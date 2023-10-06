الجيش الصومالى يعلن مقتل 20 إرهابيًا بإقليم شبيلى الوسطى جنوب شرقى البلاد

(MENAFN
- Youm7) أعلن الجيش الصومالى، اليوم الجمعة، مقتل ما لا يقل عن عشرين إرهابيًا من مليشيات (الشباب) جراء عميلة عسكرية نوعية قام بها بالتعاون مع القوات الصديقة فى منطقة "على فولدير" التابعة لإقليم شبيلى الوسطى، جنوب شرقى البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن ضباط فى الجيش الصومالى قوله: "إن العملية حققت الهدف المنشود، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل 20 إرهابيًا على أيدى الجيش الوطنى أثناء تواجدهم فى المنطقة".
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