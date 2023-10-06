Friday, 06 October 2023 11:43 GMT

الجيش الصومالى يعلن مقتل 20 إرهابيًا بإقليم شبيلى الوسطى جنوب شرقى البلاد

10/6/2023 2:29:56 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجيش الصومالى، اليوم الجمعة، مقتل ما لا يقل عن عشرين إرهابيًا من مليشيات (الشباب) جراء عميلة عسكرية نوعية قام بها بالتعاون مع القوات الصديقة فى منطقة "على فولدير" التابعة لإقليم شبيلى الوسطى، جنوب شرقى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن ضباط فى الجيش الصومالى قوله: "إن العملية حققت الهدف المنشود، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل 20 إرهابيًا على أيدى الجيش الوطنى أثناء تواجدهم فى المنطقة".




MENAFN06102023000132011024ID1107204413

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث