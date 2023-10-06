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العراق: ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية إلى 123 وفاة أغلبها من النساء والأطفال

10/6/2023 2:29:56 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مديرية صحة محافظة نينوى العراقية، ارتفاع ضحايا حادثة حريق الحمدانية إلى 123 وفاة أغلبها من النساء والأطفال.


وقال مدير عام صحة نينوى منصور معروف - فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - "إن عدد الضحايا ارتفع إلى 123، عقب تسجيل وفاة 16 مصابا متأثرا بالحروق، مشيرا إلى أن أغلبهم من النساء والأطفال"، لافتا فى الوقت ذاته إلى وجود مصابين فى حالة خطرة جدا موزعين فى مشافى نينوى وأربيل ودهوك".


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