العراق: ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية إلى 123 وفاة أغلبها من النساء والأطفال

(MENAFN
- Youm7) أعلنت مديرية صحة محافظة نينوى العراقية، ارتفاع ضحايا حادثة حريق الحمدانية إلى 123 وفاة أغلبها من النساء والأطفال.
وقال مدير عام صحة نينوى منصور معروف - فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - "إن عدد الضحايا ارتفع إلى 123، عقب تسجيل وفاة 16 مصابا متأثرا بالحروق، مشيرا إلى أن أغلبهم من النساء والأطفال"، لافتا فى الوقت ذاته إلى وجود مصابين فى حالة خطرة جدا موزعين فى مشافى نينوى وأربيل ودهوك".
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