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البحرية اللبنانية تُنقذ مركب على متنه 125 شخصا قبالة شواطئ طرابلس

10/6/2023 2:29:56 PM
(MENAFN- Youm7) تمكّنت بحريّة الجيش اللبنانى من سحب مركب كان على متنه 125 سوريّاً وفلسطينيين كان قد انطلق من مرفأ العبدة العكاريّة باتّجاه قبرص فى رحلة غير شرعيّة، حسبما ذكرت شبكة النهار.




وتعطّل المركب قبالة جزيرة الرمكين وعلى متنه أطفال ونساء نقلهم الجيش اللبنانى على متن زورق بحريّ باتّجاه مرفأ طرابلس، دون تسجيل إصابات.




وزير الأشغال والنقل العامة في حكومة تصريف الأعمال على حميّة اتصل بقائد الجيش العماد جوزيف عون مثنياً على الجهود التى بذلها الجيش في إنقاذ المركب

وأعطى توجيهاته لمدير مرفأ طرابلس أحمد تامر بتقديم كافّة التسهيلات اللوجستيّة وتأمين كل ما يلزم للركّاب الناجين ومدّ يد العون والمساعدة لجميع الركّاب الذّين تم إنقاذهم لدى وصولهم إلى مرفأ طرابلس.



وفي وقت لاحق، صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتى: "بتاريخ 6/10/2023، أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل شاطىء طرابلس، وتمكّنت من إنقاذ 124 مهاجراً غير شرعي من الجنسية السورية (بينهم 8 نساء و24 طفلاً)، كانوا على متن أحد الزوارق في المنطقة المذكورة".



وجدّدت تحذيرها من مغبّة الهجرة غير الشرعيّة كونها تعرّض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة، وأكّدت أنّ وحداتها العسكريّة مستمرّة في اتّخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها".







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