وفى مقدمتها التعاون والتشاور، فى إطار إدارة الموارد المائيـة العابرة للحدود وهى القواعد والمبادئ الحتمية، لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد.

وينطلق موقف مصر من منطلق سياسة خارجية هى انعكاس لدبلوماسية رئاسية رفيعة المبادئ والقيم أساسها الاقتناع الراسخ بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق وتعظيم مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية، التى قد تنجم عن الإجراءات الاحادية، وذلك لتعظيم ثروة حوض النيل، ولينعم بها جميع دول الحوض، مشيراً إلى تمسك مصر بحقوقها المائية التاريخية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد مليء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق المصلحة لجميع الاطراف.



