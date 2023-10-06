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جنرال إيطالى: حرب أكتوبر كانت تحتاج 10 سنوات إعداد.. وقدرات جيش مصر رائعة

10/6/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الفريق جورجيو باتيستي رئيس غرفة العمليات العسكرية في الجيش الإيطالي سابقا، أن ما فعله الجيش المصري خلال حرب 6 أكتوبر 1973 يحتاج تدريب 10 سنوات على الأقل، موضحا أن الأمر يتطلب إعداد الضباط واختبارهم نظريا وتطبيق ذلك مع الجنود عدة مرات.



وأضاف الفريق جورجيو باتيستي، خلال حوار بسلسلة "أكتوبر في عيون العالم"، مع الإعلامي أحمد الدريني، على قناة دي أم سي، أن حرب السادس من أكتوبر استطاع فيها المصريون تحقيق مفاجأة سياسية واستراتيجية وتكتيكية ثم مبدأ الخداع وهو هام للغاية، مؤكدا أن الإسرائيليين كانوا واثقين من قدراتهم للغاية.



وأشار الفريق جورجيو باتيستي، إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية فشلت أمام نظيرتها المصرية في توفير التحذير المسبق لقوات الجيش قبل 48 ساعة، مؤكدا أن قدرات الجيش المصرية والمخابرات المصرية والرئيس السادات كانت منظومة رائعة وفق تصريحات القيادة العسكرية الإسرائيلية.







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